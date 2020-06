[LINK] Bono BCP “Yo Me Sumo" 760 soles: ¿cómo saber si soy beneficiario del subsidio del Banco de Crédito?

Bono Yo Me Sumo BCP | bono2.yomequedoencasa.pe | El Banco de Crédito del Perú (BCP) sigue otorgando el Bono Yo Me Sumo de 760 soles a los hogares más afectadas ante la declaratoria del estado de emergencia, el toque de queda, cierre de actividades laborales, entre otras medidas adoptadas para controlar el avance del coronavirus en el Perú. Este apoyo económico se suma a los otros bonos habilitados por el Gobierno peruano, estos son Bono Independiente, Segundo Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, Bono Rural y Bono Familiar Universal.

La recaudación de fondos para el Bono BCP se dio a través de la campaña del BCP “Yo Me Sumo”, que obtuvo los aportes de cerca de 73.000 empresas y personas naturales hasta sumar un fondo total de 126.328.717 soles. A continuación, encuentra aquí los detalles sobre el Bono Yo Me Sumo promovido por una de las entidades financiera más grandes del país.

#YoMeSumo ¡Gracias a todos los que se sumaron a esta iniciativa! Desde hoy estamos entregando una ayuda económica a más de 163 mil familias en las oficinas del BCP.

Dale play al video y conoce más ▶️👈 pic.twitter.com/HgsJkqVvUw — Banco de Crédito BCP (@BCPComunica) April 30, 2020

¿Cómo saber si soy beneficiario del bono del BCP?

Verifica solo tu DNI si eres beneficiario del Bono Yo me sumo BCP a través de la misma plataforma online creada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para el primer subsidio monetario Bono Yo me quedo en casa. Sigue los pasos:

- Ingresa a la página online oficial: “bono2.yomequedoencasa.pe”

- Escribe tu número de DNI y la fecha de emisión del mismo.

- Clic en el código de seguridad.

- Accede a la opción “consultar”. Automáticamente, la plataforma te comunicará si eres beneficiario o no.

Plataforma Bono de 380 soles "Yo me quedo en casa". Foto: captura.

LINK del bono Yo me sumo del BCP

CONSULTA AQUÍ si eres beneficiario del Bono Yo Me Sumo BCP en el siguiente LINK de la plataforma online: "bono2.yomequedoencasa.pe”. Regístrate con tu número y fecha de emisión de tu DNI. Si resulta que formas parte del padrón te aparecerá un mensaje indicándote en qué agencia del BCP y en qué podrás retirar los 760 soles.

¿Cómo cobrar el bono Yo me sumo de 760 soles?

Según lo anunció la entidad financiera, hay dos maneras de saber si eres beneficiario de los Bono Yo Me Sumo BCP :

- La primera ingresando al LINK de la página web “bono2.yomequedoencasa.pe” solo portando tu DNI. Si aparece tu nombre y el del Bono Yo me sumo, entonces significa que puedes cobrar los 760 soles en las agencias y canales del BCP.

- La otra forma, es saber si recibiste un SMS con tu nombre, DNI y el monto de 760 soles. Dicho mensaje no tiene enlaces y será la única información que podrás recibir sobre el bono Bono Yo Me Sumo.

Bono BCP: Dos formas de saber si eres beneficiarios de los 760 soles. Foto: Twitter BCP.

Horarios de atención del BCP

Si quieres realizar algún trámite, consulta o cobrar tu Bono Yo Me Sumo, el horario de atención del BCP es de 9 a. m. a 4 p. m. En Loreto, Lambayeque, Piura, Tumbes y la Libertad es solo hasta las 2:00 p. m.

¿Necesitas ir a nuestras agencias? Recuerda que están abiertas de 9 a.m. a 4 p.m. de Lunes a Viernes. Te recomendamos ir por la tarde para evitar largas colas, ya que durante la mañana es hora pico 👍 pic.twitter.com/sE97izpDhS — Banco de Crédito BCP (@BCPComunica) May 19, 2020

Bono yo me sumo del BCP: inscripción

No hay ningún proceso de inscripción del Bono Yo Me Sumo BCP de 760 soles. La lista de quienes accedieron al dinero ya fue establecida. Si tienes dudas sobre si eres beneficiario u otra en particular, puedes consulta a la misma entidad financiera mediante su canales de comunicación.

¿Quiénes recibirán el bono Yo me sumo del BCP de 760 soles?

El Bono Yo Me Sumo BCP de 760 soles está destinado a las familias en situación de vulnerabilidad por el impacto del coronavirus en el Perú. La entidad financiera conformó a los beneficiarios con el padrón de 163.000.000 personas otorgado por el Midis. Esta población pertenece al Padrón General de Hogares.

Es importante resaltar que aquellos que cobran el Bono BCP no pueden acceder al Bono de 380 soles Yo me quedo en casa.

Bono BCP “Yo Me Sumo": ¿cuándo cobrar los 760 soles? Foto: TV Perú.

¿Cuándo recoger el Bono Yo me sumo del BCP?

Hay dos maneras de saber si eres beneficiario de los Bono Yo Me Sumo BCP . Si consultaste a través del LINK de la página web “bono2.yomequedoencasa.pe” y resulta que eres beneficiario. Esta misma plataforma te indicará cuándo y en qué agencia o medio del BCP podrás retirar los 760 soles .

No obstante, si te enteraste que puedes cobrar el Bono del BCP vía SMS. Entonces tú tienes la potestad de elegir cuándo y cómo puedes obtener tu dinero.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el bono Yo me sumo del BCP de 760 soles?

Aquellos quienes acceden al Bono Yo Me Sumo BCP de 760 soles son personas que hallan en situación de vulnerabilidad y que pertenecen al Padrón General de Hogares del Midis. Los beneficiarios del Bono BCP no pueden acceder al Bono de 380 soles Yo me quedo en casa.

¿Cuántos bonos está entregando el Gobierno?

En el marco de la emergencia sanitaria del coronavirus, el Gobierno de Martín Vizcarra dispuso la entrega de 4 bonos destinados a distintos sectores de la población que se hallan en situación de vulnerabilidad. A continuación, revisa si eres beneficiario a través de sus respectivas plataformas:

- Segundo Bono 380 ‘Yo me quedo en casa’: “bono2.yomequedoencasa.pe”

- Bono Independiente: “bonoindependiente.pe”

- Bono Rural: “bonorural.pe”

- Bono Familiar Universal: “bonouniversalfamiliar.pe”