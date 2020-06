SNI: La Fase 1 de reactivación económica aún no se ha acabado ni terminado de consolidar

‘’El Gobierno ya empezó con la reactivación en cuatro fases, pero consideramos que la primera fase aún no se ha acabado, no se ha terminado de consolidar y no estamos operativos’’, dijo este martes Jesús Salazar Nishi, presidente de la comisión organizadora de la Semana de la Industria, organizada por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Asimismo, Salazar Nishi precisó que este año traerá consecuencias negativas debido a que ‘’los resultados están marcando una tendencia difícil de remontar’’, y recordó que para su sector algunas cifras son preocupantes, como el descenso de más de 98% del consumo de cemento interno la cual está relacionada a la manufactura, una ‘’una actividad que ayuda a dinamizar la economía peruana’’.

Por otro lado, advirtió sobre la caída de la pesca de consumo humano registrado en abril (-57,82%) y el de la producción eléctrica, superior al 30%, sumado al de minera e hidrocarburos de 42% y la manufacturera, en pérdidas mayores del 30%.

Respecto a la manufactura, el miembro de la SNI recalcó que representa cerca del 13% del PBI nacional y más del 16% de los tributos nacionales, y brinda 1,5 millones de trabajos directos y formales para 1,5 millones de personas.

‘’Tenemos la obligación de entendernos desde el Congreso, el Ejecutivo, la sociedad civil y el Acuerdo Nacional (…) necesitamos crear empleo digno y no hay respuestas fáciles pese a esfuerzos realizados. Es momento de unir fuerzas porque la caída de la producción sin precedentes obliga no solo a proponer, sino a ejecutar’’, indicó Ricardo Márquez Flores, presidente de la SNI.

Complicaciones engendradas desde el Estado

‘’El problema va más allá de la autorización para operar, el problema es la dinamización de los mercados para que podamos tener a quien vender. Ningún industrial prende sus máquinas si no tiene a quien atender. Hemos trabajado propuestas con el Gobierno y muy pronto empezaremos a hacer actividades coordinadas para mejorar condiciones de la reactivación económica’’, agregó.

Salazar Nishi resaltó que el Gobierno debe mejorar las prácticas de compras estatales, ya que en algunos casos se observan casos en donde se adquieren bienes a través de importaciones, afectando a los 400 mil puestos de trabajos formales que se crearían si se compran directamente a productores del Estado.

‘’Estamos sumamente preocupados porque el Estado no compra pese a tener materia prima y personal nacional. El ganador de la licitación a veces traer el producto de afuera. Hay una distorsión que debería corregirse (…) Algo pasa en la política de compras… somos un país que busca desarrollo y no apuesta por el desarrollo de su industria’’, argumentó.

