Bancos del Perú: ¿cuáles son los horarios de atención del 9 al 14 de junio?

Bancos del Perú | El confinamiento por el estado de emergencia en nuestro país será hasta el 31 de junio. El Estado peruano; sin embargo, seguirá restringiendo la movilidad de los ciudadanos con el objetivo de salvaguardar su salud y reducir el número de contagiados y muertes por COVID-19, que sigue en alza. En este contexto, los diferentes bancos del país siguen siendo de los establecimientos más visitados por los ciudadanos nacionales.

Además de hacer todo tipo de trámites bancarios, como sacar efectivo, efectuar un pago o controlar cuentas, en estos establecimientos se están cobrando los subsidios que habilitó el gobierno hace ya algunos meses. A continuación, te dejamos una lista de horarios de atención, del 9 al 14 de junio, en los diferentes bancos que vienen atendiendo en nuestro país.

Recuerda que si tienes que ir a una agencia, debes usar mascarilla y mantener tu distancia. Al ingresar te brindamos los cuidados necesarios para asegurar tu salud y la de los colaboradores del #BancoDeTodos

Banco de la Nación: horario de atención

Su atención en oficinas administrativas es de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m; los sábados, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. En Loreto, La Libertad, Piura, Lambayeque y Tumbes, atenderá de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 2:15 p.m. y los sábados, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Vía telefónica atenderán tus consultas de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

Banco Interbank: horario de atención

De lunes a viernes, en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. podrás acudir presencialmente. En Loreto, La Libertad, Piura, Lambayeque y Tumbes, atenderá de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Los sábados queda suspendida la actividad. Su banca telefónica podrá atenderle de lunes a sábado de 9:00 a 5:00 p.m.

Banco BCP: horario de atención

Sus oficinas permanecerán abiertas de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes. En Loreto, La Libertad, Piura, Lambayeque y Tumbes, atenderá de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. El horario de atención actual vía telefónica será de lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Los giros nacionales gratis a cualquier persona sin cuenta de ahorros BCP, no se detienen. ¡Seguirán todo el mes de junio por Banca por Internet y agentes BCP!

Scotiabank: horario de atención

El horario de atención en agencias es de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. En Loreto, La Libertad, Piura, Lambayeque y Tumbes, atenderá de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Los días sábado no hay atención, aunque su línea telefónica, banca y app web sí estarán disponible toda la semana de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

BBVA: horario de atención

El horario establecido es de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. Los sábados y domingos, los establecimientos permanecerán cerrados. En Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali e Ica; así como las oficinas ubicadas en la provincia de Santa (Ancash), el horario de atención es de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Banco Ripley: horario de atención

En Lima, su horario de atención va de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m; los sábados, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Mientras que en provincia es de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m y los sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

BanBif: horario de atención

El nuevo horario de atención en BanBif es de Lunes a Viernes de 9 a.m. a 5 p.m. y sábados de 9 a.m. a 12 p.m. Para las siguientes oficinas, el horario de atención es de Lunes a Viernes de 9 a.m. a 4 p.m: Chiclayo, Chiclayo Santa Victoria, Chimbote, Ica, Ica el Quinde, Iquitos, Larco Trujillo, Piura, Piura Miraflores, Pucallpa, Sullana, Tarapoto y Trujillo.

Queremos darte alternativas para que puedas pagar tus tarjetas de otros bancos sin problemas.

Banco Pichincha: horario de atención

El banco Pichincha posee un único horario de atención en sus respectivas sedes de Miraflores, Basadre (Banca Empress y Banca Patrimonial) y Centro Inmobiliario, que es de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.