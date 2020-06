Representantes de salones de belleza y barberías exigen al Gobierno la apertura de sus negocios

Texto: Karla Cruz

Muchas actividades económicas fueron detenidas a causa del estado de emergencia buscando frenar el avance del coronavirus. Algunas se han ido reincorporando poco a poco. Una de ellas es el sector de peluquerías.

El Gobierno dispuso el 25 de mayo la reincorporación de actividades orientadas a beneficiadas a las familias que cumplen la cuarentena, entre otras actividades incluía las peluquerías, sin embargo, una vez anunciado el inicio de la Fase 2 de la reactivación económica, está solo permitía el trabajo por delivery de los centro de belleza.

Este martes, integrantes de la asociación Juntos por la peluquería, que alberga a más de 4 mil peluquerías a nivel nacional no se explican por qué sus protocolos no han sido aprobados por el Ministerio de Salud.

“Hemos tenido una reunión con la ministra de Producción y elogiaron nuestros protocolos. No entendemos por qué no hemos empezado ya y por qué el ministerio de Salud no aprueba nuestros protocolos”, comenta consternada Rebeca Antesala Díaz, integrante de Juntos por la peluquería.

Ellos siguen a la espera de algún tipo de respuesta por parte del MINSA y aseguran que cuentan con todos los protocolos de bioseguridad, que sus trabajadores corren riesgo y que están apunto de quebrar.

“Para nosotros es muy complicado salir adelantes (...) Tenemos deudas”, concluye Rebeca.

