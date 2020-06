Bono Logro Escolar 2020: AVERIGUA AQUÍ si eres beneficiario del bono que ofrece el Gobierno de Chile

Bono por Logro Escolar CONSULTA AQUÍ | Debido a la pandemia del coronavirus, muchos países han gestionado bonos y ayudas económicas con la finalidad de ayudar a la población, y sobretodo, a aquellos que se encuentran dentro del sector de pobreza y pobreza extrema. El Gobierno de Chile no ha sido la excepción, y ha dispuesto ayudas económicas en el sector educación para los estudiantes destacados que pertenezcan a la población vulnerable. Así, han implementando el Bono Logro Escolar.

Este beneficio no requiere de postulaciones, pues es parte del Ingreso Ético Familiar (IEF). Asimismo, al ser un apoyo del Estado chileno, no tienen ningún costo. Lo único que se requiere para acceder a él es realizar el trámite con la cédula de identidad de la persona que recibirá el pago, ya que de no tener una cuenta bancaria vigente se necesitará activar la CuentaRUT.

En esta nota encontrarás los requisitos específicos para conocer más sobre el Bono Logro Escolar, así como cuánto es el dinero a recibir dependiendo la cantidad de estudiantes a cargo, entre otros detalles.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Bono Logro Escolar 2020?

Para conocer si eres beneficiario del Bono Logro Escolar 2020, solo deberás seguir los siguientes pasos

Ingresa a http://bonologroescolar.ministeriodesarrollosocial.gob.cl//

Escribe el RUT del estudiante o de la persona que cobra los bonos del Subsistema Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar (IEF) . Además, tendrá que añadir su fecha de nacimiento. De inmediato, haga clic en “acceder”.

Luego de analizar la información, el sistema le dará a conocer si es o no beneficiario del bono.

Del mismo modo el sistema le indicará quién puede cobrar el dinero, cuánto y cuándo se le estará depositando. A su vez, le informará si dentro del grupo familiar hay más beneficiarios.

Página del Bono Logro Escolar 2019. (Foto: Captura)

¿Quiénes pueden acceder al Bono Logro Escolar?

Al Bono Logro Escolar pueden acceder estudiantes menores de 24 años que se encuentren entre quinto básico y cuarto medio. Además, es de suma importancia que se encuentren entre el 30 % de su promoción con el mejor rendimiento académico. Asimismo, esta subvención está destinada a los alumnos de familias que se encuentren dentro del 30 % de la población vulnerable en Chile.

Bono Logro Escolar 2020: requisitos

Los requisitos para acceder al Bono Logro Escolar 2020 son los siguientes:

Sus familias deberán ser beneficiarias del Subsistema Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar (IEF)

Deben pertenecer al 30 % más vulnerable de la población. Si dentro de la cartola hogar se registra que están dentro del 40 %, no necesariamente se considerará que está dentro de la población vulnerable mencionada.

Es necesario que cursen entre 5° básico y 4° medio, durante el año 2019.

Deben formar parte del 30 % de los alumnos que mejor rendimiento académico tienen de su promoción o grupo de egreso durante el 2019.

Asistir a instituciones de enseñanza básica o media que sean reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

¿Cuánto es el monto del Bono Logro Escolar?

El monto a pagar del Bono Logro Escolar se cancelará en dos tramos, explicados a continuación:

Para los alumnos dentro del primer 15 % del mejor rendimiento: $ 62.350

Para los alumnos que pertenezcan al segundo 15 % de mejor rendimiento de su promoción: $ 37.412

Es decir que si una familia tiene dos hijos que pertenecen al primer tramo ($ 62.350) y uno que está en el segundo tramo ($ 37.412), el pago total será de 162.812 pesos, ya que a la suma final se le deberá aumentar $ 700 por el depósito bancario. Cabe resaltar que este bono es compatible con otros beneficios del Estado. De esta manera, el pago final podría estar fusionado con otros subsidios. Además, se pagará mediante BancoEstado.

¿Cuándo se paga el Bono Logro Escolar 2020?

La subvención del Bono por Logro Escolar 2020 se pagará en el mes de septiembre y se hará efectivo mediante un depósito en CuentaRUT. Por lo tanto, desde ese mes usted podrá empezar a revisar si puede acceder al bono, ingresando AQUÍ.

Bono Logro Escolar. (Foto: Captura)

¿Dónde cobrar el Bono Logro Escolar?

El bono se cobra mediante un cajero automático de BancoEstado, si posee una cuenta bancaria. Caso contrario, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia gestionará la apertura de la CuentaRUT en BancoEstado. Para iniciar el cobro, el beneficiario deberá acercarse a una sucursal del banco que quede cerca a su vivienda para activar y retirar su tarjeta. Tengan en cuenta que este trámite solo se realiza una vez, luego de aperturar la CuentaRUT.

¿Cómo cobrar el Bono Logro Escolar?

Para cobrar el Bono Logro Escolar, primero deberá constatar que es uno de los beneficiarios. Luego, deberá reunir todos los antecedentes que se requieren. Cuando ya ha cumplido con lo anterior, siga las siguientes indicaciones: