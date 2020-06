El segundo pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10.000 pesos argentinos que otorga el Gobierno de Argentina, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), inicia este lunes 8 de junio. El subsidio monetario fue creado por el presidente Alberto Fernández para proteger económicamente a los hogares más afectados ante el impacto del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.

Podrán cobrar el Bono ANSES aquellos que a su vez son beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y lo harán hasta el 22 de junio de 2020. En tanto, las demás personas, particularmente quienes puedan informar una Clave Bancaria Uniforme (CBU), percibirán los 10.000 pesos argentinos recién del 23 al 6 de julio. Posteriormente a estas fechas, la ANSES comenzará a pagar a los beneficiarios no bancarizados.

La segunda etapa del IFE tiene como objetivo hacer que el 100 % de pagos se realicen por medio de un depósito financiero. La ANSES prepara vías alternativas para quienes cobraron en sucursales del Correo Argentino y otros canales para que puedan abrir una cuenta bancaria gratuita antes de acceder a los 10.000 pesos argentinos.

La entidad enfatizó que aquellos beneficiarios del primer Bono ANSES de 10.000 pesos (cerca de 8,3 millones de personas) no necesitarán hacer ningún registro ya que el padrón del segundo subsidio económico es el mismo lo que significa que no hay ninguna ampliación. Hasta la fecha, el Gobierno de Alberto Fernández no ha anunciado un tercer desembolso del subsidio IFE, ya que dependerá de las medidas adoptadas con respecto a la crisis sanitaria de la COVID-19.

Cronograma del segundo Bono Anses

La ANSES dio a conocer el cronograma de cobro del segundo IFE de 10.000 pesos argentinos dirigido a los hogares más vulnerables en la emergencia sanitaria por el coronavirus y que se pagará desde este lunes 8 de junio hasta el 22 del mismo mes. A continuación, revisa la fechas que te toca cobrar según el último dígito del DNI.

Último dígito por DNI Fecha de pago 0 Lunes 8 de junio 1 Martes 9 de junio 2 Miércoles 10 de junio 3 Jueves 11 de junio 4 Viernes 12 de junio 5 Martes 16 de junio 6 Miércoles 17 de junio 7 Jueves 18 de junio 8 Viernes 19 de junio 9 Lunes 22 de junio

¿Cuáles son los requisitos del segundo Bono Anses?

El segundo IFE de 10.000 pesos argentinos otorgado por el Gobierno de Argentina, mediante la ANSES, está destinado trabajadores y trabajadoras de casas particulares, monotributistas sociales y de las categorías A y B que cumplan con los siguientes requisitos:

- Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

- Tener entre 18 y 65 años de edad.

- Que el titular o su grupo familiar no tengan ingresos provenientes de una prestación de desempleo, jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de planes sociales nacionales, provinciales o municipales, o de salario social complementario.

Recuerda que Bono ANSES sí es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar, y es asignado a un solo integrante del grupo familiar priorizando a la mujer.