Con la Fase 2, Alrededor de 340 minas ya operarían

Desde el último jueves 4 de junio, toda la actividad minera está habilitada para operar, previa presentación de sus protocolos correspondientes. Así lo dispone el Decreto Supremo del Poder Ejecutivo que aprobó el comienzo de la fase 2 de actividades económicas.

De esta manera, se reactivan la mediana y pequeña minería, al igual que la artesanal. Además, las actividades exploratorias para la gran y mediana minería.

Ya con la entrada de la fase 2, alrededor de 340 minas estarían operando, estimó Rómulo Mucho, exviceministro de Minas.

Serían unas 60 minas de la gran y mediana minería, y 280 de la pequeña minería. Ello sin incluir a los mineros artesanales formales que hay en el país.

Sobre esto último, hay 9.605 mineros artesanales formalizados, según informó José Farfán, director de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

El Minem estimó que para esta nueva etapa la actividad minera en su conjunto estaría generando 60.000 empleos.

Solo en la fase 1, el Minem autorizó al 91% de unidades mineras para que operen, lo que dinamizaría en 87% el Producto Bruto Interno (PBI) de la minería metálica. Desde el Ministerio de Economía se mencionó de una generación superior a los 60.000 puestos de trabajo en la primera fase.

Justamente de esta fase, Víctor Gobitz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), destacó que entrarían en operación las minas vinculadas a la producción de cobre, señalando Antapaccay, Cerro Verde, Toromocho, Las Bambas, entre otros. “El cobre representa el 50% del PBI minero”, acotó.

Cabe precisar que para diciembre del 2019 se registraban 1.069 unidades mineras, pero en abril de este año, 814.

Adelantos

La propuesta inicial del Ministerio de la Producción para la fase 2 solo contemplaba las operaciones subterráneas de la gran minería y a tajo abierto para la mediana minería, así como las actividades exploratorias.

Sin embargo, se puso en marcha a todos los estratos mineros para su funcionamiento.

Es así que con ambas fases, el Minem estima que habría un aporte del 9% de la minería al PBI. Gobitz indica que, aun así, "no se puede recuperar el tiempo perdido", por lo que el PBI minero caería en 15% este año.

Para Rómulo Mucho, "sí era necesario" abrir toda la minería, "siempre y cuando se respeten y cumplan los protocolos de la Covid-19". Añadió que "hubo presión" por ese lado, mencionando que los mineros artesanales, en reuniones sostenidas con el Gobierno, habían expresado que iban a reanudar operaciones de todas formas.

"Se ha dado el permiso a la minería artesanal formal, pero es obvio que van a entrar los otros. Ellos han tenido sendas reuniones (con el Ejecutivo) y dijeron que con o sin autorización entraban a trabajar, porque necesitaban comer", acotó y señaló que la mediana minería ya estaría operando a mediados de junio entre un 60% a 70% y en un 90% para julio.

Con el reinicio de las operaciones no se puede perder de vista el aspecto laboral. José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental, señala que "hay preocupación de los trabajadores, porque no hay garantías de que las empresas implementen las pruebas antes de iniciar las actividades", añadiendo que los empleados no han formado parte de la elaboración de los protocolos que sus respectivas compañías presentaron para volver a operar.

"Los protocolos dejan mucho margen para que las empresas se autorregulen", expresó.

A ello se suma la simplificación de procesos y la fiscalización ex post, pese a una "limitada capacidad" para fiscalizar temas ambientales y laborales, considerando que habría un alto riesgo.

Para el 20 de mayo, el Minem registró 821 casos positivos por Covid-19. Recientemente, los trabajadores de Buenaventura en la unidad minera Tambomayo (Arequipa) paralizaron sus actividades porque se registraron dos 2 casos, apuntó Gobitz (ver entrevista).

El presidente del IIMP añadió que para la pequeña minería y para la artesanal se deben establecer "estándares mínimos" de seguridad, porque será "difícil" que se adecúe a los protocolos establecidos para la gran minería.

Caída del sector

Esta para en la actividad minera ha llevado a que la producción y exportaciones decaigan, apuntan los expertos. Justamente, el PBI minero decreció en marzo en -23,07%. Además, las exportaciones, entre febrero a marzo, cayeron 37,8%y la producción de minerales metálicos, en 11,5% –en el periodo de marzo a abril–.

Sin embargo, entre enero y febrero ya se notaban algunos descensos. En el primer mes, se produjeron 190.833 toneladas métricas finas (TMF) de cobre, el principal mineral metálico que se exporta, mientras que en febrero bajó a 170.128 TMF. En el oro, de más de 10,1 millones de gramos finos a 9,2 millones.

De este metal descendieron sus exportaciones en US$ 111 millones entre esos meses, y en el zinc, en US$ 22,3 millones. En este caso, el cobre sí aumentó sus ventas. Las razones difieren.

Rómulo Mucho señala que "siempre hay una ligera contracción", dado que la cantidad de "minerales y contenidos bajan en algunas minas".

Mientras que De Echave explica que este no es solo un problema a nivel nacional, sino mundial que viene desde años atrás, con el "fin del superciclo" para esta actividad, cuyo periodo de bienestar estuvo entre 2002 y 2012, añade.

“La minería está en un escenario de precios bajos. Se recupera un poco en algunos años. Por supuesto que desde marzo la actividad se retrajo enormemente”.

No se llegaría a la meta de inversiones

- En los primeros meses de este año, el Minem puso como meta llegar a los US$ 6.300 millones de inversión en minería para el 2020.

- El año pasado, la inversión alcanzó los US$ 6.157 millones, superando ampliamente los montos del 2018 (US$ 4.497 millones), 2017 (US$ 3.928 millones) y 2016 (US$ 3.334 millones).

- Según Rómulo Mucho, las inversiones para este año solo llegarían a los US$ 4.000 millones, de acuerdo con lo presupuestado por cada empresa minera.

- Se recuerda que también está a la espera de reactivarse el proyecto minero Mina Justa de Marcobre, en Ica. Había solicitado reiniciar operaciones, según la consultora Invalor. Se esperaba lo mismo con Quellaveco.

