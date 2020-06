[LINK] Bono Familiar Universal: consulta HOY si eres beneficiario del subsidio de 760 soles

Bono Familiar Universal CONSULTA AQUÍ | El brote de coronavirus en Perú provocó que el Gobierno tomará varias medidas para evitar el contagio de la enfermedad. Una de las más importantes fue la cuarentena obligatoria; sin embargo, muchas familias se quedaron sin ingresos al no poder trabajar. Por eso, el presidente Martín Vizcarra anunció la entrega de diferentes subsidios, el último fue el Bono Familiar Universal que tiene como objetivo llegar a todas las familias que no han sido beneficiadas con ningún apoyo monetario del Estado. El mandatario anunció en conferencia de prensa que partir del lunes 8 de junio se iniciará con la entregará de los 760 soles a aquellas familias que no estaban consideradas en un inicio; es decir, quienes se inscribieron en el Registro Nacional de Hogares, la web que habilitó la Reniec para las inscripciones a este subsidio.

CONSULTA Bono Familiar Universal

En la siguiente nota, revisa toda información que el Midis ha publicado sobre Bono Familiar Universal de 760 soles. Conoce cuáles son las páginas web habilitadas para consultar sobre este subsidio, además de las fechas, lugares y modalidades de cobro disponibles.

Si no fuiste incluido en el padrón, conoce aquí la plataforma, donde podrás registrarte para aplicar a este bono.

PUEDES VER Bono Rural AQUÍ: conoce los lugares de pago a través de Mi Juntos

¿Cómo consultar si soy beneficiario del bono universal familiar de 760 soles?

El Gobierno anunció el lanzamiento del portal Yo me quedo en casa, donde se encuentran todos los bonos que han sido planeados hasta el momento. Si deseas acceder a esa página, puedes darle clic en ESTE ENLACE.

Una vez allí, debes hacer clic en la opción del ‘Bono Familiar Universal’ y rellenar los espacios con los datos que te solicita el sistema. Puedes acceder de manera directa AQUÍ.

¿Dónde consultar si soy beneficiario del Bono Familiar Universal con mi DNI?

Para saber si eres beneficiario del Bono Familiar Universal de 760 soles, puedes ingresar a este link: bonouniversalfamiliar.pe, escribir tu número de DNI y la fecha emisión del mismo.

Bono Familiar Universal

¿Cómo registrarse para el bono familiar universal de 760 soles?

Las personas que no fueron incluidas en el Bono Familiar Universal podían inscribirse en la siguiente plataforma: https://registronacionaldehogares.pe/login. Para ello, los ciudadanos debían validar, actualizar y/o complementar la información de su hogar y de ese modo su caso iba a ser evaluado para definir si calificaban o no para cobrar el bono. No obstante, esta opción solo fue permitida hasta el miércoles 3 de junio, según disposiciones de la Reniec

¿Dónde inscribirse al bono familiar universal de 760 soles?

La página para inscribirse al Bono Familiar Universal era el Registro Nacional de Hogares. Sin embargo, Reniec Informó que solo iba a estar habilitada hasta las 11.59 p. m. del 3 de junio.

¿Cómo ingresar a la plataforma del Reniec?

Para ingresar al sitio web de Reniec, solo tienes que escribir el nombre de la institución en el navegador. También puedes ingresar de forma directa haciendo clic AQUÍ para buscar información sobre trámites, consultas, etc.

LINK del bono universal familiar de 760 soles

El 20 de mayo se anunció que se encontraba lista la plataforma del Bono Familiar Universal. Para acceder, solo debes hacer clic aquí: bonouniversalfamiliar.pe y escribir tus datos.

Bono Familiar Universal

Segundo bono familiar universal

El presidente de la República informó, en su conferencia de prensa, que a partir del lunes 8 de junio se comenzará a pagar el Bono Familiar Universal a un segundo grupo conformado por quienes se inscribieron en la plataforma del Registro Nacional de Hogares.

¿Cuándo saldrá el segundo grupo del Bono Universal Familiar?

Martín Vizcarra explicó en su conferencia que a partir de la próxima semana un nuevo grupo recibirá el Bono Familiar Universal, se trata de quienes se inscribieron en la página web del Registro Nacional de Hogares.

“A veces, por la dispersión de hogares en el sector rural, es más difícil llegar a ellos, como también es difícil llegar a los hogares que no están claramente identificados, por eso es que hemos permitido que se inscriban y seguramente a partir de la próxima semana comenzamos con esas familias que no estaban consideradas inicialmente”, señaló el mandatario.

Desde el 20 de mayo se inició el pago del bono universal que tiene cuatro padrones: (i) el urbano, a cargo del MTPE; (ii) el rural y (iii) el de programas sociales, ambos a cargo del Midis; y (iv) un último padrón que se definirá gracias al Registro Nacional de Hogares. pic.twitter.com/gxzUl2wIVe — MIDIS (@MidisPeru) June 4, 2020

¿Cómo consultar el bono familiar universal de 760 soles?

El portal ‘Yo me quedo en casa’ es la página web oficial para realizar las consultas acerca del Bono Familiar Universal. Si deseas consultar si eres uno de los beneficiarios, puedes ingresar a ESTE ENLACE. Recuerda que el padrón oficial se elaboró en base al Padrón General de Hogares, el censo del 2017 y los datos del Reniec.

¿Cuáles son las modalidades de pago para el bono familiar universal 2020?

El Gobierno ha dispuesto varios canales para retirar el subsidio de 760 soles para evitar las aglomeraciones en las entidades financieras:

1- Depósito en cuenta: Por esta modalidad, los 760 soles del Bono Familiar Universal serán abonados directamente en la cuenta que tenga el usuario en el Banco de la Nación, Interbank, BBVA, Scotiabank, CrediScotia o Banco de Comercio. El dinero puede ser retirado en los cajeros o agentes de cualquiera de estas entidades financieras.

2- Banca por celular: Los usuarios a los que les corresponda esta modalidad podrán acceder a los 760 soles del subsidio en los cajeros Multired o agentes del Banco de la Nación. Para ello, deberán culminar con la validación de datos que se les exija en la plataforma del bono universal, y así afiliarse a la Banca Celular del BN.

3- Carritos pagadores: Para los beneficiarios de zonas rurales, el dinero será transportado hasta las cercanías de su lugar de residencia mediante los vehículos de las empresas transportadoras de valores (ETV).

¿Cómo cobrar el Bono Familiar Universal 2020?

Si accediste al Bono Familiar Universal, existen varias formas de cobrar el Bono Familiar Universal de 760 soles dependiendo de la modalidad asignada a cada acreedor.

Las opciones pueden ser depósito en cuenta en el Banco de la Nación y bancos privados, banca celular del BN, aplicativo Tunki de Interbank, pago por ventanilla y mediante las empresas transportadoras de valores (ETV).

#PerúEstáEnNuestrasManos | ¡Las Empresas Transportadoras de Valores continúan su recorrido! Esta vez fue el turno del #Tambo Callebamba del @Programa Nacional PAIS del #Midis en #Apurímac, donde más de 100 compatriotas tuvieron acceso al #BonoRural y el #BonoFamiliarUniversal. pic.twitter.com/C9CHNup82M — MIDIS (@MidisPeru) June 1, 2020

¿Dónde cobrar el bono familiar universal de 760 soles?

Los lugares de cobro autorizados del Bono Familiar Universal son los cajeros o agentes de cualquiera de las siguientes entidades financieras: Banco de la Nación, Interbank, BBVA, Scotiabank, CrediScotia y Banco de Comercio.

Además, los residentes de zonas rurales a los que les corresponda el pago de 760 soles del bono universal podrán hacerlo por medio de los ‘carritos pagadores’, los cuales llevarán el dinero cerca a sus viviendas.

¿Quiénes recibirán el Bono Familiar Universal 2020?

Para que los ciudadanos puedan acceder al Bono Familiar Universal deben cumplir con los siguientes requisitos:

- No haber recibido anteriormente ningún bono del Estado.

- Ningún integrante del hogar debe estar registrado en alguna planilla del sector público o privado, excepto pensionistas y modalidad formativa.

- Ningún integrante de la familia debe percibir más de S/ 3.000

¿Qué es el bono familiar universal?

Bono Familiar Universal es uno de los últimos subsidios anunciados por el Gobierno durante la emergencia sanitaria. El objetivo es llegar a aquellos hogares que no han sido beneficiados con ninguna ayuda económica del Estado.

También recibirán los 760 soles las personas que forman parte del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (Juntos), los hogares con algún integrante del "Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65” y quienes pertenezcan al “Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza” (Contigo).