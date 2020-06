[LINK HOY] Bono Rural: CONSULTA AQUÍ fecha y lugares de cobro del subsidio de 760 soles

CONSULTA HOY Bono Rural Agrario | El Gobierno del Perú decretó destinar varios bonos o ayudas económicas a las personas y familias perjudicadas por la suspensión de actividades originada por el coronavirus en el país. Uno de estos subsidios es el Bono Rural de 760 soles, que fue oficializado en el Decreto de Urgencia N° 042-2020 y está destinado a los hogares del sector agrario en situación de pobreza y pobreza extrema con el fin de apoyarlos para solventar sus gastos básicos. De acuerdo a datos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), serán cerca de 1 millón 98 mil hogares los que recibirán este soporte económico; además, el Midis ha creado una página web de consulta para que los beneficiados puedan conocer si son acreedores del bono.

De la misma manera, se ha facilitado una línea telefónica gratuita para resolver alguna duda respecto al programa del Estado. De este modo, las personas podrán llamar al 101 para cualquier consulta. Cabe resaltar que la subvención del Gobierno se puede cobrar hasta 30 días después de terminado el estado de emergencia.

A la fecha, ya son 4.7 millones de hogares del ámbito urbano y rural de todo el país los que han cobrado los bonos establecidos por el Estado. pic.twitter.com/09cmQaSNpX — MIDIS (@MidisPeru) June 4, 2020

¿Cómo saber si soy beneficiario bono rural de 760 soles?

Para consultar si eres beneficiario del bono rural que gestiona el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social por un monto de 760 soles, solo debes ingresar a la página web indicada a continuación y seguir los siguientes pasos:

- Ingrese a la página web del bono rural: bonorural.pe

- En el recuadro que se le indique, coloque su número de DNI y la fecha de emisión de este.

- De inmediato, haga clic en consultar. Al cargar, le saldrá si es beneficiario y dónde cobrarlo.

En caso de que no tengas conexión a internet, puede acercarte a cualquiera de los Tambos del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS), en donde podrás realizar la consulta. Ahí encontrarás personal especializado que te ayudará y guiará, solo deberá llevar su DNI.

A través de la atención y el apoyo de los gestores de los 464 #Tambos del @MidisPAIS, más de 77 mil familias, en condición de pobreza y pobreza extrema, recibieron orientación sobre el #BonoRural en su lengua originaria. pic.twitter.com/1A6zKMqL8I — MIDIS PAIS (@MidisPAIS) June 4, 2020

¿Quiénes recibirán el bono rural agrario de 760 soles?

Aquellos que podrán ser acreedores del bono rural agrario de 760 soles son aquellos que se encuentran en la clasificación de pobres o pobres extremos y viven en las zonas rurales del Perú, que hasta la fecha no han accedido a otros bonos del Estado. Además, tampoco deben pertenecer a ningún programa social que ha brindado el Gobierno debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Para identificar a los que van a recibir el bono rural se ha utilizado el Sistema de Focalización de Hogares. Esta información es cruzada con los padrones de los organismos anexados y programas especiales del Ministerio de Agricultura, acorde con lo señalado en el Decreto de Urgencia N° 042-2020.

¿Cómo cobrar el bono rural de 760 soles?

Para cobrar el bono rural agrario existen tres modalidades y se da de manera flexible, con el propósito de que ningún beneficiario se quede sin cobrar el subsidio que brinda el Estado peruano. Las formas para cobrar los 760 soles son las siguientes:

- A través de una cuenta bancaria: si tienes una cuenta en el Banco de la Nación, Caja Huancayo, Financiera Compartamos, Banco de Crédito del Perú, Caja del Santa, Caja Raíz, Banco Interbank, Caja Los Andes o Caja de Arequipa, tu bono será depositado ahí.

#PerúEstáEnNuestrasManos | ¡Las Empresas Transportadoras de Valores continúan su recorrido! Esta vez fue el turno del #Tambo Callebamba del @Programa Nacional PAIS del #Midis en #Apurímac, donde más de 100 compatriotas tuvieron acceso al #BonoRural y el #BonoFamiliarUniversal. pic.twitter.com/C9CHNup82M — MIDIS (@MidisPeru) June 1, 2020

- A través del celular: puedes cobrar el bono rural mediante banca por celular del Banco de la Nación, para después, retirar el dinero de agentes y cajeros automáticos.

- Carritos pagadores: en las localidades que se encuentren muy lejos, el Midis ha dispuesto la entrega del dinero en efectivo de forma directa al beneficiario mediante un vehículo que estará recorriendo esa zonas. El único requisito es acercarse con su DNI.

¿Puedo cobrar el bono rural si ya recibí otro bono del Estado?

Si ya has cobrado otro bono del Estado, no podrás acceder al bono rural de 760 soles, pues para poder ser una de los beneficiarios es requisito indispensable no haber accedido a ninguna ayuda económica del Gobierno o algún programa social.

La titular del Midis informó que el #BonoRural beneficiará a 980 138 hogares en condición de pobreza o pobreza extrema del ámbito rural, de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares, y que no hayan sido beneficiarios con los decretos de urgencia anteriores. — MIDIS (@MidisPeru) June 1, 2020

PUEDES VER: Latam anuncia retorno de vuelos nacionales en Perú desde el 1 de julio

¿Qué es el bono rural 2020?

El Bono Rural es un rescate económico de 760 soles para más de 1, 098.000 de hogares del sector agricultura que se encuentran en situación vulnerable por la cuarentena a causa de la emergencia sanitaria por el coronavirus en el Perú y no tienen como solventar sus gastos. Por lo tanto, esta exclusivamente creado para personas que trabajan en el sector agrario en condición de pobreza y pobreza extrema, a los cuales se les otorgará el dinero gestionado por el Midis.

¿Qué son los carritos pagadores del bono rural?

Acorde con la páginas del Midis, el sábado 30 de mayo inició la entrega del Bono Rural de 760 soles a través de los “Carritos Pagadores”, los cuales son vehículos de las Empresas Transportadoras de Valores. La institución estatal dio a conocer que beneficiarios del sector agrario pudieron retirar su dinero mediante la Empresa Transportadora de Valores en el Tambo Vista Alegre de Ccarhuaccocco, ubicado en el distrito de Paras, provincia Cangallo, en Ayacucho.

#PerúEstáEnNuestrasManos | Beneficiarios del #BonoRural y del #BonoFamiliarUniversal realizan el cobro de la subvención a través de la Empresa Transportadora de Valores en el Tambo Vista Alegre de Ccarhuaccocco, ubicado en el distrito de Paras, provincia Cangallo, en Ayacucho. pic.twitter.com/hkIQuN93Os — MIDIS PAIS (@MidisPAIS) May 31, 2020

¿Hasta cuándo podré cobrar el bono rural?

Es importante señalar que el Bono Rural que será entregado a las personas agricultoras podrán cobrar el bono hasta pasados los 30 días de finalizado el estado de emergencia en Perú, al igual que los otros bonos (Bono “Yo me quedo en casa”, Bono Independiente y Bono Familiar Universal).

¿Qué bonos está entregando el Estado peruano en el 2020?

El Gobierno del Perú habilitó varios bonos con la finalidad de salvaguardar el bienestar de millones de familias peruanas en pleno parón económico por el coronavirus. Así, el presidente Martín Vizcarra ha mencionado en repetidas ocasiones los siguientes bonos:

- Bono Familiar Universal de 760 soles: se puede inscribir a través del siguiente link: registronacionaldehogares.pe/login. Además, también puede consultar información al respecto aquí bonouniversalfamiliar.pe.

- Bono Independiente de 760 soles: es para los trabajadores independientes y puede verificar si es beneficiario accediendo a www.bonoindependiente.pe

- Segundo bono de 380 soles "Yo me quedo en casa”: es la segunda ayuda económica del Estado para personas en condición de pobreza o pobreza extrema. Puede ver si es acreedor del dinero ingresando a bono2.yomequedoencasa.pe

- Bono Rural de 760 soles: subvención económica destinada a las personas que trabajan en el sector agro. Para descubrir si eres beneficiario haz clic aquí: bonorural.pe

Martín Vizcarra se disculpa por la demora en la entrega de bonos

Martín Vizcarra, presidente de Perú, pidió disculpas por la demora en la entrega de los subsidios económicos en el marco de la emergencia nacional. “Disculpen la demora, es el sistema burocrático”, alegó el mandatario en la conferencia de prensa brindada en el día 81 de cuarentena.

“El esfuerzo de este mes de junio es llegar a todos. Queremos este mes preocuparnos por esos más de 2,5 millones de familias que no han recibido (el bono), y ya estamos en ese proceso de entrega", manifestó el titular del Ejecutivo.