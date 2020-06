En lo que va de la crisis económica originado por las medidas de aislamientos social para mitigar los contagios de la COVID-19, la aerolínea más importante de la región, Latam Airlines, ha despedido a un total de 4 mil empleados de todos los países donde opera.

Ayer, la aerolínea dio a conocer un nuevo recorte. Unos 1.000 trabajadores dejarán la compañía. Los empleados pertenecen a las filiales de Perú, Chile y Colombia, principalmente.

A través de un comunicado, Latam Perú informó que en nuestro país se desvincularán al 9,6% de sus trabajadores, a quienes “se les reconocerá sus beneficios correspondientes y mantendrán por un periodo adicional su seguro médico”.

El CEO de Latam Airlines, Roberto Alvo, señaló que pese a las medidas “tenemos 38 mil empleados para una compañía que necesita de 5 mil, estamos haciendo todo lo posible para preservar a nuestra gente", declaró en entrevista para una radio en Chile.

“No puedo prometer que no vamos a seguir achicando a la empresa. esta industria será más pequeña”, agregó. “Mi trabajo es salvar la compañía.Yo estoy abierto a cualquier solución , las soluciones se adaptan a lo que las sociedad quieran hacer y a qué voluntad quieren y qué parámetros. a mi lo que me importa es que entre de una manera u otra, la retribución sea justa para el estado, no queremos que nos regalen nada”, anotó tras ser consultado por la posibilidad de que el gobierno chileno aporte dinero para entrar a la compañía.

Cabe recordar que Latam, al inicio del aislamiento social en marzo, ya había solicitado a sus trabajadores a renunciar al 50% de su sueldo por la crisis.

Fuente: Con información de El Mercurio y diario Financiero