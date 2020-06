Con información de AFP, EFE y BBC, El Cronista.com.

Pese al duro golpe del coronavirus a la economía de los Estados Unidos, con millones de desempleados y empresas paralizadas, el dólar aún da muestras de ser la divisa más importante del mundo.

El dólar index, que mide el valor del billete verde en referencia a una cesta de divisas, aumentó más de 6% desde su piso del año a inicios de marzo. Ante el euro, el dólar ganó 3,5% desde el primero de enero de este año.

Vaivén del dólar

El fortalecimiento de la moneda estadounidense se debe sobre todo a que es la divisa más buscada en el mundo. En tiempos de crisis, cuando los inversores y consumidores buscan colocaciones seguras, esta posición se refuerza.

Kit Juckes, jefe mundial de estrategia en el mercado de cambios del banco Société Générale, habla de un “privilegio exorbitante del dólar”. “De forma permanente, hay personas que quieren comprar muchos dólares”, explicó Juckes.

La necesidad de las empresas de efectivo, en un contexto de caída de ingresos, también aumenta la demanda de dólares. El dólar tiene un estatuto consolidado como la divisa más intercambiada del mundo.

Por eso, la Reserva Federal (FED) anunció a mediados de marzo que facilitará el intercambio de divisas (“currency swaps”) con otros bancos centrales para que puedan aumentar sus reservas de billetes verdes. Esta demanda de dólares es muy evidente en las economías emergentes, con deudas en dólares, recordó Juckes.

No todos podrán obtener dólares “fácilmente”, advirtió este experto.

Algunos países en desarrollo tienen además economías muy dolarizadas: las viviendas, automóviles, bienes duraderos, incluso algunos servicios, suelen comercializarse en la divisa estadounidense.

“La cuestión de la supremacía del billete verde se presentará en las próximas semanas”, estima Kathy Lien, de BK Asset Management.

A pesar de los pergaminos financieros de carácter mundial que mantiene el dólar, a los especialistas les preocupa el tiempo que pueda demorar el impacto de la pandemia y las decisiones de los diferentes gobiernos, tanto de los aliados como de sus ocasiones rivales, sobre todo los de oriente, como China, Japón e India, pues una recesión duradera en Estados Unidos podría, a largo plazo, debilitar al dólar.

Alternativa digital

La carrera de los países por emitir monedas digitales respaldadas por sus propios bancos centrales está tomando cada vez más velocidad, y China lleva la delantera.

El gigante asiático está probando la nueva moneda digital respaldada por el gobierno en varias regiones del país, con el objetivo de reemplazar los billetes y monedas en circulación, según informó el Banco Popular de China, equivalente al banco central del país.

Las pruebas piloto se realizan en un entorno cerrado y no están conectadas con el sistema actual de emisión y circulación de monedas soberanas.

“A corto plazo, la moneda digital del banco central no se emitirá en grandes cantidades para el público”, señaló un comunicado del banco central, que será el único emisor del yuan digitalizado.

Otros países como Suecia, Canadá, Suiza, Reino Unido, Japón y el Banco Central Europeo también están analizando las ventajas y los riesgos de crear dinero virtual regulado por los gobiernos y con respaldo en las monedas de cada nación.

Aparte de la moneda digital, con relativo éxito, está la propuesta de la red social Facebook, la que ha conformado la Asociación Libra (que entre sus integrantes están Visa, MasterCard, Uber, Lyft, PayPal, eBay, Vodafone y Spotify). Ellos anunciaron a mediados de junio pasado de forma oficial la creación de la criptomoneda para 2020, que estará integrada en WhatsApp y Messenger.

En The Economist, Matthieu Favas advierte que “la posibilidad de que China domine el sistema monetario-financiero global depende sobre todo del comportamiento de Estados Unidos, y no tanto del chino. Si, finalmente, el dólar sucumbe en su dominio, que China haya inaugurado una moneda totalmente digital habrá sido un factor de poca importancia. No determinante”.

En el tablero global parece ser que la ficha tecnológica-financiera decidirá el juego.

