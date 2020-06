[RENIEC] Bono Familiar Universal: LINK de Registro Nacional de Hogares para inscribir a tu hogar

bonouniversalfamiliar.pe | El presidente Martín Vizcarra anunció la creación del Bono Universal Familiar, a través del Decreto de Urgencia 052-2020, para ayudar a las familias a sustentarse durante el estado de emergencia a causa del brote de coronavirus. El subsidio empezó a entregarse desde el 20 de mayo y planea llegar al 75% de hogares a nivel nacional. El Midis informó por medio de sus canales oficiales que los ciudadanos pueden entrar a la plataforma web bonouniversalfamiliar.pe y consultar si acceden al bono.

Cabe resaltar, que a diferencia de otros subsidios (Bono Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural), el Bono Universal Familiar es el único que cuenta con un proceso de inscripción para que las personas que no salgan como beneficiarios puedan solicitar la ayuda económica en el Registro Nacional de Hogares.

CONSULTA bono familiar universal

Entra AQUÍ al LINK oficial del Bono Universal Familiar y comprueba si fuiste incluido en el padrón oficial para retirar los S/ 760. Recuerda que todos los miembros de tu familia deben ingresar sus datos y verificar si acceden al monto que brinda el Estado.

¿Cómo consultar si soy beneficiario del bono universal familiar de 760 soles?

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social informó que ya está disponible el LINK para conocer si eres acreedor del Bono Familiar Universal. Si deseas saber si podrás cobrar los 760 soles, debes realizar los siguientes pasos.

1. Ingresar al link oficial de consulta: bonouniversalfamiliar.pe.

2. Escribir tu número de DNI y fecha de emisión del mismo.

3. Confirma el código captcha.

4. Da click en “consultar”.

¿Dónde consultar si soy beneficiario del bono familiar universal con mi DNI?

Para verificar si accedes al Bono Familiar Universal, debes entrar al siguiente enlace: bonouniversalfamiliar.pe, escribir el número de tu DNI y fecha de emisión del mismo. El sistema te dirá si eres puedes o no retirar el dinero.

Bono Familiar Universal

¿Cómo registrarse para el bono familiar universal de 760 soles?

Si ingresaste a la plataforma oficial del Bono Familiar Universal y no apareces como beneficiario, además tampoco has recibido otro subsidio del Estado, puedes inscribirte en la web del Registro Nacional de Hogares: registronacionaldehogares.pe.

Si cumples con los requisitos de inscripción establecidos por el Midis y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el sistema te permitirá validar, actualizar y/o complementar la información de tu hogar, y tu solicitud de acceso al bono universal quedará registrada, a la espera de su evaluación por parte de las autoridades.

¿Dónde inscribirse al bono familiar universal de 760 soles?

Aquellos personas que no figuren en esa lista y que no han sido consideradas en bonos anteriores se podrán inscribir en la plataforma del Reniec: https://registronacionaldehogares.pe/login.

¿Cómo registrarse en el padrón del Midis para el bono universal familiar?

Si no accediste al Bono Familiar Universal, luego de haber consultado en la plataforma online oficial, pueden inscribirse en el Registro Nacional de Hogares de Reniec para acceder al subsidio monetario, previa evaluación del Midis. Esta entidad del Gobierno junto con Reniec habilitó una página online para ingresar información. A continuación, te explicamos los pasos para entrar a la plataforma:

1) Ingresa a la página web oficial: “registronacionaldehogares.pe”

2) Escribe en número y fecha de emisión de tu DNI

3) Clic en “consulta”.

4) Dentro de la plataforma, te pedirán información, tales como la cantidad de miembros de tu familia, sus números de DNI y fecha de emisión de estos, los ingresos percibidos por cada uno de ellos y entre otros datos personales más.

Registro Nacional de Hogares para el Bono Familiar Universal

El Registro Nacional de Hogares de Reniec es un portal (registronacionaldehogares.pe/login), donde las personas que quieren ser beneficiarios del Bono Familiar Universal de 760 soles deben validar, complementar y/o actualizar los datos de su hogar.

La información que se proporciona tiene carácter de declaración jurada. Por eso, los datos que se registren son declarados como verdaderos y están sujetos a posterior fiscalización. En el caso, de acreditarse falsedad o fraude será motivo de sanciones según dispone la ley.

Conoce más sobre el #RegistroNacionalDeHogares y consulta si tu hogar podría ser parte del segundo grupo de beneficiarios del #BonoFamiliarUniversal de 760 soles otorgado por el Estado @MTPE_Peru , @MidisPeru , #RENIEChttps://t.co/VBIjk3uACf pic.twitter.com/dYRdfdZK10 — RENIEC PERÚ (@reniecdigital) May 24, 2020

¿Qué hacer si no me llega el mensaje de confirmación del Registro Nacional de Hogares para el Bono Familiar Universal?

Si ya completaste correctamente la validación y/o actualización de los datos de tu familia, tu inscripción debería quedar automáticamente registrada. A pesar de esto, todavía no se podrá confirmar tu inclusión en el padrón de beneficiarios del Bono Universal Familiar, pues esto se podrá saber a partir de la segunda semana de junio en la plataforma oficial https://bonouniversalfamiliar.pe/.

¿Qué significa que no cumple con lo establecido en el DU 052-2020?

Si te inscribiste para acceder al Bono Familiar Universal y recibiste un mensaje que decía que "no cumples con lo establecido en el DU 052-2020”, significa que no podrás inscribirte, porque no cumples con los siguientes requisitos:

- No se hayan recibido bonos anteriores: Yo me quedo en casa, Independiente y Rural.

- No exista ningún integrante que se encuentre registrado en alguna planilla del sector público o privado, excepto pensionistas y modalidad formativa.

- No exista ningún integrante que tenga un ingreso superior a 3.000 soles mensuales, de acuerdo con la información disponible en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

¿Cómo ingresar a la plataforma de la Reniec?

Si estás interesado en encontrar la página web de Reniec, solo tienes que escribir el nombre de la entidad en el buscador e identificar el sitio oficial. También puedes ingresar haciendo clic en ESTE ENLACE para realizar consultas y otros trámites.

¿Cómo actualizar mis datos en el la Reniec?

La actualización de los datos en el Reniec es un proceso necesario para quienes les haya tocado cobrar el bono a través de la modalidad de banca móvil. Para esto, debes cumplir con estos pasos:

1) Ingresa a la página web del Reniec: www.reniec.gob.pe.

2) En la parte derecha, dar click en la pestaña ‘Trámites’.

3) En la parte izquierda, veremos las opciones de ‘Rectificación de datos’, donde podemos pedir que se rectifique todo tipo de información.

¿Cuál es el la plataforma para consultar el bono familiar universal?

Si quieres consultar si accedes al Bono Familiar Universal, puedes hacer clic en este LINK: https://bonouniversalfamiliar.pe/#!/ y rellenar con los datos que te pide la plataforma.

🔐 Si tu hogar es beneficiario del #BonoFamiliarUniversal, te sugerimos tener en cuenta los siguientes consejos para cuidar tu bono.



⚠️ No te dejes sorprender.#PerúEstáEnNuestrasManos pic.twitter.com/ujLMe6Cfy7 — Ministerio de Trabajo (@MTPE_Peru) May 25, 2020

LINK del bono universal familiar de 760 soles

El Midis anunció que ya se encuentra disponible la página web oficial del Bono Familiar Universal al cual puedes entrar aqui: https://bonouniversalfamiliar.pe/#!/

¿Habrá un segundo subsidio del bono universal familiar de 760 soles?

El Gobierno explicó que el Bono Familiar Universal es un pago en una armada de 760 soles. Hasta el momento, no ha anunciado la posibilidad de que haya una segunda entrega de este subsidio.

¿Cómo consultar el bono familiar universal de 760 soles?

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social elaboró la lista de beneficiarios del Bono Familiar Universal en base a información del Padrón General de Hogares, el censo del 2017 y los datos del Reniec.

Para CONSULTAR si eres beneficiario del Bono Universal, puedes ingresar AQUÍ: https://bonouniversalfamiliar.pe/#!/

¿Cómo es la modalidad de pago para el bono familiar universal 2020?

El bono universal se entrega por medio de varios canales para evitar la aglomeración de personas en las entidades bancarias.

Billetera Tunki de Interbank

Si tienes cuenta en Interbank, podrás cobrar tu bono en cualquier cajero Globalnet. Asimismo, puedes saber de tu estado de cuenta a través del aplicativo que puede ser descargado en tunki.com.pe.

Banca por celular

Solo tienes que completar los formularios con el nombre de tus padres, tu fecha y lugar de nacimiento, número de celular y operador al que pertenece. Inmediatamente, te llegará un mensaje de texto al celular registrado. Después, digita el código enviado para validar tu número y te llegará un SMS con una clave de ingreso a la banca celular del Banco de la Nación.

Al ingresar a la banca celular con la clase asignada podrás generar tu código de 5 dígitos que te permitirá retirar el bono.

Giro en ventanilla

Deberás elegir región, provincia y distrito más cercano, además de la agencia de banco asignado y el día que te convenga realizar el cobro. Para más información puedes llamar al 101 o ingresa a midis.gob.pe.

¿Cómo cobrar el bono familiar universal 2020?

Si accediste al Bono Familiar Universal, serás asignado a una de las cinco modalidades de cobro: depósito en cuenta en el Banco de la Nación o bancos privados, banca por celular del BN, aplicativo Tunki de Interbank, pago en ventanilla y empresas transbordadoras de valores.

🤔 ¿Eres beneficiario del #BonoFamiliarUniversal?

Conoce las cinco modalidades de pago de este subsidio económico.



🙋‍♀️ ¡Recuerda! Al momento de confirmar que eres beneficiario, la plataforma https://t.co/RpVb0stJ1U te señalará la modalidad de pago que te corresponde. pic.twitter.com/YDwxpuPVto — Ministerio de Trabajo (@MTPE_Peru) May 21, 2020

¿Dónde cobrar el bono familiar universal de 760 soles?

La entrega del bono de S/ 760 se realizará por medio del Banco de la Nación y otras entidades financieras privadas en el país. Además, el BN tiene la banca por celular para entregar el subsidio sin cobros de comisiones o gastos.

¿Quiénes recibirán el bono familiar universal 2020?

El presidente Martín Vizcarra anunció que se verán beneficiados por el Bono Familiar Universal alrededor de 6.8 millones de hogares que recibirán los 760 soles antes del 15 de junio.

“Para este mes tenemos prevista la entrega del bono a cinco millones de familias. El 1.8 millones de familias restantes se completará hasta la quincena de junio”, señaló en una conferencia de prensa.

¿Qué es el bono familiar universal?

El Bono Familiar Universal de 760 soles es el último de los cuatro subsidios anunciados por el Ejecutivo para proteger económicamente a las familias en situación de pobreza y extrema pobreza (75 % de hogares a nivel nacional), afectadas la crisis económica causada por el brote de coronavirus.