Latam Airlines: Presentan demanda colectiva en su contra por hasta 367 mil millones de dólares

A la actual situación de Latam Airlines -acogida a un proceso de reestructuración en 6 países- se suma una demanda colectiva presentada este lunes en su contra ante el 23 Juzgado Civil de Santiago de Chile.

La acción contra la aerolínea fue interpuesta por Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), tras el recojo de reclamos contra la compañía por “una serie de actuaciones unilaterales y arbitrarias”, que resultaron perjudiciales a cerca de 2 millones de sus usuarios, a raíz de la suspensión de vuelos por la pandemia de la COVID-19. La demanda tiene el patrocinio del académico Mauricio Tapia y los abogados María Jimena y Raúl Toro.

Por ello, se pide el pago de más de 367 mil millones de dólares en favor de los afectados y una multa máxima de 3 millones de dólares -señalan que es la más alta cantidad que establece la Ley de Protección a los Consumidores en Chile-.

Como se señala, se busca sancionar a la empresa aérea por no dar la posibilidad del reembolso del dinero, también por el daño moral ocasionado contra los consumidores afectados, aspecto que debe ser corregido con una indemnización.

“Se trata de servicios no prestados, y sostener que Latam pueda retener esas cuantiosas sumas de dinero o no ofrecer otras alternativas de cumplimiento satisfactorias, o privar a sus clientes del derecho a optar entre ellos, envolvería un grosero enriquecimiento ilícito en su favor y un inmenso daño a los consumidores”, señala el documento correspondiente.

“Los consumidores se han visto forzados a recurrir a Latam Airlines para buscar una solución ante la imposibilidad de realizar los viajes que tenían programados. Sin embargo, la empresa sólo se ha limitado a ofrecer respuestas insatisfactorias y vulneratorias de los derechos de los consumidores. Es preciso mencionar que, además de ser insuficientes, las soluciones que propone Latam Airlines varían arbitrariamente, caso a caso, sin mediar justificación alguna”, añaden.

Como pruebas que tiene Conadecus está la respuesta dada por la empresa aérea a sus consumidores cuando estos requirieron la devolución de pasajes. Por ello, señala que habría vulneración de normas sobre la protección de los consumidores. No solo se privó la opción de devolver el monto del pasaje aéreo, también determinó “que estos (usuarios) solo pueden reprogramar su viaje hasta el 31 de diciembre de 2020. En tal caso, el consumidor debe, además, pagar la diferencia para completar el valor del nuevo viaje”, expresan en la denuncia presentada.

Hernán Calderón añadió que se tomó conocimiento del proceso de reestructuración solicitado por Latam Airlines en Estados Unidos -aprobado por la justicia de de ese país para su inicio-, por lo que “es necesario que, ante una eventual quiebra se restituyan estos montos a los consumidores, que en un caso como este no tendrían prioridad. Se debe respetar los derechos de quienes pagaron anticipadamente por este servicio que ahora no se va a prestar y que son ellos los que tienen el derecho de libre elección y decidir qué es lo que harán con ese dinero, no es la empresa la que puede imponer nada en este caso”, expresó el abogado.

Fuente: La Tercera (Chile)