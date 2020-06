[LINK] Bono Rural: consulta HOY AQUÍ si eres beneficiario y la fecha de cobro de los 760 soles

Bono Rural de 760 soles | La declaración del estado de emergencia por parte del Gobierno, a causa del brote de coronavirus, provocó que los hogares más vulnerables de todo el país no tuvieran con qué medios solventarse ante el paro de diversas actividades económicas. Por eso, el presidente Martín Vizcarra anunció la creación del Bono Rural, a través del Decreto de Urgencia N° 042-2020, dirigido a los ciudadanos del sector rural en condición de pobreza y extrema pobreza, se estima que son 1 millón 98 mil hogares los que accederán a este subsidio. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) habilitó la página web de consulta para los que deseen revisar si son beneficiarios del Bono Rural. Además, se puede llamar de manera gratuita al 101 para aclarar cualquier duda al respecto.

CONSULTA Bono rural 760 soles

El Midis anunció que se encuentra lista la plataforma de consulta del Bono Rural para que los agricultores sepan si son beneficiarios del cobro de los 760 soles. Puedes ingresar en este enlace: bonorural.pe, escribir tu número de DNI y fecha de emisión del mismo. Si no cuentas con internet, se han implementado 375 Tambos o plataformas de atención en 21 departamentos del país, donde puedes revisar si acceden al bono. Además, recibirás asesoría de funcionarios del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS) para realizar tus trámites.

Así también, está disponible la línea gratuita 101, en la que los operadores telefónicos resuelven las dudas de los usuarios de lunes a domingo, de 8.30 a. m. a 8.00 p. m.

¿Cómo saber si soy beneficiario bono rural de 760 soles?

Para verificar si accedes al bono rural de 760 soles, solo debes realizar los siguientes pasos:

1. Ingrese al portal del bono rural: bonorural.pe

2. Una vez allí, coloque su número de DNI y la fecha de emisión de este.

3. Haga clic en consultar. Al cargar, le saldrá si es beneficiario y dónde cobrarlo.

Si no posee conexión a internet, se puede acercar a uno de los Tambos del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS), en donde podrá hacer la consulta guiada por el personal especializado. Solo deberá llevar su DNI.

Ciudadanos de comunidades rurales acuden permanentemente a los #Tambos del @MidisPAIS donde nuestros gestores los orientan, brindan el soporte tecnológico y absuelven sus consultas sobre el #BonoRural, manteniendo las medidas de distanciamiento social. #PeruEstáEnNuestrasManos pic.twitter.com/vMn44vSkw1 — MIDIS (@MidisPeru) May 28, 2020

¿Dónde consultar si soy beneficiario del bono rural 2020 con mi DNI?

El Midis lanzó la página oficial del Bono Rural, a la cual puedes ingresar haciendo clic en el siguiente enlace: bonorural.pe.

¿Cómo inscribirse al bono rural agrario?

No existe una inscripción para el bono rural agrario de 760 soles, según lo informó el Midis. Además, la institución recomendó estar alertas, pues hay quienes están pidiendo datos de las personas o un cobro extra para ‘gestionar’ un supuesto bono. El único subsidio del Estado que tiene la opción de inscribirse es el Bono Familiar Universal, al cual se puede acceder dando clic en la siguiente dirección web: registronacionaldehogares.pe/login.

¿Cuándo comienza la entrega del bono rural Yo me quedo en casa?

El pasado 14 de mayo se empezó a entregar el Bono Rural y al igual que otros subsidios monetarios (Bono “Yo me quedo en casa”, Bono Independiente y Bono Familiar Universal) se podrá cobrar hasta 30 días después de finalizada la cuarentena obligatoria.

El pago del #BonoRural ya inició.

Tenemos tres modalidades de pago

💳 Depósito en cuenta

📲 Banca celular

🚚 Carritos pagadores

Conoce el proceso de cada una para realizar el cobro. ⬇️ https://t.co/cwU5NkXcuL — MIDIS (@MidisPeru) May 16, 2020

LINK del bono rural de 760 soles

El LINK oficial del Bono Rural de 760 soles destinado a los hogares vulnerables del sector agrario es el siguiente: “bonorural.pe”. Ingresa a la página solo con tu número y fecha de emisión del DNI.

Bono rural Yo me quedo en casa

El Bono Rural 2020 de 760 soles es uno de los cuatro subsidios creados por el Gobierno peruano para ayudar económicamente a los hogares que viven de la agricultura y se han visto perjudicados por el estado emergencia a causa del coronavirus. Tiene como meta llegar a más de 837.000 hogares a nivel nacional, para lo cual se ha destinado un presupuesto de 86 millones de soles.

¿Quiénes recibirán el bono rural agrario de 760 soles?

Los hogares que recibirán el bono rural agrario de 760 soles son aquellos que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema en las zonas rurales del Perú. Además, no deben haber cobrado otros subsidios del Estado y tampoco pueden estar dentro de los programas sociales brindados por la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Las familias beneficiarias de este bono han sido identificadas a través del Sistema de Focalización de Hogares. A esta información, se le añaden los padrones de los organismos anexados y programas especiales del Ministerio de Agricultura, acorde con lo señalado en el Decreto de Urgencia N° 042-2020.

¿Cómo cobrar el bono rural de 760 soles?

Primero debes confirmar en la plataforma del Midis si eres beneficiario del Bono Rural de 760 soles. Si este es tu caso, el sistema te mostrará la modalidad en que puedes retirar el dinero. Los canales que están disponibles son los siguientes:

1. Depósito en cuenta: Casi 110.000 hogares tendrán que presentarse en los locales de las siguientes: Banco de la Nación, Banco de Crédito BCP, Interbank, Caja Arequipa, Caja del Santa, Caja Huancayo, Caja Los Andes, Caja Raíz y Financiera Compartamos. Cabe señalar que este grupo de hogares ya dispondrá de su abono en cuenta desde el día de hoy.

2. Banca celular: Para más de 485.000 hogares, quienes podrán retirar sus bonos en cajeros automáticos Multired del Banco de la Nación.

3. Distribución directa: A más de 140.000 hogares de las localidades más alejadas del país mediante vehículos de Empresas Transportadoras de Valores (ETV), modalidad que ya se utiliza de manera periódica en el pago de los subsidios económicos de otros programas sociales gestionados por el Midis.

#NuevaConvivencia | Se entregó el #BonoRural para familias de pobreza y pobreza extrema en el ámbito rural. En este proceso se habilitó diversas modalidades de pago para agilizar el cobro de los S/ 760 y se puso a disposición los #Tambos del @MidisPAIS. pic.twitter.com/oeN261kOtQ — MIDIS (@MidisPeru) May 28, 2020

¿Dónde cobrar el bono agrario en zona rural 2020?

Segun lo establecido en el Decreto de Urgencia N° 042-2020, el Bono Rural de 760 soles se depositará al Banco de la Nación y otras entidades financieras como el Banco de Crédito BCP, Interbank, Caja Arequipa, Caja del Santa, Caja Huancayo, Caja Los Andes, Caja Raíz o Financiera Compartamos.

Si te tocó la modalidad banca por celular, puede retirar el monto en los cajeros Multired del Banco de la Nación. Por último, para las personas que viven en zonas alejadas, el Gobierno dispuso la entrega del dinero a través de vehículos de empresas transportadoras de valores (ETV).

Ya empezó el pago del Bono Rural a través de vehículos de las Empresas Transportadoras de Valores

El Midis comunicó que este sábado 30 de mayo inició la entrega del Bono Rural de 760 soles a través de los vehículos de las Empresas Transportadoras de Valores, conocidos como “Carritos Pagadores”. Los beneficiarios del sector agrario pudieron retirar el dinero por medio de la Empresa Transportadora de Valores en el Tambo Vista Alegre de Ccarhuaccocco, ubicado en el distrito de Paras, provincia Cangallo, en Ayacucho.

¿Puedo cobrar el bono rural si ya recibí otro bono del Estado?

No, si usted cobró otro subsidio del Gobierno, ya no puede acceder a los 760 soles destinado a las personas que trabajan en el agro. Los bonos son excluyentes entre sí, es decir, solo se puede acceder a uno de ellos (Bono “Yo me quedo en casa”, Bono Independiente o Bono Familiar Universal).

¿Qué es el bono rural 2020?

El Bono Rural de 760 soles es un rescate económico para más de 1, 098.000 familias del sector agricultura que han perjudicado su canasta básica y no tienen como solventar sus gastos a causa de la crisis provocada por el coronavirus en el Perú. De este modo, esta exclusivamente creado para trabajadores agrarios en pobreza y pobreza extrema, a quienes se les otorgará el dinero gestionado por el Midis.