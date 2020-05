Cheque de estímulo IRS: ¿cuándo será la segunda entrega de los 1.200 dólares en Estados Unidos?

¿Habrá un segundo cheque de estimulo económico en Estados Unidos? | Debido al aislamiento social obligatorio que rige en el país por la pandemia de coronavirus, familias que son propietarias de pequeñas y medianas empresas han tenido que suspender sus actividades económicas. Esta situación dramática en el país norteamericano ha originado que el Gobierno de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro y el Servicio de Renta Interna (conocido como la IRS por sus siglas en inglés) anuncien la entrega del Pago de Impacto Económico o cheque de estímulo económico. Esta medida tiene como objetivo ayudar a los estadounidenses durante la COVID-19. La IRS ha comunicado que entregarán tarjetas de débito prepagadas con los 1.200 dólares; sin embargo, a la fecha no se ha terminado de entregar la primera ronda de este bono. La institución ha comunicado que en caso de aprobarse el segundo depósito, se incrementarán esfuerzos para cumplir con la distribución. La nueva ley ha sido llevada al Congreso, pero no existen garantías de que pueda superar todos los niveles del Gobierno de los Estados Unidos.

Según las estadísticas oficiales, Estados Unidos reportó un total de 3 millones de nuevas solicitudes por desempleo durante la primera semana de mayo, con lo que alcanzó más de 36 millones de ciudadanos que presentaron reclamos por desempleo desde el pasado marzo.

Por otro lado, los economistas expertos han advertido una grave recesión y el Fondo Monetario Internacional (FMI) asegura que la crisis económica podría ser la peor desde la Gran Depresión.

¿En qué consiste el segundo cheque de estímulo?

Esta iniciativa creada para afrontar el desempleo causado por el coronavirus en Estados Unidos se conoce como la Ley HEROES (HEROES Act, en inglés), la cual fue aprobada por la Cámara de Representantes el último viernes 15 de mayo por un valor de 3 billones de dólares.

Esta medida incluye a ciudadanos beneficiados directamente y familias enteras con un bono de hasta 1.200 dólares por persona, con un límite de 6.000 dólares por vivienda.

Millones de personas recibirán sus Pagos de Impacto Económico en una tarjeta de débito prepagada. La tarjeta gratuita es segura e incluye protección contra fraudes y pérdidas, como las cuentas bancarias tradicionales. #COVIDreliefIRS #IRS https://t.co/b28oXvkUlk pic.twitter.com/SKj6tzDUdZ — IRS en Espanol (@IRSenEspanol) May 29, 2020

En ese sentido, los 600 dólares semanales que se pagan por desempleo se otorgarían hasta enero de 2021. Sin embargo, la aprobación de la Cámara de Representantes (controlada por los demócratas) solo sería un primer paso para el proyecto de ley porque falta la aprobación del Senado (controlado por los republicanos).

¿Por qué aprobar un segundo cheque de estímulo?

Según lo indicado en la hoja informativa de la Cámara de Representantes, la legislación propuesta es una “respuesta audaz a la pandemia de coronavirus y al colapso económico”. El documento indica que el apoyo financiero estará destinado para aplacar las crisis económica por la COVID-19.

Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, explicó que la IRS busca poner el dinero que los estadounidenses necesitaban para poder tener productos de primera necesidad y poder superar esta crisis sanitaria.

Desde que los gobernadores y alcaldes decretaron las órdenes de aislamiento obligatorio en sus estados y ciudades para detener la propagación del coronavirus, la cifra de desempleos ha crecido a pasos agigantados.

La tasa de desempleo nacional está alrededor de un 14,7 %, por lo que el incentivo económico sería necesario.

ley heroes

¿Por qué no se debe aprobar el segundo cheque de estímulo?

Mitch McConell, líder en el Senado, cuestionó si las medidas de alivio económico han podido cumplir su objetivo y busca frenar todo antes de hacer otro gasto federal importante. Algunos funcionarios públicos creen que un segundo estímulo aumentaría el histórico déficit federal.

Diversos críticos han manifestado que el deseo por volver a trabajar de los ciudadanos estadounidenses podría decaer en vista de que los beneficios regulares por desempleo están disponibles, así como el incremento a 600 dólares por semana del bono de desempleo.

Recordatorio del #IRS: Revise su correo. Las Tarjetas de Pago de Impacto Económico se envían en un sencillo sobre de Money Network Cardholder Services. Obtenga más información en https://t.co/3ESkMIubsQ #COVIDreliefIRS pic.twitter.com/EjBxPB7siG — IRS en Espanol (@IRSenEspanol) May 29, 2020

¿Quiénes reciben este cheque de estímulo económico?

La entrega del primer cheque de estímulo de 1.200 dólares se realizó para las personas que perciben ingresos anuales de hasta 75.000 dólares, o 150.000, en caso de presentar la declaración en pareja. Asimismo, se agregan 500 dólares por cada dependiente que sea menor de edad.

¿Cómo solicitar la ayuda de este cheque?

El primer y más importante paso para obtener la ayuda económica es haber presentado la declaración de impuestos de 2018 o 2019. Si esta no se ha realizado, no se podrá acceder al estímulo. Sin embargo, el IRS habilitó un enlace para declarar impuestos en línea, llamada Free File.

Más adelante, el punto que sigue depende de la forma como se presentó la declaración. En caso de haber sido por correo, el 13 de mayo fue la fecha límite para actualizar los datos a través de la plataforma Get My Payment del IRS, de modo que el cheque o tarjeta sean distribuidos a la dirección correcta.

Muchos estadounidenses sin ingresos aún califican para obtener un Pago de Impacto Económico. Use una función en línea del #IRS para registrarse: https://t.co/bDsIoEXYPH #COVIDreliefIRS pic.twitter.com/NY1oAZgo5j — IRS en Espanol (@IRSenEspanol) May 29, 2020

¿Cómo saber si he sido seleccionado para recibir el cheque de estímulo?

En caso de haber sido seleccionado para recibir el cheque de estímulo económico por correo, hasta el último 13 de mayo se iba a realizar la comunicación a todos los beneficiarios, según informó la Oficina de Rentas Internas (IRS).

La IRS ha dado a conocer también que los bonos están siendo enviado a través de la Oficina de Correos. Estos podrán llegar a través de cheques de papel o como tarjeta de débito que contendrá la subvención, denominada Economic Impact Payment, o EIP.

¿Puedo ser beneficiario sin declarar impuestos de 2018 y 2019?

Como se mencionó líneas arriba, uno de los requisitos esenciales es la declaración de impuestos, ya que sin eso las personas no están registradas y no se conoce la cantidad de dinero que manejan o gastan anualmente.

Aprenda por qué más de ustedes pueden aprovechar el crédito tributario por hijo y el crédito por otros dependientes. Para más información vea este video del #IRS: https://t.co/c99O6mqM0N — IRS en Espanol (@IRSenEspanol) May 23, 2020

Esto significa que aquellos que no hayan declarado sus impuestos en el 2018 y 2019 no podrán acceder al estímulo. Sin embargo, si eres un ciudadano sin hogar que no declara impuestos podrías cobrar el estímulo.