El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó las fortalezas macroeconómicas del Perú, así como el paquete de medidas fiscales –de casi 17 puntos del PBI– para hacer frente a la pandemia por la COVID-19.

Lo anterior fue clave para que el organismo multilateral aprobara el jueves una línea de crédito flexible, por dos años, por US$ 11.000 millones a favor de nuestro país, como una medida preventiva.

Aunque según los funcionarios del FMI, el Perú no necesitaría recurrir a la línea de crédito. Sin embargo, las dificultades para contener el nuevo coronavirus podrían definir el uso del crédito.

"Vemos que los riesgos de una debilidad en las economías más avanzadas es muy grande. Y el riesgo más importante en el frente interior es la dificultad en contener contagio, que puede necesitar medidas de contención que van a afectar la economía nacional", señaló el jefe de Misión del FMI para Perú, Leo Bonato, en una videoconferencia realizada ayer.

No obstante, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) indicó en la víspera que los recursos aprobados “solo se usarían si un choque externo mermara significativamente nuestra posición internacional”.

Proyección 2020-2021

Con la extensión de la cuarentena hasta el 30 de junio y el ascendente número de contagios en lo que va del aislamiento social –más de 142 mil personas–, así como el debilitamiento de las principales economías, el FMI ahora prevé que la economía peruana se contraiga a -6,5 % este año, con proyección a reducirse más (ver cuadro).

Sin embargo, estima un crecimiento “robusto” para el 2021.

Sistema financiero

La recesión que se espera para este año tendrá un efecto sobre el sistema financiero peruano, pues las empresas que sacaron préstamos o los hogares que sacaron crédito hipotecario y quedaron desempleadas no podrán pagar. No obstante, no se prevé una crisis, señaló Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

“No anticipamos que haya una crisis (financiera), si lo hubiéramos hecho, no se habría aprobado el crédito. Pero no quiere decir que no haya problemas. Hay empresas que tendrán que administrar esos problemas”, anotó Werner.

Impuesto a la riqueza

Consultados por las leyes planteadas en el Congreso durante la pandemia, entre ellas, el impuesto a las grandes fortunas, los funcionarios señalaron que el Perú “cuenta con el espacio fiscal para ayudar a las empresas y personas”. Señaló que pasada la pandemia se retomaría el debate para la reforma tributaria.

