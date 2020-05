Problemas en primeros desembolsos de 25 % de AFP

Ayer se dio inicio a los depósitos para los más de 230.000 afiliados a las AFP que solicitaron el retiro del 25 % de sus fondos de pensiones -con tope hasta de

S/ 12.900-. Si bien algunos usuarios indicaron que recibieron con éxito este monto, hubo otro grupo que indicó tener inconvenientes y aún esperan que se les deposite el dinero.

Así sucedió con Harald Steffen, cuyo fondo está en AFP Integra y quien hizo su solicitud el lunes 18, pero que aún aparece en la primera etapa (solicitud ingresada).

"Si verifico el estado de mi solicitud, todavía se encuentra en la etapa 1, quiere decir no han hecho nada más que confirmar el recibo de mi solicitud", expresó y añadió que similar situación le sucedió cuando solicitó el primer retiro de S/ 2.000 de su fondo de pensiones. "Debió estar el dinero en mi cuenta dentro de los tres días útiles. Lo recibí después de nueve días".

Como contempla la ley promulgada por el Congreso, la primera armada debe darse en un plazo máximo de 10 días calendario tras la solicitud, mientras que el segundo desembolso a los 30 días del anterior depósito.

La misma situación sucedió con distintas personas que se quejaron a través de las redes sociales por no recibir aún el depósito.

“Desde hace días estoy en la primera fase”, cuenta otro afectado -y que prefirió mantenerse en anonimato-. Indicó que le han hecho el descuento de S/ 7.000 de su fondo en Integra, pero que aún no le dan su primer desembolso, que es por S/ 3.500.

En el caso de Alan Cueva, él sí recibió la primera armada, aunque Profuturo AFP le señaló que sería su único depósito. Señaló que retiró los S/ 2.000 en una primera ocasión, mientras que esta vez pidió el 25%, por lo que, descontando con el monto anterior, solo le tocaba recibir S/ 3.392. Le desembolsaron S/ 1.696, pero esta AFP le indicó que no aplica para el segundo pago.

"¿Y los otros S/ 1.696 no me los van a abonar? Si hubiera sido un solo abono, me hubieran depositado los S/ 3.392", expresa.

PUEDES VER Aquí LINKS de todos los bonos del Estado peruano: mira si eres beneficiario de alguno y cómo cobrar

Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, indicó que “el primer día es un poco más complejo por las estructuras operativas que tienen que poner a trabajar”. Añadió que los pagos se están realizando, pero que los bancos también los puede haber rechazado.

Precisó que las personas cuyas cuentas fueron rechazadas por los bancos, deberán realizar desde hoy la solicitud para que se le dé este desembolso con su cuenta bancaria, sin esperar un cronograma.

Al cierre de esta edición, Alan Cueva indicó que Profuturo AFP hizo la rectificación del caso.

Reacciones

Aldo Ferrini - Gerente AFP Integra

“Es importante que los afiliados (afectados) sepan que pueden volver a realizar su solicitud desde mañana (hoy) y que tienen su número de cuenta y verifiquen que no tenga cargos o gravámenes”.

Harald Steffen - Afiliado afectado

“Hice mi solicitud el 18 (de mayo) para el retiro del 25%. Sin embargo, si verifico el estado de mi solicitud, está todavía en la etapa 1. No han hecho más que confirmar el ingreso de mi solicitud”.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.