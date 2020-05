Cheque de estímulo en Estados Unidos | El Departamento del Tesoro y el Servicio de Renta Interna (IRS) aprobaron la entrega de un bono de 1.200 dólares para ayudar económicamente a las familias afectadas por la pandemia de COVID-19. La crisis desatada por el coronavirus ha agravado la situación financiera de los estadounidenses, lo que les ha llevado a hacer la declaración de sus ingresos para acceder a los cheques de estímulo económico que ofrece el Gobierno de los Estados Unidos. Este subsidio, mejor conocido como Pago de Impacto Económico (EIP por sus siglas en inglés), es entregado a través de tarjetas de débito prepagadas que servirán para que los beneficiarios afronten la suspensión de actividades. Hasta el momento, el IRS no ha culminado con las entrega de la primera ronda debido a que, según han indicado, no es una tarea sencilla emitir 160 millones de cheques. Una gran cantidad de personas no ha recibido este apoyo económico pese a haber realizado correctamente la declaración de sus ingresos.

Ante esta situación, en esta nota te presentamos todos los detalles sobre el procedimiento que debes realizar en caso de no haber recibido tu pago o que el banco no haya procesado el depósito correspondiente. Resuelve todas tus dudas acerca de esta iniciativa que estaría próxima a realizar la segunda entrega del cheque de estímulo.

Los problemas en la repartición del cheque de estímulo en Estados Unidos surgieron porque los beneficiaros reportaron que sus entidades bancarias no procesaron el depósito de los 1.200 dólares.

Beneficiaros del cheque de estímulo en EE. UU. continúan reportando problemas con respecto al depósito de los 1.200 dólares del subsidio económico. (Foto: Twitter)

Es importante destacar que si bien el Departamento de Tesoro detalló que la cifra total de acreedores asciende a 160 millones, hasta el momento 152 ya confirmaron la recepción de la tarjeta EIP.

¿Cómo saber si soy elegible para el cheque de estímulo?

Una de las razones iniciales por las que los usuarios no reciben un cheque de estímulo, tiene que ver con los requisitos existentes para acceder al cheque de estímulo económico. La lista de requerimientos para ser elegible es la siguiente:

Ser residente estadounidense soltero y tener un Ingreso Bruto Ajustado (AGI) inferior a 99.000 dólares.

Haber declarado ser jefe de familia y ganar menos de 146.500 dólares.

Presentar una declaración conjunta sin niños y ganar menos de US$198,000.

Tener un hijo menor de 16 años.

En caso de ser residente extranjero que vive y trabaja en Estados Unidos, contar con un Número de Seguridad Social (SSN) válido, lo que incluye a personas con visas de trabajo como la H-1B, H-2A y la L, y personas protegidas por los programas de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección temporal (TPS).

Cheque de estímulo en Estados Unidos: ¿qué debo hacer si el banco no procesó los 1.200 dólares?

A pesar de que el banco haya tenido problemas para procesar el depósito de los 1.200 dólares del cheque de estímulo, no deberías preocuparte porque tu dinero no será entregado a otro destinatario ni será retenido por la entidad financiera.

En ese sentido, el depósito directo que no es entregado al beneficiario retorna automáticamente al Servicio de Rentas Internas, entidad que emitirá un cheque impreso para realizar el envío de forma física.

¿Dónde podré recoger el cheque impreso de 1.200 dólares en Estados Unidos?

No será necesario que acudas a alguna agencia bancaria ni que salgas de tu hogar. El IRS se encargará de enviar el cheque físico a la dirección postal que registraste al momento de hacer tu declaración de impuestos.

No obstante, si no hiciste una declaración, tampoco tienes que preocuparte, ya que el subsidio económico otorgado por el Departamento del Tesoro llegará a la dirección que vinculaste a tu cuenta al momento de hacer la solicitud en el apartado “Non-Filers” (no contribuyentes).

En caso de no haber recibido el depósito del cheque de estímulo, el IRS enviará una tarjeta de crédito a la dirección postal del beneficiario. (Foto: ABC)

PUEDES VER Anciana de 103 años vence al coronavirus y lo festeja tomando una cerveza helada [FOTO]

¿Cuánto tiempo debo esperar el pago del cheque de estímulo si regresó al IRS?

Los beneficiarios deben tener en cuenta que no hay un tiempo promedio de espera para recibir el cheque impreso, ya que existe una alta demanda debido a que alrededor de siete millones de ciudadanos estadounidenses han reportado problemas con la recepción de la tarjeta EIP.

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la dispersión de bonos podría llegar a retrasarse hasta el próximo mes de agosto. No obstante, también detalló que esto dependerá de los ingresos que cada persona haya presentado en su declaración.

En ese aspecto, aquellos que cuentan con una entrada de dinero menor serán las primeras en recibir los 1.200 dólares. Este orden será sucesivo hasta llegar a los que cuentan con mayores ingresos.

¿Cómo sabré si el cheque de estímulo de 1.200 dólares demorará en llegar?

Según cálculos del IRS, el cheque de estímulo en Estados Unidos podría tardar hasta 20 semanas en enviar todos los pagos. Asimismo, su cronograma prioriza los cheques a las personas con los ingresos más bajos. Por lo tanto, dependiendo del ingreso bruto ajustado, tu cheque de estímulo podría tardar semanas e incluso meses.

Si no he recibido el cheque de estímulo, ¿puedo ser acreedor a la tarjeta de débito prepagada?

En el caso de los beneficiaros de los 1.200 dólares que no registraron su información bancaria al momento de declarar impuestos y que siguen esperando el cheque impreso, el Gobierno de Estados Unidos decidió enviar tarjetas de crédito par agilizar el pago del cheque de estímulo.

Por ello, debes estar atento a los anuncios oficiales que se difundirán durante estos días en la página oficial del Departamento del Tesoro y el Servicio de Renta Interna, ya que alrededor de cuatro millones de personas recibirán esta tarjeta.

¿Puedo cobrar el cheque de estímulo de 1.200 dólares de otra persona?

Esto solo se ha aplicado en el caso de los cheques de estímulos destinados a los familiares fallecidos. En efecto, miles de estadounidenses en la Unión Americana ya han cobrado los 1.200 dólares, a pesar de que este dinero no les corresponde.

Ante esta situación, el IRS señaló que se rastrearán todos los cheques emitidos para así encontrar a las personas que aprovecharon en cobrar el subsidio económico. Sin embargo, los expertos destacan que esto sería imposible debido a la cantidad de bonos emitidos por la entidad.

PUEDES VER El PBI de Estados Unidos cae a -5% durante el primer trimestre de este año

¿Puedo devolver el cheque de estímulo de 1.200 dólares que no me corresponde?

El Servicio de Rentas Internas señaló que las personas sí pueden devolver un cheque de estímulo que no les corresponde a través de un sencillo procedimiento.

“Lo conveniente es que usted ponga la palabra ‘void’, v-o-i-d, sobre la cara del cheque y lo envié junto con una nota indicando la razón por la cual usted lo está devolviendo”, explicó el contador público Néstor Guillén al medio Univision.

El cheque deberá devolverse, según su estado de origen, a la dirección indicada en la web del IRS, la cual está disponible en inglés y español. A continuación, te explicamos el procedimiento a seguir.

Escribe ‘void’ en la sección de endoso en la parte posterior del cheque. Inmediatamente, envía por correo el cheque del Tesoro anulado a la dirección apropiada del IRS. No engrapar, doblar o sujetar el cheque. Agrega una nota indicando la razón por la que retornas el cheque.

Por otra parte, si el pago entregado por error fue cobrado o se recibió un depósito directo, deberás realizar un cheque personal a nombre del IRS.

Envía un cheque personal, giro postal, etc. a la oficina del IRS correspondiente a tu estado. Este cheque deberá ser pagadero a “U.S. Treasury” y se deberá añadir “2020EIP”, así como el número de identificación de contribuyente del destinatario del cheque. Añadir una breve explicación de la razón para devolver el pago.

En caso de que tu última declaración de impuestos la presentaste de manera conyugal, pero su pareja falleció, está en la cárcel o no es residente fiscal, lo idóneo es solo regresar la parte correspondiente a tu cónyuge, es decir, la suma de 1.200 dólares.