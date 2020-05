Impuesto a la riqueza y regulación de tasas de interés: ¿Qué opina el FMI de las propuestas en Perú?

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a destacar las fortalezas macroeconómicas del Perú, así como el paquete de medidas fiscales para hacer frente a la pandemia por la COVID-19.

Así, este viernes, funcionarios del organismo internacional estimaron un crecimiento “robusto” de la economía peruana para el 2021, pese a lo contracción prevista para este año (-6,5%, según su última revisión).

El análisis anterior fue fundamental para que el FMI aprobara en la víspera una línea de crédito flexible por 11 mil millones de dólares a favor de Perú, como medida preventiva, el cual se usaría solo si los riesgos adversos se materializan.

“Nuestro escenario central es que Perú no necesite la línea de crédito (...) esperamos que no se use, pero vivimos en un momento de incertidumbre, claramente con muy pocos precedentes. El prepararse es una posición óptima”, señaló Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, en rueda de prensa.

No obstante, la imposibilidad de contener los contagios por el nuevo coronavirus podría ser el principal riesgo para que Perú utilice la línea de crédito, agregó el jefe de Misión del FMI para Perú, Leo Bonato.

Impuesto a la Riqueza

Consultados por los proyectos de ley que se plantean desde el Congreso en plena pandemia -entre ellos el impuesto a la riqueza así como la regulación de tasas de interés en los bancos -, los ejecutivos del FMI respondieron:

Leo Bonato, jefe de misión del FMI: “Hemos observado algunas de las propuestas del Congreso, como por ejemplo la decisión de consentir el acceso a los fondos privados de pensiones (AFP), por un monto del 25%, es una medida que presenta algunos riesgos porque el fondo de pensiones tiene que liquidar algunos activos para proveer la liquidez necesaria. Hoy hay diferencias entre el Congreso y el gobierno sobre lo que el país necesita ahora”, señaló.

Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI: “El Perú, como los países en desarrollo cuentan con mucho espacio fiscal, y creo que tiene ese espacio para apoyar, luego, a futuro puede plantearse la reforma tributaria que se necesita para mejorar los ingresos fiscales”.

“Hoy los esfuerzos financieros deben apuntar a apoyar a los agentes económicos en la etapa de la pandemia. En un momento futuro, entrará a la discusión de cómo volver a nivelar los ingresos fiscales. Perú no necesita discutir las dos cosas simultáneamente. En el discurso posterior de reforma tributaria, hay muchos elementos que pueden incorporarse. Pero no es necesario para implementar una política correcta ahora”, anotó.

Cabe recordar que a inicios de mayo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que desde el Ejecutivo presentarían, tras la pandemia, una propuesta de impuesto a la riqueza. En tanto, desde el Congreso, la bancada de Frente Amplio presentó un proyecto de ley que establece el impuesto a las grandes fortunas.

Dicho proyecto propone una tasa de hasta 5% para aquellos cuyo patrimonio supera las 400 UIT (1 millón 680 mil soles).

Es importante señalar que, según cifras estimadas del gobierno peruano, este año los ingresos públicos caerían en más de 23 mil millones de soles, regresando a niveles del 2017. “Y recién en el 2023 podríamos regresar a los niveles del 2019”, señaló ayer el premier Vicente Zeballos durante su presentación en el Congreso.