Bono Rural 2020 CONSULTAR | bonorural.pe | Con la finalidad de mitigar el impacto negativo en la economía de las familias más vulnerables ante la expansión del nuevo coronavirus (COVID-19) en el Perú, el Gobierno de Martín Vizcarra dispuso, mediante el Decreto de Urgencia N° 042-2020, la creación del Bono Rural de 760 soles, el cual beneficiará a más de 837.000 familias en condición de pobreza y pobreza extrema del sector agrario del país. Así, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) habilitó oficialmente una plataforma de consulta de beneficiarios del subsidio monetario disponible desde el pasado 14 de mayo. El padrón de ciudadanos que podrán cobrar los 760 soles correspondientes al Bono Rural fue elaborado por el Midis en colaboración con el Ministerio de Agricultura y Riegos (Minagri).

Ambas instituciones detallaron las diversas modalidades de depósito en el Banco de la Nación y demás entidades bancarias. Asimismo, informaron sobre los medios establecidos de consulta, ayuda o asesoría del Bono Rural para los agricultores con y sin acceso a Internet.

CONSULTA Bono rural 760 soles

El Midis habilitó la plataforma de consulta del Bono Rural y los agricultores podrán saber si son beneficiarios del cobro de los 760 soles. Accede aquí con tu número y fecha de emisión del DNI: “https://bonorural.pe”. Para aquellos que no cuentan con internet, se han implementado 375 Tambos o plataformas de atención en 21 departamentos del país, centros en los que 400.000 hogares podrán revisar si acceden al bono. Además, recibirán asesoría de funcionarios del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS) para realizar sus trámites.

Además, está disponible la línea gratuita 101, en la que los operadores telefónicos resolverán las dudas de los usuarios de lunes a domingo, de 8.30 a. m. a 8.00 p. m. A la vez, puedes consultar sobre el subsidio económico si eres beneficiario: “consultas.bonorural.pe”.

¿Cómo saber si soy beneficiario del bono rural de 760 soles?

¿Dónde consultar si soy beneficiario del bono rural 2020 con mi DNI?

Para saber si te corresponde el pago del Bono Rural de 760 soles con tu DNI, ingresa a la plataforma virtual habilitada por el Midis. Sigue los pasos y descubre si conformas parte del padrón de beneficiarios:

Ingresa a la plataforma de consulta del Midis: “ bonorural.pe Escribe el número y fecha de emisión de DNI. Clic en el código de seguridad. Haz click en “consultar”. Automáticamente, conocerás cómo y dónde cobrarás los 760 soles si eres beneficiario.

¿Cuándo comienza la entrega del bono rural Yo me quedo en casa?

El Bono Rural “Yo me quedo en casa” comenzó el pasado 14 de mayo. Al igual que ocurre con los otros subsidios monetarios (Bono “Yo me quedo en casa”, Bono Independiente y Bono Familiar Universal) que viene entregando el Ejecutivo; este se podrá cobrar hasta 30 días después de finalizada la cuarentena obligatoria.

¿Cuál es la página web del bono rural de 760 soles?

LINK del bono rural de 760 soles

Bono rural Yo me quedo en casa

El Bono Rural 2020 de 760 soles es uno de los cuatro bonos creados por el Gobierno peruano (Bono “Yo me quedo en casa”, Bono Independiente y Bono Familiar Universal) para proteger económicamente a las familias dedicadas a la agricultura por el estado de emergencia a causa del coronavirus. Tiene como meta atender a más de 837.000 hogares a nivel nacional, para lo cual se ha destinado un presupuesto de 86 millones de soles.

Plataforma del portal Yo me quedo en casa.

¿Cómo saber si accedo al bono rural 2020?

¿Cómo inscribirse al bono rural agrario?

¿Dónde inscribirse al bono rural de 760 soles?

No hay un proceso de inscripción para acceder al Bono Rural de 760 soles. En la actualidad, existen cuatro subsidios monetarios que dispuso el presidente Martín Vizcarra: Bono Rural, Bono “Yo me quedo en casa”, Bono Independiente y Bono Familiar Universal. Solo este último dispuso una plataforma de registro.

¿Quiénes recibirán el bono rural Agrario de 760 soles?

El Gobierno conformó un padrón de beneficiarios del Bono Rural. Según el Decreto de Urgencia N° 042-2020, los 760 soles se otorgará a los hogares del sector agrario con base en la información del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) del Midis y que no hayan sido beneficiarios de los subsidios monetarios ( Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Familiar Universal).

¿Cómo cobrar el bono rural de 760 soles?

En primer lugar, deberás corroborar en la plataforma del Midis si eres beneficiario del Bono Rural de 760 soles. De manera automática, la web te informará todas las modalidades de cobro si accedes al subsidio agrario. El Gobierno estableció tres alternativas:

1. Depósito en cuenta: Casi 110.000 hogares tendrán que presentarse en los locales de las siguientes: Banco de la Nación, Banco de Crédito BCP, Interbank, Caja Arequipa, Caja del Santa, Caja Huancayo, Caja Los Andes, Caja Raíz y Financiera Compartamos. Cabe señalar que este grupo de hogares ya dispondrá de su abono en cuenta desde el día de hoy.

2. Banca celular: Para más de 485.000 hogares, quienes podrán retirar sus bonos en cajeros automáticos Multired del Banco de la Nación.

3. Distribución directa: A más de 140.000 hogares de las localidades más alejadas del país mediante vehículos de Empresas Transportadoras de Valores (ETV), modalidad que ya se utiliza de manera periódica en el pago de los subsidios económicos de otros programas sociales gestionados por el Midis.

¿Dónde cobrar el bono agrario en zona rural 2020?

Consulta toda la información acerca del Bono Rural.

¿En qué bancos se podrá cobrar el bono rural de 760 soles?

¿Puedo cobrar el bono rural si ya recibí otro bono del Estado?

La respuesta es no. Uno de los lineamientos para acceder al Bono Rural y cobrar los 760 soles es que no hayas sido beneficiario de otros bonos del Estado, tales como el Bono “Yo me quedo en casa”, Bono Independiente y Bono Familiar Universal.

¿Qué es el bono rural 2020?

El Bono Rural fue establecido por el Estado peruano para proteger económicamente a más de 1.098.000 familias del ámbito agrario en el ámbito nacional. Cada hogar dedicado al sector de la agricultura en situación de pobreza y extrema pobreza percibirá un pago de 760 soles para enfrentar el impacto socioeconómico tras la pandemia del coronavirus en el Perú.

¿Cuáles son los bonos que está entregando el Estado peruano 2020?

El presidente Martín Vizcarra dispuso cuatro subsidios económicos para apoyar económicamente a la población que se halla en situación de vulnerabilidad ante el avance de la pandemia.

1) Segundo bono de 380 soles "Yo me quedo en casa”: “bono2.yomequedoencasa.pe”

2) Bono Independiente de S/ 760: “www.bonoindependiente.pe”

3) Bono Rural de 760 soles: “bonorural.pe”

4) Bono Familiar Universal de 760 soles:

- Plataforma de consulta: “bonouniversalfamiliar.pe”

- Plataforma de inscripción: “registronacionaldehogares.pe/login”