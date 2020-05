Bono ANSES de 10.000 pesos: conoce todos los detalles sobre el pago del IFE en Argentina

Bono Anses IFE de 10.000 pesos | El Gobierno argentino, encabezado por el presidente Alberto Fernández, continúa pagando la primera ronda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). María Fernanda Raverta, directora de este organismo, declaró que a fines de mayo se estaría terminando de repartir el bono de 10.000 pesos entre los beneficiarios que escogieron estos días como fechas de cobro. Posteriormente, se presentaría el nuevo cronograma de pagos para la segunda entrega.

Anses estableció que se segmentará por terminaciones del número del Documento Nacional de Identidad (DNI) para los cobros, con el fin de evitar aglomeraciones y disminuir el riesgo de contagios. La directora de la entidad indicó que “el universo de personas que podrá cobrarlo ya está definido y no habrá una reapertura de inscripciones”.

Para saber cómo, dónde y en qué fechas cobrar el Bono Anses, revisa esta nota con toda la información relacionada a este subsidio creado para afrontar el impacto económico dejado por la pandemia de coronavirus en 8,7 millones de familias argentinas.

Este jueves 28 de mayo las entidades bancarias atenderán el pago correspondiente a mayo de jubilaciones y pensiones mayores a $17.859, con DNI terminados en 6 y 7

¿Quiénes cobran el IFE este jueves?

Los ciudadanos argentinos que cobrarán el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) hoy, jueves 28 de mayo de 2020, están distribuidos de la siguiente manera:

Red Link: Documento Nacional de Identidad (DNI) terminados en 7.

Correo Argentino: Documento Nacional de Identidad (DNI) terminados en 7 y, a su vez, apellidos que van de la M a la Z.

Cronograma de pagos del IFE

Se espera que la Administración Nacional de la Seguridad Social cumpla con la totalidad de los pagos correspondientes para el próximo 3 de junio y luego comenzará a abonarse el “refuerzo” para las mismas personas que ya cobraron la primera armada del bono.

Cronograma de cobro del IFE por Correo Argentino

DNI terminados en 0: de la A a la L, miércoles 6; y de la M a la Z, jueves 7 de mayo.

DNI terminados en 1: de la A a la L, viernes 8; y de la M a la Z, lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 2: de la A a la L, martes 12; y de la M a la Z, miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: de la A a la L, jueves 14; y de la M a la Z, viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 4: de la A a la L, lunes 18; y de la M a la Z, martes 19 de mayo.

DNI terminados en 5: de la A a la L, miércoles 20; y de la M a la Z, jueves 21 de mayo.

DNI terminados en 6: de la A a la L, viernes 22; y de la M a la Z, martes 26 de mayo.

DNI terminados en 7: de la A a la L, miércoles 27; y de la M a la Z, jueves 28 de mayo.

DNI terminados en 8: de la A a la L, viernes 29; y de la M a la Z, lunes 1º de junio.

DNI terminados en 9: de la A a la L, martes 2 de junio; y de la M a la Z, miércoles 3 de junio.

Cronograma de cobro del IFE por Red Link

DNI terminados en 0: miércoles 6 y jueves 7 de mayo.

DNI terminados en 1: viernes 8 y lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 2: martes 12 y miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 y viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 4: lunes 18 y martes 19 de mayo.

DNI terminados en 5: miércoles 20 y jueves 21 de mayo.

DNI terminados en 6: viernes 22 y martes 26 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 27 y jueves 28 de mayo.

DNI terminados en 8: viernes 29 y lunes 1º de junio.

DNI terminados en 9: martes 2 de junio y miércoles 3 de junio.

A través del canal de Atención Virtual vas a poder realizar trámites y consultas todos los días de 0 a 20 hs.

¿Si recibí el primer bono también accederé al refuerzo?

ANSES expresó de manera oficial que van a recibir el beneficio los que ya cobraron el primer bono de 10.000 pesos. Esto será para quienes ya recibieron el monto y los que están actualizando sus datos para poder acceder el beneficio. Asimismo, no será necesario volver a solicitar dicho subsidio.

El organismo dirigido por Fernanda Raverta sigue conformando el nuevo cronograma de pago del refuerzo, que será presentado en los próximos días y que no empezará antes del 4 de junio. Se estima que será ‘más corto’ que el primer desembolso que duró más de 8 semanas.

¿Cuánto es el monto del refuerzo IFE de junio?

Aún no está definido la cantidad exacta del monto; sin embargo, dejaron claro que “no es un segundo bono del IFE", si no más bien un refuerzo del primero que fue extraordinario.