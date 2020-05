Bono Rural: CONSULTA HOY cómo puedes cobrar los S/ 760

Bono Rural LINK | El Bono Rural es una ayuda económica preparada por el Gobierno que viene siendo entregada desde el pasado 14 de mayo, a más de 837.000 familias en situación de pobreza y pobreza extrema. Por medio del Decreto de Urgencia N° 042-2020, se dispuso que este sector de la población se vea beneficiado con el Bono Rural, que viene siendo entregado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) tras la afectación a la canasta básica familiares que tuvieron los hogares por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) en el país, lo que generó el estado de emergencia y que los peruanos se encuentren bajo aislamiento social obligatorio.

Para este bono rural se estableció el pago de 760 soles. Si deseas conocer si eres uno de los beneficiados, ya se encuentra habilitada la plataforma virtual: bonorural.pe en la que puedes consultar si eres beneficario ingresando tu DNI y la fecha de emisión del mismo. Del mismo modo, si perteneces al padrón oficial, en la página web conocerás en qué agencia bancaria realizar el cobro, así como las fechas y modalidades del pago.

CONSULTA Bono rural 760 soles

Consulta AQUÍ las opciones dadas por el Midis para conocer si eres beneficiario de los 760 soles del Bono Rural, por medio de la plataforma virtual, línea fija o centros de atención distribuidos en todo el país. También conoce las modalidades de pago que existen, dónde y desde qué fecha se podrá cobrar este subsidio que busca beneficiar a las familias en situación de pobreza o pobreza extrema.

¿Cómo saber si soy beneficiario bono rural de 760 soles?

Para saber si resultaste beneficiado por el Bono Rural, ingresa con DNI a este enlace: bonorural.pe.

Cabe recalcar que para las personas que se encuentren en zonas donde la cobertura de internet es limitada, se han creado 375 Tambos o plataformas de atención que están presentes en 21 departamentos del país, donde 400.000 hogares podrán revisar si acceden al bono. Además, funcionarios capacitados brindarán asesoría por medio del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS) para realizar dicho trámite. La lista con los tambos habilitados la encuentras ingresando AQUÍ.

También se encuentra disponible la línea gratuita 101, en la que los operadores telefónicos se encuentran atendiendo las dudas que puedas tener de este proceso de lunes a domingo, de 8.30 a. m. a 8.00 p. m.

¿Dónde consultar si soy beneficiario del bono rural 2020 con mi DNI?

Si deseas preguntar, con DNI, sobre el pago de los 760 soles del Bono Rural, ingresa a la plataforma virtual dispuesta por el Midis: bonorural.pe. Aquí podrás hacer la consulta registrando el número de tu documento de identidad y la fecha de emisión del mismo.

Más de 3.2 millones de hogares ya cobraron el bono de 760 soles a través de los subsidios monetarios #YoMeQuedoEnCasa #BonoRural y #BonoIndependiente. Escuche el 🎙️#InformativoMidis ⬇️ https://t.co/zSNaukEcdQ — MIDIS (@MidisPeru) May 25, 2020

¿Cuándo comienza la entrega del bono rural Yo me quedo en casa?

La entrega del Bono Rural, por parte del Midis, inició el último 14 de mayo. Recuerda que, igual que con los otros bonos que viene entregando el Ejecutivo durante este estado de emergencia por coronavirus, los 760 soles se podrán cobrar hasta 30 días después de finalizado el aislamiento social obligatorio.

¿Cuál es la página web del bono rural de 760 soles?

La página web del bono rural de 760 soles es la siguiente: bonorural.pe. En dicha dirección, puedes consultar quiénes son los beneficiarios de este subsidio. Si deseas más información al respecto, ingresa haciendo clic AQUÍ.

LINK del bono rural de 760 soles

Accede al LINK habilitado por el Midis para el Bono Rural de 760 soles en este enlace: bonorural.pe.

Bono rural. Foto: captura

Bono rural Yo me quedo en casa

El Bono Rural 2020 de 760 soles es uno de los cuatro subsidios económicos impulsados creados por el gobierno peruano para ayudar a parte de la población peruana que necesite de apoyo monetario para sobrellevar el estado de emergencia decretado a causa del aumento de casos coronavirus en nuestro país. Este bono tiene como objetivo atender a más de 837.000 hogares a nivel nacional, con un presupuesto de más de 86 millones de soles.

¿Cómo saber si accedo al bono rural 2020?

Si deseas saber si accedes al Bono Rural, ingresa a la página web habilitada por el Midis bonorural.pe, para conocer de manera oficial si eres uno de los seleccionados que cobrará los 760 soles.

Asimismo, si vives en zonas alejadas y el acceso a internet es limitado, puedes dirigirte a uno de los 375 Tambos o plataformas de atención que se habilitarion para revisar de forma presencial si te corresponde el bono. La lista de tambos puedes consultarlas en el siguiente enlace: http://www.pais.gob.pe/monitoreogeopais/web/tambos

Recuerda que hemos puesto a tu disposición 370 #Tambos del programa @MidisPAIS para que realices tus consultas sobre el #BonoRural. Ingresa aquí y ubícalos ➡https://t.co/302DyI4Ny4#PerúEstáEnTusManos pic.twitter.com/Svz1SkA27N — MIDIS (@MidisPeru) May 24, 2020

¿Cómo inscribirse al bono rural agrario?

El Midis aclaró que no ha puesto a disposición ninguna página que solicite la inscripción al Bono Rural, por lo cual recomienda a la población estar alerta y no dejarse engañar. Podría tratarse de estafa.

¿Dónde inscribirse al bono rural de 76o0 soles?

El gobierno, a través del Midis, remarcó que no ha habilitado ninguna página ni modalidad presencial para la inscripción al Bono Rural, por lo cual recomienda a la población estar alerta ante personas maliciosas que buscan aprovecharse de la situación.

🚨 CUIDADO | No existe ninguna página oficial para ayuda económica que solicite el registro de datos.

En este momento seguimos trabajando en la entrega del subsidio monetario #YoMeQuedoEnCasa y el #BonoRural. pic.twitter.com/icgSU23WnJ — MIDIS (@MidisPeru) May 17, 2020

¿Quiénes recibirán el bono rural Agrario de 760 soles?

Se estima que con el reparto de este subsidio se pueda llevar apoyo económico a más de 837.000 familias de zonas rurales que se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema en todo el Perú. Las personas seleccionadas serán aquellas cuyos hogares que no han sido beneficiados con otros apoyos económicos ni reciben ayuda de programas sociales durante la emergencia nacional por COVID-19.

Se ha considerado el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), así como padrones de los organismos adscritos y programas especiales del Ministerio de Agricultura (Minagri), de acuerdo a lo indicado en el Decreto de Urgencia N° 042-2020 para seleccionar a las personas a las que se les otorgará el dinero.

¿Cómo cobrar el bono rural de 760 soles?

Para cobrar el bono rural, el Midis habilitó hasta tres modalidades de pago:

1. Depósito en cuenta: Casi 110 mil hogares tendrán que presentarse en los locales de las siguientes: Banco de la Nación, Banco de Crédito BCP, Interbank, Caja Arequipa, Caja del Santa, Caja Huancayo, Caja Los Andes, Caja Raíz y Financiera Compartamos. Cabe señalar que este grupo de hogares ya dispondrá de su abono en cuenta desde el día de hoy.

2. Banca celular: Para más de 485 mil hogares, quienes podrán retirar sus bonos en cajeros automáticos Multired del Banco de la Nación.

3. Distribución directa: A más de 140 mil hogares de las localidades más alejadas del país mediante vehículos de Empresas Transportadoras de Valores (ETV). Modalidad que ya se utiliza de manera periódica en el pago de los subsidios económicos de otros programas sociales gestionados por el Midis.

En entrevista en #LaRepúblicaTV, la viceministra de Prestaciones Sociales, Patricia Balbuena, anunció que la entrega del #BonoRural a través de las empresas transportadoras de valores se realizará a partir del domingo en 513 puntos de pago. pic.twitter.com/89WfkUn4gA — MIDIS (@MidisPeru) May 21, 2020

¿Dónde cobrar el bono agrario en zona rural 2020?

De acuerdo a la modalidad de pago que te haya tocado, puedes cobrar el Bono Rural a través de diversas agencias bancarias. Si fuiste designado para recibir el subsidio mediante depósito, el dinero te será abonado en tu cuenta del Banco de la Nación, Banco de Crédito BCP, Interbank, Caja Arequipa, Caja del Santa, Caja Huancayo, Caja Los Andes, Caja Raíz o Financiera Compartamos.

Si tu modo de cobro es banca por celular, puedes cobrar el bono en los cajeros Multired del Banco de la Nación con el procedimiento que se te indique.

Si no te encuentras cerca a una entidad bancaria o agente, el Gobierno dispuso la entrega del dinero a través de vehículos de empresas transportadoras de valores (ETV).

¿En qué bancos se podrá cobrar el bono rural de 760 soles?

De acuerdo con las modalidades de cobro habilitadas por el Midis, las entidades financieras donde se podrán retirar el dinero del Bono Rural son:

- Banco de la Nación.

- Banco de Crédito BCP.

- Interbank.

- Caja Arequipa.

- Caja del Santa.

- Caja Huancayo.

- Caja Los Andes.

- Caja Raíz.

- Financiera Compartamos.

Los beneficiarios recibirán el monto como depósito en sus cuentas de cualquiera de estas instituciones.

¿Puedo cobrar el bono rural si ya recibí otro bono del estado?

Esto no es posible, ya que cada bono ha sido preparado para ayudar a un sector específico de la población, por lo que a cada hogar beneficiado solo le corresponde uno de estos subsidios. Por lo que, si eres acreedor al Bono Rural, no puedes reclamar el Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, Bono Independiente o Bono Familiar Universal, y viceversa.

Bono rural. Foto: difusión

¿Qué es el bono rural 2020?

El Bono Rural es el subsidio monetario anunciada por el Gobierno peruano que busca apoyar a más de 830.000 hogares de las zonas rurales en condición de pobreza con el pago de 760 soles. Con este monto, se espera cubrir sus necesidades básicas de las familias mientras dure la cuarentena obligatoria (30 de junio). Patricia Balbuena, viceministra del Midis, señala que esta ayuda forma parte del Bono Familiar Universal, con el cual se espera atender a aproximadamente 6.8 millones de familias a nivel nacional.

¿Cuáles son los bonos que está entregando el estado peruano 2020?

No solo es el Bono Rural, el gobierno peruano anunció el pago de otros tres subsidios. Cada uno de ellos brinda 760 soles (en algunos casos, se pagan dos armadas de 380 soles) a personas que se encuentren dentro de las condiciones establecidas por el Estado. Estos bonos son los siguientes:

-Bono 380 Yo me quedo en casa: bono2.yomequedoencasa.pe

-Bono Familiar Universal: bonouniversalfamiliar.pe

-Bono Independiente: bonoindependiente.pe