Bono Universal: ¿Cómo saber si soy beneficiario? | Desde el miércoles 20 de mayo, más de 6.8 millones de hogares peruanos pueden cobrar el Bono Familiar Universal, un subsidio económico de 760 soles otorgado por el Gobierno para atenuar el impacto de la pandemia del coronavirus. Esta medida se suma al Bono Yo me quedo en casa, el Bono Rural y el Bono Independiente. CONSULTA AQUÍ todos los pasos para gestionar el cobro por la modalidad de pago asignada: giro en ventanilla, depósito en cuenta, banca celular, billetera electrónica o empresa transportadora de valores (ETV). También conoce cómo acceder a la plataforma del Registro Nacional de Hogares (registronacionaldehogares.pe) y validar, complementar o actualizar tus datos; para así poder inscribirte en el Bono Familiar Universal.

CONSULTA bono familiar universal

El LINK DE CONSULTA del Bono Familiar Universal fue habilitado el miércoles 20 de mayo. Para elegir a los beneficiarios, el Midis junto al MTPE consideraron el Padrón General de Hogares, el censo del 2017 y los datos del Reniec.

Puedes acceder a la plataforma virtual y verificar si cobrarás el bono AQUÍ: bonouniversalfamiliar.pe

Por otra parte, el Gobierno también habilitó otro LINK para que quienes no aparecen en el padrón del Bono Universal puedan inscribirse y sean consideradas en el sistema de focalización del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Solo debes ingresar al siguiente enlace: registronacionaldehogares.pe

¿Cómo consultar si soy beneficiario del bono universal familiar de 760 soles?

En la plataforma bonouniversalfamiliar.pe, podrás saber si accedes al subsidio monetario. Para ello, deberás ingresar el número y la fecha de emisión de tu Documento Nacional de Identidad (DNI).

Si eres beneficiario del bono, serás asignado a una de las cinco modalidades de cobro.

En caso contrario, deberás inscribirte en la plataforma del Registro Nacional de Hogares (www.registronacionaldehogares.pe) del Reniec para validar, complementar o actualizar la información de los miembros de tu hogar y así verificar si cumples con las condiciones para acceder al Bono Universal Familiar.

¿Dónde consultar si soy beneficiario del bono familiar universal con mi DNI?

Ariela Luna, titular del Midis, comentó el pasado 20 de mayo que la consulta para saber si alguien es beneficiario del subsidio económico se hace mediante la página web bonouniversalfamiliar.pe.

“Quiero recordarles a las familias a que no acudan a los bancos a consultar si acceden al bono porque no se les brindará información. La única vía es por la plataforma”, advirtió la ministra.

¿Cómo registrarse para el bono familiar universal de 760 soles?

Si compruebas que no aplicas al Bono Familiar Universal y deseas inscribirte en el padrón de beneficiarios, deberás consignar tus datos en la plataforma “Registro Nacional de Hogares” (registronacionaldehogares.pe).

No obstante, antes de registrarte, toma en cuenta estas indicaciones:

- No haber recibido bonos anteriores (Bono Yo me quedo en Casa, Bono Independiente o Bono Rural).

- Que ningún integrante de tu hogar se encuentre registrado en alguna plantilla del sector público o privado, excepto pensionistas y modalidad formativa.

- Que ningún miembro de tu hogar tenga un ingreso superior a los S/ 3.000 mensuales, de acuerdo con la información disponible de la SBS y Sunat.

¿Dónde inscribirse al bono familiar universal de 760 soles?

El LINK para inscribirse al Bono Familiar Universal es www.registronacionaldehogares.pe

Sin embargo, recuerda que solo podrás recibir los S/ 760 si no apareces como beneficiario de algún otro bono estatal como “Yo me quedo en casa", “Bono independiente” y “Bono rural”.

¿Cómo registrarse en el padrón del Midis para el bono universal familiar?

Patricia Balbuena, viceministra de Prestaciones Sociales del Midis, declaró el pasado 21 de mayo sobre la página web para el registro de los hogares (registronacionaldehogares.pe)

Precisó que quienes se registren en la plataforma no necesariamente van a recibir el bono de modo automático, ya que la información proporcionada se verificará antes.

En diálogo con Andina, manifestó que los tres principales criterios para que las personas accedan al Bono Familiar Universal son:

- No haber recibido ningún otro subsidio de otros bonos.

- No tener ingresos por planilla pública o privada.

- No tener un ingreso de hogar mayor a los S/ 3.000.

Registro Nacional de Hogares para el Bono Familiar Universal

El “Registro Nacional de Hogares” es una plataforma para validar, complementar o actualizar la información del hogar.

Esta tiene carácter de declaración jurada y estarán sujetos a posterior fiscalización. De acreditarse falsedad o fraude será motivo de sanciones de ley.

¿Qué hacer si no me llega el mensaje de confirmación del Registro Nacional de Hogares para el Bono Familiar Universal?

Es importante tener en cuenta que el Registro Nacional de Hogares es una web para la validación, complementación y/o actualización de la información del hogar, por lo que recién en los próximos días hecho el registro, podrás consultar en bonouniversalfamiliar.pe si eres uno de los beneficiarios del bono de 760 soles.

¿Qué significa que no cumple con lo establecido en el DU 052-2020?

Una vez que hayas ingresado tus datos a la página oficial del Bono Universal Familiar, existen dos posibles respuestas: la primera es que te salga que eres beneficiario del bono y la segunda opción es que te aparezca un mensaje indicándote que no puedes cobrar el bono por que no cumples con lo establecido en el DU 052-2020. Esto significa que no aplicas en los lineamientos estipulados en el decreto que dispone la entrega de este subsidio.

¿Cómo ingresar a la plataforma de la Reniec?

Para ingresar al sitio web del Reniec, haz clic en este enlace: www.reniec.gob.pe. Allí encontrarás una serie de actividades que continúan realizando durante el estado de emergencia por el nuevo coronavirus.

¿Cómo actualizar mis datos en el Reniec?

1) Ingresa a la página web del Reniec: www.reniec.gob.pe

2) En la parte derecha, dar click en la pestaña 'Trámites'

3) En la parte izquierda, veremos las opciones de 'Rectificación de datos'. Ahí, podemos pedir que se rectifique todo tipo de información.

Por otro lado, también puede llamar al Reniec (080011040 / 3152700) para poder consultar o cambiar algún dato erróneo.

¿Cuál es el la plataforma para consultar el bono familiar universal?

Para saber si eres beneficiario del Bono Universal debes hacer clic en la plataforma bonouniversalfamiliar.pe. e ingresar el número y la fecha de emisión de tu Documento Nacional de Identidad (DNI).

LINK del bono universal familiar de 760 soles

Consulta si accedes al subsidio monetario de S/ 760 en el siguiente enlace: https://bonouniversalfamiliar.pe/#!/

Toma en cuenta que la ministra de Desarrollo, Ariela Luna, ha recomendado a la población no compartir su información personal, no aceptar ayuda de grupos en redes sociales, no recurrir a tramitadores y evitar mensajes o correos falsos.

Asimismo, exhortó a los beneficiarios a mantener en reserva sus códigos y claves de retiro si utilizan la banca celular.

¿Cómo consultar el bono familiar universal de 760 soles?

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social trabajó la lista de beneficiarios del Bono Familiar Universal, al cual puedes acceder AQUÍ. Para ello, consideró el Padrón General de Hogares, el censo del 2017 y los datos del Reniec.

Además, habilitó una plataforma digital que registrará los datos de las personas que no estén consideradas en el sistema de focalización del Midis.

¿Cómo es la modalidad de pago para el bono familiar universal 2020?

Podrás cobrar el Bono Universal a través de cinco modalidades:

- Depósito en cuenta del Banco de la Nación y bancos privados

- Billetera Tunki de Interbank

- Giro en ventanilla

- Banca por celular a través de cajeros Multired

- Empresa Transportadoras de Valores.

El Gobierno sostiene que por medio de estos cinco canales de distribución se espera evitar colas y aglomeraciones de personas.

¿Cómo cobrar el bono familiar universal 2020?

Si accediste al Bono Familiar Universal, serás asignado a una de las cinco modalidades de cobro: depósito en cuenta en el Banco de la Nación y bancos privados; o banca celular del BN.

También está el aplicativo Tunki de Interbank, el pago en ventanilla a través de giro a escala nacional y mediante las empresas transportadoras de valores (ETV).

¿Dónde cobrar el bono familiar universal de 760 soles?

El otorgamiento del bono de S/ 760 se realizará a través del Banco de la Nación y otras entidades financieras privadas en el país.

Asimismo, el BN prioriza la atención de los beneficiarios a través de canales alternos a sus oficinas, los que pone a disposición para realizar cualquier operación bancaria con el subsidio monetario otorgado, sin cobro de comisiones o gastos.

¿Quiénes recibirán el bono familiar universal 2020?

El pasado 19 de mayo, Martín Vizcarra anunció que los 6.8 millones de hogares que se beneficiarán con el Bono Familiar Universal habrán recibido el pago de 760 soles antes del 15 de junio.

“Para este mes tenemos prevista la entrega del bono a cinco millones de familias. El 1.8 millones de familias restantes se completará hasta la quincena de junio”, señaló en una conferencia de prensa.

¿Qué es el bono familiar universal?

El Bono Familiar Universal es un subsidio monetario de S/ 760 otorgado en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19.

Los beneficiarios de este dinero son aquellos hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

También recibirán el subsidio las personas que forman parte del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (Juntos), los hogares con algún integrante del "Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65” y quienes pertenezcan al “Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza” (Contigo), a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.