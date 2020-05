Cheque de estímulo | A causa de la crisis económica que atraviesan muchas familias de Estados Unidos por la cuarentena, ya que muchos negocios han debido cerrar paralizando así su actividad económica y dejando sin trabajo a cientos de personas, el Departamento del Tesoro y el Servicio de Renta Interna anunciaron la implementación del Pago de Impacto Económico, popularmente conocido como cheque de estímulo. Este simboliza un incentivo el cual garantizará la subsistencia y cobertura de los gastos mínimos de los ciudadanos frente a la situación de emergencia que ha provocado la expansión de la COVID-19 en territorio norteamericano. La creación de este incentivo tiene como objetivo reactivar el flujo económico de una manera sencilla, mediante la entrega de una tarjeta de débito que contendrá el subsidio del Servicio de Renta Interna. Esta tarjeta podrá ser utilizada luego de ser activada, por lo cual debes seguir los pasos que se te indican a continuación cuando ya la hayas recibido.

Cheque de estímulo: ¿dónde puedo recoger la tarjeta EIP?

El Internal Revenue Service (IRS) indicó que los beneficiarios podrán recibir la Tarjeta por Impacto Económico (EIP card) de manera personal a cargo de una entidad financiera autorizada para distribución de la misma.

En este sentido, MetaBank será la entidad financiera la cual llevará a cabo la entrega de las tarjetas. Es importante mencionar que dicha entidad bancaria fue seleccionada tras una evaluación de la Oficina del Servicio Fiscal en el 2016.

Metabank fue la entidad financiera encargada de entregar las EIP Card (Foto: The Avenues)

¿Cuándo puedo recoger la tarjeta EIP?

Según las instrucciones que ha mencionado el Departamento del Tesoro, las tarjetas EIP se pueden obtener desde el mes de mayo. Las autoridades indicaron que una vez recibida la tarjeta, deberán seguir las instrucciones que vienen con el documento a fin de poder activar y dar uso a la EIP Card.

¿Qué hago si ya recibí la tarjeta EIP?

Si ya recibiste la tarjeta EIP, antes de activarla debes seguir las indicaciones que te brindará el Departamento del Tesoro, que son las siguientes:

Revise el Acuerdo del titular de la tarjeta y la Lista de tarifas

Active la cuenta de su tarjeta EIP , configure su PIN de 4 dígitos y obtenga su saldo llamando al 1.800.240.8100 (tel: 18002419100).

Firme el reverso de su tarjeta EIP .

Mantenga su número de tarjeta EIP en un lugar seguro

¿Cómo se activa la tarjeta EIP?

Luego de haber cumplido con los pasos señalados anteriormente, se procederá a iniciar la activación de la tarjeta. Para ello, el Tesoro Público le dará los pasos a seguir mediante una llamada telefónica. Conozca cuáles son los pasos del proceso:

Llamar al número 1.800.240.8100 (1.800.241.9100).

Deberá proporcionar nombre, número de Seguro Social y dirección postal.

Le pedirán que establezca una contraseña de cuatro dígitos.

Si la tarjeta es para más de una persona, la primera que se mencione en la lista podrá activarla (portador primario).

Adicionalmente, puede registrarse en línea.

¿Cómo se usa la tarjeta EIP?

El Departamento del Tesoro ha brindado pautas para usar de forma adecuada la tarjeta EIP. Las acciones que se mencionarán a continuación son algunos de los beneficios que se pueden conseguir:

Comprar en cualquier lugar donde se aceptan tarjetas de débito Visa: tiendas físicas, en línea o por teléfono, incluido el pago de facturas.

Obtener reembolso en efectivo en la caja registradora con compras de débito con PIN en los comercios participantes.

Obtener efectivo sin recargo en cualquier cajero automático de la red: encuentre uno con el localizador de cajeros automáticos.

¿Se puede recuperar el saldo de la tarjeta EIP?

En caso de pérdida, el Departamento del Tesoro afirma que sí se puede recuperar el saldo de la tarjeta EIP. Para lograrlo, los beneficiarios deben comunicarse con la oficina de servicio al cliente llamando al siguiente número: 1.800.240.8100 (tel: 1 800 241 9100). Además deberán registrarse como nuevo usuario en este enlace.

¿Cómo verificar si soy beneficiario del Pago de Impacto Económico?

Según el Servicio de Renta Interna (IRS), los beneficiarios del Pago de Impacto Económico son aquellas personas solteras que hayan reportado un ingreso de 75.000 dólares. Asimismo, las parejas con 150.000 dólares en su haber también podrán ser acreedoras del beneficio del Pago de Impacto Económico.

¿A cuánto asciende el monto en la tarjeta EIP?

El monto de la tarjeta EIP variará dependiendo si se trata de una persona soltera que no reportó ganancias superiores a los 75.000 dólares durante el periodo 2018 y 2019 o si son personas casadas con hijos. El monto aproximado es de 1.200 dólares por miembro de familia beneficiado, y por hijo se dará un extra de 500 dólares.

Sin embargo, aquellos que superen los 75.000 dólares y las parejas con más de 150.000 dólares anuales, tendrán una reducción de cinco dólares por cada 100 dólares que tengan respecto a las cantidades antes mencionadas.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la tarjeta EIP?

El requisito principal para conocer si cumplen con los requisitos para la adquisición de la tarjeta EIP es por mediante el monto de sus impuestos declarados y sus informaciones bancarias.

Se debe tener en cuenta que no hay ningún tipo de inscripción y solo serán eligibles aquellos que se encuentren en apuros económicos a causa de la pandemia de la COVID-19.

¿La tarjeta EIP es solo para los nacidos en Estados Unidos?

El 26 de abril Servicio de Renta Interna indicó mediante su página web que el Pago de Impacto Económico será destinado a nacidos en Estados Unidos como para aquellos extranjeros que radican en el país y que han estado aportando activamente sus impuestos al Gobierno.

¿Puedo ser beneficiario sin declarar impuestos de 2018 y 2019?

Como se mencionó líneas arriba, uno de los requisitos esenciales es la declaración de impuestos, ya que sin eso las personas no están registradas y no se conoce la cantidad de dinero que manejan o gastan anualmente.

Esto significa que aquellos que no hayan declarado sus impuestos en el 2018 y 2019 no podrán acceder al estímulo. Sin embargo, si eres un ciudadano sin hogar que no declara impuestos podrías cobrar el estímulo.

¿Cuándo se pueden declarar los impuestos de 2018 y 2019?

La misma oficina del Internal Revenue Service indicó que aquellos que aún no han declarado sus impuestos, pueden hacerlo durante todo el 2020, de esta manera, tendrán la posibilidad de acceder a la selección de beneficiarios.

¿Dónde puedo encontrar más información sobre la tarjeta EIP?

Para conocer más sobre la tarjeta EIP y el Pago de Impacto Económico, puedes ingresar directamente al portar web del Internal Revenue Service haciendo clic en este enlace, donde podrás resolver todas tus dudas.

¿Habrá un segundo cheque de estímulo?

Aunque el primer alivio económico por parte del Departamento del Tesoro, el Servicio de Renta Interna y el IRS todavía no ha terminado de ser entregado a todos los beneficiarios, ya se tiene aprobado por la Cámara de Representantes un segundo cheque de estímulo. El único inconveniente, es que todavía debe ser aprobado por el Senado, que es el último nivel de aceptación que necesita para que pueda empezar a efectuarse.