¿Cuándo envían el segundo cheque de estímulo en USA? | Luego de que los legisladores de Estados Unidos promovieran la emisión del cheque de estímulo el último 27 de marzo y de que esta sea aprobada por el Gobierno, se creó una nueva presentación para facilitar el envío de este subsidio económico y lograr que llegue de manera más rápida a los beneficiarios. De esta manera, se consideró el uso de tarjetas débito VISA, mediante las cuales el Gobierno entregaría los 1.200 dólares del subsidio. La Oficina de Rentas Internas (IRS) es la encargada de distribuir estos apoyos monetarios a la familias que se han visto afectadas por la pandemia de la COVID-19 y que no tienen ningún ingreso económico mediante el cual solventar sus gastos. En esa misma línea, el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) dio a conocer que se podría hacer uso de la aplicación Informed Delivery, en la que los abonados podrán recibir alertas sobre la llegada de sus tarjetas de débito con el respectivo dinero del cheque de estímulo.

¿Qué es Informed Delivery?

El Informed Delivery es una aplicación creada por el United States Postal Service para notificar de forma inmediata y gratuita a los usuarios sobre la llegada de nuevos correos. Además, brinda la posibilidad de administrar las encomiendas que estén próximas a llegar.

Respecto al cheque de estímulo, esta aplicación te puede notificar cuando te llegue al correo el sobre de confirmación con tu tarjeta de débito prepagada que contiene los 1.200 dólares. Para ello, te mostrará una imagen digital de la parte frontal del documento.

Ingresando a la página del IRS podrás rastrear el envío del subsidio económico. En este portal podrás conocer la fecha en la que tu cheque de estímulo estaría llegando a tu residencia.

Del mismo modo podrás verificar si el cheque fue procesado y aprobado por el USPS.

Interfaz de Informed Delivery. Foto: Google Play

¿Cómo saber si recibiré el cheque de estímulo por correo?

Según la Oficina de Rentas Internas (IRS), la fecha límite para da a conocer información sobre el depósito directo del cheque de estímulo de 1.200 dólares fue el último 13 de mayo.

Debido a eso si no has realizado el paso anterior es muy probable que tu cheque lo recibas a través de un correo postal. Sin embargo, es clave resaltar que la IRS indicó que ahora está realizando la entrega de pagos al correo mediante la Oficina de Correos. Ya que todavía no se terminan de enviar todos los estímulos, algunos pueden llegar como cheque en papel, mientras que a otras personas les llegará como una tarjeta de débito recargada con la subvención, llamada Economic Impact Payment, o EIP.

Informed Delivery permite rastrear la entrega de las tarjetas de débito prepagadas con los 1.200 dólares del subsidio económico (Foto: 8 News)

¿Cómo puedo verificar si Informed Delivery está disponible en mi localidad?

Informed Delivery es una aplicación que está habilitada en la mayoría de los apartados postales residenciales y personales en Estados Unidos. Cabe aclarar que esto no incluye a empresas.

Del mismo modo, tampoco está disponible para algunos edificios de unidades múltiples, pues el Servicio Postal aún no ha identificado cada unidad.

Para que despejes tus dudas sobre la disponibilidad del servicio en tu localidad, puedes seguir las siguientes indicaciones:

Ingresa a la página de Informed Delivery del Servicio de Correos y toca en el botón de Sign Up for Free (regístrate gratis)

Coloca tu dirección postal y toca Continue.

Puedes continuar configurando una nueva cuenta si confirmas que el servicio está disponible.

¿Cómo configurar el servicio de Informed Delivery?

Para que puedas configurar el servicio de Informed Delivery, sigue estos sencillos pasos:

Ingresa a la página del servicio postal de Informed Delivery, y selecciona Sign Up for Free .

Después de colocar tu dirección de correo y confirmar que estás en el servicio, acepta los términos y condiciones y haz clic en Continue para Continuar

En la página siguiente, elige un nombre de usuario, contraseña y preguntas de seguridad. Coloca los datos requeridos y luego haz clic en Continue .

Deberás verificar tu identidad. Selecciona Verify identity online si deseas recibir un código de verificación en tu teléfono o da clic en Request invitation code by mail, si prefieres que el Servicio Postal te envíe un código.

Ahora puedes configurar tu correo para conocer cuándo te llega la tarjeta de débito. (Foto: Internet)

¿Cómo puedo ver el contenido del correo?

A través de su página web, la USPS informó que se puede tener una vista previa del corre. Estas serán imágenes en blanco y negro (escala de grises) de la parte frontal y posterior de los sobres, paquetes y correspondencia tamaño carta.

Igualmente, puede administrar sus paquetes recién llegados a través de un tablero y sin la necesidad de introducir los números de rastreo.

Además puedes hacer uso de las aplicaciones móviles para Android y para iPhone de Informed Delivery sin costo alguno, en la que podrás recibir y administrar tus notificaciones en el teléfono celular.

¿Cuándo se entregará el segundo cheque de estímulo?

Aunque todavía no se termina de entregar el primer subsidio del Gobierno, ya hay una propuesta para aprobar un segundo cheque de estímulo, llamado Ley Heroes.

En este nuevo estímulo se mencionó un segundo pago directo a hogares de hasta 1.200 dólares por miembro de familia, con un límite de 6.000 dólares por hogar, de acuerdo a una hoja informativa del Comité de Apropiaciones del Congreso.

La Ley Heroes todavía está a la espera de recibir la aprobación del Senado, para que finalmente se pueda habilitar la entrega del segundo cheque de estímulo.