Bono Familiar Universal consultar | Millones de hogares peruanos que no alcanzaron a recibir alguno de los bonos repartidos por el Estado, pero sufren el impacto económico de la cuarentena decretada a causa de la pandemia de coronavirus pueden consultar desde el último 20 de mayo si han sido elegidos en el padrón de beneficiarios del Bono Familiar Universal de 760 soles. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) lanzó la página web oficial de este subsidio, donde cualquier persona sabrá si le corresponde el pago de la ayuda monetaria tan solo ingresando los datos de su DNI. Además, el organismo también habilitó, de forma temporal, una segunda plataforma virtual que permite inscribirse a aquellos que tampoco fueron incluidos en este subsidio. El Bono Familiar Universal fue anunciado por el presidente Martín Vizcarra en el Decreto de Urgencia 052-2020, el cual plantea la necesidad de establecer “medidas adicionales extraordinarias, en materia económica y financiera, para disminuir la afectación de la medida de aislamiento social obligatorio en los hogares del país”. La meta del Ejecutivo es atender a 6,8 millones de familias sin ingresos mensuales comprobados a nivel nacional, para lo cual se cuenta además con el Bono Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural.

CONSULTA Bono Familiar Universal

Revisa en esta nota toda la información actualizada acerca del Bono Familiar Universal, como las plataformas habilitadas para su consulta y/o inscripción, así como las modalidades de pago existentes y los requisitos que debes cumplir para acceder al pago de los 760 soles.

Además, descubre qué otros bonos está repartiendo el Estado durante el periodo de emergencia a causa de la COVID-19 y cómo puedes comprobar si fuiste seleccionado para el pago de alguno de ellos.

¿Cómo consultar si soy beneficiario del bono universal familiar de 760 soles?

La página web para consultas sobre el Bono Familiar Universal es bonouniversalfamiliar.pe. En este portal, las personas interesadas en saber si se han visto beneficiadas con el subsidio deben llenar los datos que se le solicitan y recibirán un mensaje en el que se les confirmará si son acreedoras o no al pago.

¿Dónde consultar si soy beneficiario del bono familiar universal con mi DNI?

La única plataforma oficial dispuesta por el Midis con la lista de beneficiarios del Bono Familiar Universal es la que figura en ESTE ENLACE. Cuando hayas ingresado, debes registrar tu número de DNI y la fecha de emisión del mismo para realizar la consulta. Si fuiste elegido, el sistema te indicará cuál es tu modalidad para el cobro de los 760 soles.

¿Cómo registrarse para el bono familiar universal de 760 soles?

En caso de que no hayas sido elegido para el reparto del bono universal, todavía tendrás la opción de inscribirte para una segunda entrega del mismo. Para ello, debes validar tus datos en el Registro Nacional de Hogares, lo cual puedes realizar haciendo clic AQUÍ. Ten en cuenta que solo te podrás inscribir al Bono Familiar Universal si tampoco has recibido alguno de los otros tres (Bono Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural).

¿Dónde inscribirse al bono familiar universal de 760 soles?

La plataforma para la inscripción al Bono Familiar Universal es la siguiente: registronacionaldehogares.pe. Así como ocurre con la página oficial del bono, aquí tendrás que ingresar los datos de tu DNI para tener la opción de validar, actualizar y/o complementar la información de tu hogar. Si el sistema no te permite hacerlo, significa que no te puedes inscribir para recibir este subsidio.

El Bono Familiar Universal entrega 760 soles a cada hogar beneficiario.

¿Cómo registrarse en el padrón del Midis para el bono universal familiar?

El registro para un nuevo padrón de beneficiarios del Bono Familiar Universal se puede realizar en la siguiente página: registronacionaldehogares.pe. Para realizar este proceso, el usuario debe ingresar los datos de su DNI y luego validar la información de su hogar.

Registro Nacional de Hogares para el Bono Familiar Universal

El Registro Nacional de Hogares es una plataforma en la que los usuarios podrán validar, complementar y/o actualizar los datos de su hogar para que su inclusión al Bono Familiar Universal sea evaluada por las autoridades.

Este portal tiene carácter de declaración jurada pues los datos e información que se registren son declarados como verdaderos y están sujetos a posterior fiscalización. De acreditarse falsedad o fraude será motivo de sanciones de Ley.

¿Qué hacer si no me llega el mensaje de confirmación del Registro Nacional de Hogares para el Bono Familiar Universal?

Es probable que el gran número de personas que se registran a diario en la página web ocasiones algunos retrasos que afecten a otros usuarios. Si ese es tu caso, la recomendación del Midis es que esperes unas horas para recibir el mensaje con el código que te permitirá crear tu clave en el Registro Nacional de Hogares.

Plataforma del Registro Nacional de Hogares, habilitada para inscribirse al bono universal.

¿Qué significa que no cumple con lo establecido en el DU 052-2020?

En los últimos días, varias personas reportaron problemas para inscribirse al Bono Familiar Universal, pues la página del Registro Nacional de Hogares les notificó que “no cumplían con lo establecido en el DU 052-2020”. Las personas a las que les aparezca este mensaje no tienen permitida la inscripción al bono, pues incumplen alguna de las siguientes condiciones:

- No haber recibido bonos anteriores: Yo me quedo en casa, Independiente y Rural.

- Que ningún integrante del hogar se encuentre registrado en alguna planilla del sector público o privado, excepto pensionistas y modalidad formativa.

- Que ningún integrante del hogar tenga un ingreso superior a 3.000 soles mensuales, de acuerdo con la información disponible en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

¿Cómo ingresar a la plataforma de Reniec?

Primero ingresa a la página web del Registro Nacional de Hogares (registronacionaldehogares.pe) y registra tus datos. Luego serás redireccionado al aplicativo del Reniec.

¿Cómo actualizar mis datos en Reniec?

Una vez completados tus datos en la plataforma web del Registro Nacional de Hogares, prosigue siguiendo las instrucciones para poder editar y actualizar tu situación económica en esta plataforma.

Bono Familiar Universal. (Foto: Difusión)

¿Cuál es la plataforma para consultar el bono familiar universal?

El sitio web bonouniversalfamiliar.pe es la plataforma habilitada por el Midis para las consultas sobre el Bono Universal.

LINK del bono universal familiar de 760 soles

Si quieres acceder a la página de consulta del Bono Familiar Universal, puedes hacerlo haciendo clic en este LINK.

¿Cómo consultar el bono familiar universal de 760 soles?

Las personas tienen la posibilidad de consultar si son beneficiarios del Bono Familiar Universal en el portal dispuesto por el Midis para ese propósito, el cual puedes visitar haciendo clic AQUÍ. Allí podrás saber no solo si fuiste elegido para recibir el bono, sino que también cuentas con videos tutoriales y una sección sobre preguntas frecuentes para absolver tus dudas.

¿Cómo es la modalidad de pago para el bono familiar universal 2020?

De acuerdo con la información emitida por el Midis, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) existen cinco modalidades para el pago de los 760 soles del Bono Familiar Universal:

1- Depósito en cuenta: Los beneficiarios que tengan una cuenta en el Banco de la Nación, Interbank, BBVA, Scotiabank, CrediScotia y Banco de Comercio recibirán el dinero directamente en sus cuentas para que puedan cobrarlo en cualquier cajero o agente de alguna de estas entidades.

2- Banca celular: Para acceder a esta modalidad, los usuarios deben validar los datos que solicite la plataforma del bono universal. Una vez hecho esto, recibirán un código para acceder a la banca móvil y posteriormente otro para cobrar los 760 soles en cualquier cajero Multired o agente del Banco de la Nación.

3- Vehículos de Empresas Transportadoras de Valores (ETV): Al igual que sucede con el Bono Rural, los llamados ‘carritos pagadores’ transportarán el dinero para aquellos beneficiarios que residan en las zonas rurales de acuerdo a un cronograma que será publicado más adelante.

4- Billetera electrónica Tunki: Mediante este aplicativo, los usuarios podrán cobrar el bono en los cajeros GlobalNet de Interbank.

5- Giro en ventanilla: Los beneficiarios tendrán la posibilidad de retirar el dinero en los cajeros o agentes de las entidades financieras designadas para el reparto del bono.

¿Cómo cobrar el bono familiar universal 2020?

Dependiendo de la modalidad que te haya tocado, puedes cobrar los 760 soles del bono universal en cajeros y agentes de diversas entidades financieras (depósito en cuenta), agentes o cajeros Multired (banca móvil del Banco de la Nación) o por medio de los vehículas de Empresas Transportadoras de Valores (ETV), llamados también “carritos pagadores”.

¿Dónde cobrar el bono familiar universal de 760 soles?

Las instituciones financieras autorizadas para el pago del Bono Familiar Universal son:

- Banco de la Nación

- Interbank

- BBVA Banco Continental

- Scotiabank

- CrediScotia

- Banco de Comercio

Los beneficiarios podrán retirar los 760 soles del bono en cualquier agente o cajero de estas entidades. Por otro lado, para las familias que vivan en zonas rurales alejadas, el Gobierno dispuso el empleo de los ‘carritos pagadores’, para acercar el subsidio a la población.

¿Quiénes recibirán el bono familiar universal 2020?

Los hogares designados como beneficiarios del Bono Familiar Universal han sido elegidos teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

- Contar con la calificación de pobre o pobre extremo de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

- Ser beneficiario del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS o contar con algún integrante que reciba el Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”. También califican aquellas familias con un miembro en el Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza – CONTIGO. El pago a estos hogares se realizará mediante los mecanismos establecidos por cada Programa Social.

- No estar comprendido en los otros dos puntos anteriores, tampoco contar con un integrante en planilla y que ninguno de sus miembros perciba ingresos mensuales mayores a los 3.000 soles.

¿Qué es el bono familiar universal?

El Bono Familiar Universal es un subsidio de 760 soles creado mediante Decreto de Urgencia 052-2020, destinado a favorecer a la población ecónomicamente vulnerable durante la pandemia de coronavirus que no haya recibido alguno de los otros tres bonos que reparte el Estado (Bono Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural).