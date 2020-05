Bono Familiar Universal: inscripción, fechas de depósito y LINK oficial para consultar si eres beneficiario

LINK Bono Familiar Universal | El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció, finalmente, el lanzamiento de las dos plataformas oficiales del Bono Familiar Universal: una para consultar la lista de beneficiarios y otra para inscribirse a este subsidio. En la primera, mediante el enlace www.bonouniversalfamiliar.pe cada persona podrá saber si es parte del subsidio de 760 soles, con solo ingresar los datos de su DNI; mientras que en la segunda, aquellos que no fueron seleccionados deberán validar los datos de su hogar en el registronacionaldehogares.pe, para que su caso sea evaluado. El bono universal es el último de los subsidios anunciados por el Ejecutivo para ayudar económicamente a la población más vulnerable ante la crisis sanitaria originada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) en el Perú. Junto con el Bono Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural, se espera llegar al 75 % de familias a nivel nacional que no cuentan con ingresos mensuales comprobados, aproximadamente unos 6,8 millones de hogares, para lo cual se cuenta con un presupuesto de 4.000 millones de soles.

CONSULTA Bono Familiar Universal

El Midis ya anunció el lanzamiento de la plataforma oficial ONLINE del Bono Familiar Universal, desde la cual los ciudadanos sabrán si han sido considerados en el padrón de beneficiarios de los 760 soles.

Para ingresar a la web solo debes hacer clic en el siguiente enlace: bonouniversalfamiliar.pe.

¿Cómo consultar si soy beneficiario del bono universal familiar de 760 soles?

Si quieres averiguar si eres beneficiario del Bono Familiar Universal de 760 soles, antes debes tener en cuenta que debes cumplir con los requisitos de empadronamiento declarado por el Gobierno, estipulados en el Decreto de Urgencia 052-2020. Luego de ello, ya puedes ingresar a la plataforma oficial de consulta: bonouniversalfamiliar.pe.

De acuerdo a lo estimado, el Bono Familiar Universal será otorgado a aproximadamente 22 millones de familias en el Perú, que cobrarán 760 soles, según el padrón del Midis.

¿Dónde consultar si soy beneficiario del bono familiar universal con mi DNI?

CONSULTA AQUÍ si eres beneficiario del Bono Familiar Universal de 760 soles, con tan solo ingresar vía online a la plataforma virtual que el Midis habilitó para la población peruana: bonouniversalfamiliar.pe.

¿Cómo registrarse para el bono familiar universal de 760 soles?

Si compruebas que no aplicas al Bono Familiar Universal y deseas inscribirte en el padrón de beneficiarios, deberás consignar tus datos en la plataforma “Registro Nacional de Hogares” (registronacionaldehogares.pe). Aquí tendrás que confirmar la cantidad de miembros de tu familia, sus números de DNI y fecha de emisión de estos, los ingresos percibidos por cada uno de ellos y otros datos personales más.

¿Dónde inscribirse al bono familiar universal de 760 soles?

El LINK para inscribirse al Bono Familiar Universal es registronacionaldehogares.pe

Sin embargo, recuerda que solo podrás recibir los S/ 760 si no apareces como beneficiario de algún otro bono estatal como “Yo me quedo en casa", “Bono independiente” y “Bono rural”.

¿Cómo registrarse en el padrón del Midis para el bono universal familiar?

Si no figuras en el primer padrón del Midis para ser beneficiario del Bono Familiar Universal de 760 soles, puedes solicitar tu inscripción en el Registro Nacional de Hogares, donde podrás validar tus datos personales y confirmar que eres parte de la población afectada por el nuevo coronavirus en Perú.

A diferencia de los otros bonos del Gobierno (Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural), solo debes ingresar a la página web del Registro Nacional de Hogares: registronacionaldehogares.pe, y seguir las instrucciones.

Registro Nacional de Hogares para el Bono Familiar Universal

El Registro Nacional de Hogares para el Bono Familiar Universal es es una plataforma para validar, complementar y/o actualizar información del hogar, y que además funciona como una declaración jurada. Por esa razón, los datos e información que se registren son declarados como verdaderos y están sujetos a posterior fiscalización. De acreditarse falsedad o fraude será motivo de sanciones según dispone la ley.

bono familiar universal registro nacional de hogares

Para ello, podrán registrarse en la web https://registronacionaldehogares.pe/login hasta el 30 de mayo, aquellos hogares que no se encuentran en el Padrón General de Hogares (PGH); es decir, que no estén o hayan estado incorporados en algún programa social o que no hayan recibido algún bono por coronavirus.

El aplicativo del #RegistroNacionaldeHogares (https://t.co/o5lTagFwHE) hasta el mediodía de hoy sábado 23 de mayo, recibió un total de 18’756,649 visitas. pic.twitter.com/dm9khYvujE — RENIEC PERÚ (@reniecdigital) May 23, 2020

¿Qué hacer si no me llega el mensaje de confirmación del Registro Nacional de Hogares para el Bono Familiar Universal?

Es importante tener en cuenta que el Registro Nacional de Hogares es una web para la validación, complementación y/o actualización de la información del hogar, por lo que recién en los próximos días hecho el registro, podrás consultar en bonouniversalfamiliar.pe si eres uno de los beneficiarios del bono de 760 soles.

¿Qué significa que no cumple con lo establecido en el DU 052-2020?

Una vez que hayas ingresado tus datos a la página oficial del Bono Universal Familiar, existen dos posibles respuestas: la primera es que te salga que eres beneficiario del bono y la segunda opción es que te aparezca un mensaje indicándote que no puedes cobrar el bono por que no cumples con lo establecido en el DU 052-2020. Esto significa que no cumples con los requisitos estipulados en el decreto que dispone la entrega de este subsidio.

Con respecto a la entrega del #BonoFamiliarUniversal a los hogares en pobreza y pobreza extrema, así como en situación de vulnerabilidad, el Midis informa lo siguiente:#PeruEstáEnNuestrasManos pic.twitter.com/4vmymQa8bX — MIDIS (@MidisPeru) May 20, 2020

Los requisitos para cobrar el bono de 760 soles son:

- No haber recibido anteriormente ningún bono del Estado

- Ningún integrante del hogar debe estar registrado en alguna planilla del sector público o privado, excepto pensionistas y modalidad formativa.

- Ningún integrante de la familia debe percibir más de S/ 3.000.

¿Cómo ingresar a la plataforma del Reniec?

Para ingresar al sitio web del Reniec, haz clic en este enlace: www.reniec.gob.pe. Allí encontrarás una serie de actividades que continúan realizando durante el estado de emergencia por el nuevo coronavirus.

¿Cómo actualizar mis datos en el Reniec?

1) Ingresa a la página web del Reniec: www.reniec.gob.pe

2) En la parte derecha, dar click en la pestaña 'Trámites'

3) En la parte izquierda, veremos las opciones de 'Rectificación de datos'. Ahí, podemos pedir que se rectifique todo tipo de información.

Por otro lado, también puede llamar al Reniec (080011040 / 3152700) para poder consultar o cambiar algún dato erróneo.

¿Cuál es el la plataforma para consultar el Bono Familiar Universal?

Para saber si eres beneficiario del Bono Universal debes hacer clic en la plataforma bonouniversalfamiliar.pe. e ingresar el número y la fecha de emisión de tu Documento Nacional de Identidad (DNI).

LINK del Bono Universal Familiar de 760 soles

El LINK de inscripción para el Bono Familiar Universal es: registronacionaldehogares.pe.

Bono Familiar Universal

¿Cómo consultar el bono familiar universal de 760 soles?

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) trabajó la lista de beneficiarios del Bono Familiar Universal, al cual puedes acceder AQUÍ. Para ello, consideró el Padrón General de Hogares, el censo del 2017 y los datos del Reniec.

Además, habilitó una plataforma digital que registrará los datos de las personas que no estén consideradas en el sistema de focalización del Midis.

¿Cómo es la modalidad de pago para el bono familiar universal 2020?

En la página oficial del Bono Familiar Universal podrás conocer cuáles son las formas de cobro que accedas a este subsidio económico. Las modalidades de pago son los siguientes:

Billetera Tunki de Interbank

Si tienes cuenta en Interbank, podrás cobrar tu bono en cualquier cajero Globalnet. Asimismo, puedes saber de tu estado de cuenta a través del aplicativo que puede ser descargado en tunki.com.pe.

Banca por celular

El Midis reportó que algunas personas tienen inconvenientes en la validación de datos para registrar su número y usar la Banca por Celular. Por ello, ahora es posible usar que el usuario use su celular como escáner de huella digital durante la validación de datos.

Por otra parte, también puedes registrar tus datos siguiendo estos pasos. Primero, tienes que completar los formularios con el nombre de tus padres, tu fecha y lugar de nacimiento, número de celular y operador al que pertenece. Inmediatamente, te llegará un mensaje de texto al celular registrado. Después, digita el código enviado para validar tu número y te llegará un SMS con una clave de ingreso a la banca celular del Banco de la Nación.

Al ingresar a la banca celular con la clase asignada podrás generar tu código de 5 dígitos que te permitirá retirar el bono.

Giro en ventanilla

Deberás elegir región, provincia y distrito más cercano, además de la agencia de banco asignado y el día que te convenga realizar el cobro. Para más información puedes llamar al 101 o ingresa a midis.gob.pe.

Empresas transportadoras de valores (ETV)

Los llamados “carritos pagadores” llevarán el dinero para que las familias de zonas alejadas puedan cobrarlo.

¿Cómo cobrar el Bono Familiar Universal 2020?

El proceso para el cobro de los 760 soles del Bono Familiar Universal debería ser el mismo que se ha venido realizando en el pago de los otros bonos que tienen las mismas modalidades: a través de cajeros o agentes, mediante aplicativos o banca por celular y por medio de los “carritos pagadores” (vehículos de las empresas transportadoras de valores o ETV).

¿Dónde cobrar el Bono Familiar Universal de 760 soles?

El otorgamiento del Bono Familiar Universal de S/ 760 se realiza a través del Banco de la Nación y otras entidades financieras privadas en el país.

"El Banco de la Nación prioriza la atención de los beneficiarios a través de canales alternos a sus oficinas, los que pone a disposición para realizar cualquier operación bancaria con el subsidio monetario otorgado, sin cobro de comisiones o gastos”, señala el Decreto de Urgencia 052-2020.

¿Quiénes recibirán el Bono Familiar Universal 2020?

Según el Decreto de Urgencia 052-2020, el bono universal se otorgará a los siguientes grupos:

1. Hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). Cada miembro de la familiar debe tener ingresos menores a S/ 3.000.

2. Hogares beneficiarios del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS, hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” y/o hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza – CONTIGO a cargo del Midis.

3. Integrantes de Hogares que no se encuentren registrados en el Aplicativo de Registro Centralizado de Planillas y de Datos del Sector Público (AIRHSP), o en la planilla privada, exceptuándose a los pensionistas y a la modalidad formativa.

¿Qué es el Bono Familiar Universal?

El Bono Familiar Universal es el último de los cuatro subsidios anunciados por el Ejecutivo para aliviar la situación económica de un sector mayoritario de la población (75 % de hogares a nivel nacional), a través de la entrega de un monto equivalente a 760 soles.