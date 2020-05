LINK Bono Familiar Universal y Registro Nacional de Hogares | Registro al bonouniversalfamiliar.pe | El Gobierno peruano difundió, tras varias semanas de espera, la página web bonouniversalfamiliar.pe, que permitirá, con el número de DNI, identificar a los seleccionados para el nuevo Bono Universal Familiar de 760 soles.

Ariela Luna, máxima representante del Midis, manifestó que este subsidio económico de 760 soles se viene entregando desde el pasado miércoles 20 de mayo. Asimismo, afirmó que quienes no figuran en la lista de primeros seleccionados, deberán ingresar a la página web del Registro Nacional de Hogares (https://registronacionaldehogares.pe/login) del Reniec para facilitar la información con respecto a su familia y sus ingresos económicos.

Con el Bono Familiar Universal se busca brindar ayuda económica a la población más vulnerable y con menos recursos económicos durante el estado de emergencia a causa de la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) en el Perú que ha sido prorrogado por el presidente de la República, Martín Vizarra, hasta el próximo 30 de junio.

CONSULTA Bono Familiar Universal

Tal y como señaló el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ya salió el LINK para saber si eres beneficiario del Bono Familiar Universal. El Midis ha considerado el Padrón General de Hogares, el censo del 2017 y los datos del Reniec para la elaboración de un padrón que permita identificar el número de personas que recibirán este bono.

Si deseas conocer si eres uno de los seleccionados a cobrar el Bono Familiar Universal, debes considerar los siguientes pasos con DNI:

1. Ingresa al link oficial de consulta: bonouniversalfamiliar.pe.

2. Escribe tu número de DNI y fecha de emisión del mismo.

3. Marca la confirmación del código captcha.

4. Da clic en el botón de consultar.

¿Cómo registrarse para el bono familiar universal de 760 soles?

Recuerda que si no te encuentras dentro del primer padrón oficial, deberás ingresar a la plataforma de Registro Nacional de Hogares: https://registronacionaldehogares.pe/login para que el Reniec pueda validar y actualizar la información de los miembros de tu hogar.

¿Dónde inscribirse al bono familiar universal de 760 soles?

Para inscribirse en el bono familiar universal de 760 soles, deberás ingresar a la página web de consulta Bono Familiar Universal. Ahí podrás inscribirte para cobrar los S/ 760 siempre y cuando no seas beneficiario de algún otro bono estatal como “Yo me quedo en casa", “Bono independiente” y “Bono rural”.

¿Cómo registrarse en el padrón del Midis para el bono universal familiar?

Ariela Luna, titular del Midis, indicó que para acceder al Bono Universal se creó el Registro Nacional de Hogares en base a los DNI, el censo del 2017 y el padrón general de hogares. Esto, para aquellos que no estén en esa lista de beneficiarios de los 760 soles y que no han sido considerados en bonos anteriores como el Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural)

Para inscribirte en este padrón digital, solo debes ingresar al siguiente enlace: https://registronacionaldehogares.pe/login. Una vez en la página, un miembro del hogar tendrá la oportunidad de registrar a los miembros en la familia, el número de DNI de cada uno, la cantidad de personas en condición vulnerable y los ingresos que cada uno percibe.

Registro Nacional de Hogares para el Bono Familiar Universal

Ariela Luna declaró que, en el caso del Bono Familiar Universal, se ha creado el Registro Nacional de Hogares con los datos proporcionados por el DNI, el censo del 2017 y el padrón general de hogares.

Además, las personas que no estén en esa lista y que no han sido considerados en bonos anteriores se podrán inscribir en la plataforma: registronacionaldehogares.pe

¿Qué hacer si no me llega el mensaje de confirmación del Registro Nacional de Hogares para el Bono Familiar Universal?

Hubo alta demanda de personas afiliadas a esta modalidad, por lo que los mensajes de textos podrían demorar algunas horas. Cuando hayas recibido el mensaje con el código correspondiente, continúa los pasos y crea tu clave para cobrar el bono Yo me quedo en casa. Además, puedes retirar tu dinero en cualquiera de los cajeros y agentes Multired.

Bono Rural, Bono Familiar Universal, Bono Independiente y el Bono de 380 soles Yo me quedo en casa. Foto: La República.

Si el problema continúa, ingresa a yomequedoencasa.pe, y no te llega el mensaje con el código, vuelve a ingresar a la plataforma yomequedoencasa.pe y solicita otro.

¿Qué significa que “no cumple con lo establecido en el DU 052-2020”?

De acuerdo al Decreto de Urgencia 052-2020, no se cumple para acceder a la entrega del bono si las personas que lo solicitan no cubren las siguientes condiciones:

No haber sido seleccionado para cobrar bonos anteriores: Yo me quedo en casa, Independiente o Rural

Que se encuentre registrado en ninguna planilla del sector público o privado, excepto pensionistas o modalidad formativa

Que no haya integrante de la familia tenga un ingreso superior a 3.000 soles mensuales. Esto fue manifestado en la información disponible en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat)

Si calificas para recibir la ayuda económica, hay dos alternativas: que salgas directamente como beneficiado y que puedas seleccionar el modo de pago que más te convenga, mientras que la segunda opción te puede aparecer un mensaje que señala que no puedes cobrar el bono por que no cumples con lo establecido en el DU 052-2020, es decir, no calificas con las condiciones pedidas por el ministerio

¿Cómo ingresar a la plataforma de la Reniec?

Siguiendo el Decreto de Urgencia 052-2020, el padrón de beneficiarios del Bono Familiar Universal ya ha sido creado. No obstante, el sistema puede pasar por algo un reclamo o duda, al haber familias que fueron dejadas por error en la clasificación de la información. Deberás ingresar a la página del Registro Nacional de Hogares: registronacionaldehogares.pe, y seguir las instrucciones.

Una vez realizado, serás llevado a otra página del Reniec, donde deberás completar tus datos.

¿Cómo actualizar mis datos en el Reniec?

Una vez completados tus datos en la plataforma web del Registro Nacional de Hogares (registronacionaldehogares.pe) continúa siguiendo las instrucciones para poder editar y actualizar tu situación económica en esta plataforma.

¿Cómo consultar si soy beneficiario del bono universal familiar de 760 soles?

El Midis informó a la opinión pública, hace unos días, sobre la salida de la página web del Bono Familiar Universal. Asimismo, brindó los pasos para comprobar si fuiste seleccionado a cobrar los 760 soles.

Para ello, recuerda, debes abrir la web oficial: bonouniversalfamiliar.pe, donde no solo te puedes registrar, sino también resolver tus dudas sobre este proceso.

¿Dónde consultar si soy beneficiario del bono familiar universal con mi DNI?

Para consultar si te toca cobrar el Bono Familiar Universal de 760 soles, puedes preguntar a la plataforma en línea que el Midis habilitó para la población peruana dentro de la página bonouniversalfamiliar.pe.

¿Cuál es el la plataforma para consultar el bono familiar universal?

Ya se encuentra disponible la plataforma de consulta e inscripción para el Bono Familiar Universal. Ariela Luna, máxima representante del Midis, señaló al Congreso de la República que el proceso de consulta para obtener los 760 soles empezó desde el miércoles 20 de mayo.

La página web para consultar si fuiste seleccionado a cobrar el bono de 760 soles es: bonouniversalfamiliar.pe.

Bono familiar universal. Foto: difusión

LINK del bono universal familiar de 760 soles

Para consultar ONLINE si eres beneficiario de los 760 soles, presiona AQUÍ o ingresa al link de la plataforma del Bono Familiar Universal: bonouniversalfamiliar.pe

La semana pasada la entidad informó que dicha página se encontraba en “periodo de prueba” y el 19 de mayo informó que la plataforma se habilitará el miércoles 20 de mayo, tanto de consulta de beneficiarios como de la inscripción.

¿Cómo consultar el bono familiar universal de 760 soles?

Antes de consultar si eres beneficiario del Bono Familiar Universal de 760 soles, debes tener en cuenta que debes cumplir con los criterios de empadronamiento declarado por el Gobierno, mediante el Decreto de Urgencia 052-2020. Estando seguro que cumples con los requisitos del Midis, puedes ingresar a la plataforma oficial de consulta: bonouniversalfamiliar.pe.

A diferencia de los otros bonos del Gobierno (Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural), en este caso habrá otra plataforma para el proceso de inscripción de aquellos buscan ser beneficiarios del Bono Familiar Universal en la coyuntura del coronavirus. Esto estará a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

¿Cómo cobrar el bono familiar universal 2020?

Una vez que hayas sido seleccionado en la página https://bonouniversalfamiliar.pe/ con tu número de DNI y fecha de emisión del mismo documento, te saldrá estas modalidades de pago que serán presentadas a continuación:

Banca Celular: con esta opción podrás cobrar el bono familiar universal en cualquiera de los cajeros o agentes corresponsales del Banco de la Nación en todo el Perú. Para activarlo, deberás validar tus datos en la plataforma, para que de esta manera te encuentres afiliado/a a la Banca Celular del Banco de la Nación.

Depósito en cuenta: si tienes cuentas en el Banco de la Nación, Interbank, BBVA, Scotiabank, CrediScotia y Banco de Comercio se podrá depositar este bono en tu cuenta, con el que podrás cobrarlo en cualquier cajero, ventanilla o agentes de estas instituciones financieras

Carrito pagador: modalidad destinada, sobre todo, a la zona rural, donde se realizará el cobro del bono familiar universal por medio de vehículos de las empresas trasportadoras de valores- ETV a poblados donde no se cuenta con un banco cerca. El Gobierno manifestó que en los próximos días estará listo el cronograma de pagos.

¿Dónde cobrar el bono familiar universal de 760 soles?

Para cobrar el Bono Familiar Universal de S/ 760 y según el Decreto de Urgencia 052-2020, esta transferencia se realizará por medio del Banco de la Nación y otras entidades financieras privadas en todo el país. Además, el Midis comunicó sobre cuatro (4) modalidades de cobrar el subsidio monetario: depósito en cuenta, Billetera Tunki de Interbank, Banca por Celular y giro en ventanilla.

¿Quiénes recibirán el bono familiar universal 2020?

El Midis comunicó que los siguientes criterios fueron tomados en cuenta al seleccionar a las familias para el Bono Familiar Universal 2020.

No haber recibido bonos anteriores: Yo me quedo en casa, Independiente y Rural.

Ningún integrante del hogar se encuentre registrado en ninguna planilla del sector público o privado, excepto pensionistas y modalidad formativa.

Ningún integrante del hogar tenga un ingreso superior a los 3,000 soles mensuales, de acuerdo con la información disponible de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y dela Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Por lo que, en caso no cumplas con estos requisitos, no podrás hacer modificaciones en el Registro Nacional de Hogares.

¿Qué es el bono familiar universal?

Es el apoyo monetario que asciende a S/ 760, para minimizar el impacto económico en familias que se han visto afectadas por el estado de emergencia decretado para la prevención de la COVID-19.