Bono Familiar Universal: LINK OFICIAL para saber si eres beneficiario del subsidio

Bono Familiar Universal 760 | Midis LINK Bono Familiar Universal Yo me quedo en casa | El Poder Ejecutivo, a través del presidente de la República, comunicó al país de la creación de un nuevo subsidio económico para cubrir a todos aquellos peruanos que no fueron alcanzados con los bonos anteriores. Luego de semanas de espera, finalmente el último miércoles 20 de mayo se habilitó la plataforma para que los ciudadanos verifiquen si acceden o no al Bono Familiar Universal de 760 soles. Este es el último bono por coronavirus que se suma a lista de subsidios que han sido entregados por el Gobierno ante la crisis económica por el avance del nuevo coronavirus (COVID-19) en Perú. La implementación de este subsidio se da en el marco del Decreto de Urgencia 052-2020, que ''establece medidas extraordinarias para reducir el impacto negativo en la economía de los hogares afectados por las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria a nivel nacional''.

Cabe mencionar que la habilitación de una nueva página web fue anunciada por el Midis, por medio de su titular, Ariela Luna, quien informó sobre la inscripción de todos aquellos que no recibieron los otros bonos del Estado (Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, el Bono Independiente o el Bono Rural).

PUEDES VER Segundo bono 380 soles: beneficiarios pueden acceder a la WEB oficial con su DNI

CONSULTA Bono Familiar Universal

El Midis ya publicó la plataforma oficial en línea del Bono Familiar Universal, en la cual los ciudadanos sabrán si han sido considerados en el padrón de beneficiarios de los 760 soles.

Para ingresar a ella solo debes hacer clic en el siguiente enlace: https://bonouniversalfamiliar.pe/#!/.

¿Cómo consultar si soy beneficiario del Bono Universal Familiar de 760 soles?

Antes de consultar si eres beneficiario del Bono Familiar Universal de 760 soles, debes tener en cuenta que debes cumplir con los criterios de empadronamiento declarado por el Gobierno, mediante el Decreto de Urgencia 052-2020. Estando seguro que cumples con los requisitos del Midis, puedes ingresar a la plataforma oficial de consulta: https://bonouniversalfamiliar.pe/#!/.

De acuerdo a lo estimado, el Bono familiar universal será recibido por un aproximado del 75 % de familias en el Perú, que cobrarán 760 soles, según el padrón del Midis.

🚨 CUIDADO | No existe ninguna página oficial para ayuda económica que solicite el registro de datos.

En este momento seguimos trabajando en la entrega del subsidio monetario #YoMeQuedoEnCasa y el #BonoRural. pic.twitter.com/icgSU23WnJ — MIDIS (@MidisPeru) May 17, 2020

¿Dónde consultar si soy beneficiario del Bono Familiar Universal con mi DNI?

La consulta si eres beneficiario del Bono Familiar Universal de 760 soles podrás resolverla ingresando a la plataforma en línea que el Midis habilitó para la población peruana: https://bonouniversalfamiliar.pe/#!/.

¿Cuándo se lanzará la plataforma virtual?

La plataforma virtual del Bono Familiar Universal comenzó a operar en las primeras horas del miércoles 20 de mayo. Días atrás, La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, aseguró que este se lanzaría en esta fecha.

“Ya está listo, mañana empieza a pagarse y ya sale la plataforma. Como ven ya estamos en la primera parte del bono universal”, sostuvo la titular del Midis durante su presentación virtual frente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso.

¿Cuándo se empezará a pagar el Bono Familiar Universal?

La titular del Midis, Ariela Luna, informó que desde el miércoles 20 de mayo de 2020 comenzó el pago del Bono Familiar Universal de 760 soles para todos los peruanos que no se beneficiaron con los otros bonos en funcionamiento: Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural.

¿Existe alguna inscripción para el Bono Familiar Universal de 760 soles?

El Midis informó que a diferencia de los bonos (Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural) el Bono Familiar Universal sí contará con un proceso de inscripción, para aquellos peruanos y peruanos que no fueron incorporados en el padrón de beneficiarios de los 760 soles.

Para ello, deberás ingresar a la página del Registro Nacional de Hogares: https://registronacionaldehogares.pe/login, y seguir las instrucciones. Allí se pedirá completar información personal como tus nombres, dirección de tu vivienda y DNI para constatar que se trata de personas o familias que no estén consideradas en los sistemas de focalización.

¿Cómo inscribirse al Bono Universal Familiar en Perú?

La titular del Midis, Ariela Luna, declaró días atrás en ATV que para acceder al Bono Universal se creó el registro nacional de hogares en base a los DNI, el censo del 2017 y el padrón general de hogares. Esto para aquellos que no estén en esa lista de beneficiarios de los 760 soles y que no han sido considerados en bonos anteriores (Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural).

Para inscribirte en este padrón digital, solo debes ingresar al siguiente enlace: https://registronacionaldehogares.pe/login.

¿Dónde inscribirse al Bono Familiar Universal de 760 soles?

Cuando entre en funcionamiento la página web de consulta Bono Familiar Universal, podrán inscribirse para cobrar los S/ 760 quienes no aparezcan como beneficiarios de algún otro bono estatal como “Yo me quedo en casa", “Bono independiente” y “Bono rural”.

¿Cómo ingresar a la plataforma del Midis?

La página web oficial del Midis es: www.gob.pe/midis. En esta podrás hallar toda la información acerca de las acciones que puedes hacer, como de los bonos que ofrece el Gobierno en la emergencia sanitaria. No obstante, el Midis habilitó una plataforma virtual particularmente sobre los bonos actuales del Gobierno (Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural) en el cual podrás hallar información oficial: yomequedoencasa.midis.gob.pe.

¿Cómo registrarse en el padrón del Midis para el Bono Universal Familiar?

Si no fuiste uno de los más de 500 mil empadronados del Midis para ser beneficiario del Bono Familiar Universal de 760 soles, puedes solicitar tu inscripción en la plataforma oficial de consulta del subsidio monetario.

A diferencia de los otros bonos del Gobierno (Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural), solo debes ingresar a la página web del Registro Nacional de Hogares: https://registronacionaldehogares.pe/login, y seguir las instrucciones.

¡No te dejes engañar! ❌✋



No estamos realizando empadronamiento y mucho menos solicitamos datos o dinero para ello. ¡Cuidado!

Infórmate solo por medios oficiales.#PerúEstáEnNuestrasManos pic.twitter.com/CaouzPn65T — MIDIS (@MidisPeru) May 6, 2020

¿Cuál es el la plataforma para consultar el Bono Familiar Universal?

El Gobierno dio a conocer la plataforma del padrón de beneficiarios del Bono Familiar Universal de 760 soles: la página https://registronacionaldehogares.pe/login. Por medio de su plataforma en línea, en la que los ciudadanos podrán saber si han sido considerados. No obstante, el Midis informó que aquellos que no son beneficiarios por el Gobierno, tendrán la oportunidad de inscribirse para acceder a cobrar el subsidio monetario, pero será previa evaluación de la entidad.

LINK del Bono Universal Familiar de 760 soles

La titular del Midis, Ariela Luna, anunció el miércoles 20 de mayo que ya está disponible la plataforma en LINK, donde se podrá acceder al Bono Familiar Universal de 760 soles. Asimismo, confirmó que quienes no hayan recibido ningún bono del Estado también podrán empadronarse desde esta fecha.

El LINK de inscripción para el Bono Familiar Universal es: https://registronacionaldehogares.pe/login.

¿Cómo registrarse al Bono Universal Familiar en Perú?

La lista de beneficiarios del Bono Familiar Universal se dará a conocer mediante una plataforma online del Gobierno, la del Registro Nacional de Hogares: https://registronacionaldehogares.pe/login.

¿Cómo se podrá cobrar el Bono Familiar Universal de 760 soles?

El LINK del Bono Familiar Universal ya está disponible. En es página web podrás conocer cuáles serán las formas de cobro que existirán para acceder a este subsidio económico.

Cabe mencionar que el Decreto de Urgencia 052-2020 señala que podrá realizarse vía el Banco de la Nación y otras entidades financieras privadas del Perú.

Los beneficiarios de los distintos subsidios que viene entregando el Estado deben estar alertas ante la presencia de estafadores, quienes crean grupos de ayuda en #Facebook y envían #MensajesalCelular para obtener información. Escuche el #InformativoMidis https://t.co/erbfMrqbaK — MIDIS (@MidisPeru) May 13, 2020

¿Cómo es la modalidad de pago para el bono familiar universal 2020?

Los dos principales métodos de pago de este bono de 760 soles son mediante Banca por celular y depósito a la cuenta bancaria de Banco de la Nación u otra entidad bancaria. de esta manera, se busca evitar formar aglomeraciones que son focos infecciosos de COVID-19.

¿Dónde cobrar el Bono Familiar Universal de 760 soles?

El otorgamiento del Bono Familiar Universal de S/ 760 se realiza a través del Banco de la Nación y otras entidades financieras privadas en el país.

"El Banco de la Nación prioriza la atención de los beneficiarios a través de canales alternos a sus oficinas, los que pone a disposición para realizar cualquier operación bancaria con el subsidio monetario otorgado, sin cobro de comisiones o gastos”, señala el Decreto de Urgencia 052-2020.

¿Quiénes recibirán el Bono Familiar Universal 2020?

Según el Decreto de Urgencia 052-2020 , este subsidio monetario se otorgará a favor de:

1. Hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). Cada miembro de la familiar debe tener ingresos menores a S/ 3.000.

2. Hogares beneficiarios del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS, hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” y/o hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza – CONTIGO a cargo del Midis.

3. Integrantes de Hogares que no se encuentren registrados en el Aplicativo de Registro Centralizado de Planillas y de Datos del Sector Público (AIRHSP), o en la planilla privada, exceptuándose a los pensionistas y a la modalidad formativa.

¿Qué es el bono familiar universal?

El Bono Familiar Universal es un subsidio monetario de 760 soles que se entregará a las familias que no tienen a ningún integrante en planilla; a hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al SISFOH; personas que forman parte del Programa Juntos, Pensión 65 y Contigo, entre otros estipulados criterios en el Decreto de Urgencia 052-2020.