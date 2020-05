Ingreso Solidario DNP 320.000: conoce AQUÍ cómo ser beneficiario del segundo giro que se entrega HOY

Ingreso Solidario DNP CONSULTA POR CÉDULA | El presidente Iván Duque ha decidido extender la cuarentena hasta el 31 de mayo a causa de la rápida extensión del coronavirus. Con esta disposición, también se ha determinado que se realice la segunda entrega del Ingreso Solidario de 160.000 pesos. Según ha informado el Departamento Nacional de Planeación (DNP), este subsidio del Gobierno de Colombia ha contribuido con 1.8 millones de hogares colombianos, aunque se espera que alcance a 3 millones en total. Cabe destacar que las personas seleccionadas para recibir este bono no deben hacer parte de otros programas sociales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción o Colombia Mayor.

Cuatro entidades bancarias son las que se han dispuesto para que los beneficiarios rediman el bono que busca contribuir con la preservación de la salud de los ciudadanos durante la emergencia sanitaria. Será a través de mensajes de texto que el Departamento Nacional de Planeación contactará a los seleccionados.

Mediante el Ingreso Solidario, el Gobierno Nacional sigue llegando a las familias más vulnerables, que no están en ningún programa social. A partir de la última semana de mayo recibirán un segundo giro de 160.000 pesos. pic.twitter.com/zS4KKmSMT8 — dnp_colombia (@DNP_Colombia) May 18, 2020

¿En que fecha se hará entrega del Ingreso Solidario?

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) había anunciado que la entrega del segundo giro de 160.000 pesos del Ingreso Solidario sería a partir del 11 de mayo. No obstante, Luis Alberto Rodríguez, director del DNP, indicó que el bono será depositado desde el jueves 21 de mayo.

¿Quiénes recibirán el Ingreso Solidario del DNP?

El DNP ha indicado de manera reiterativa que el Ingreso Solidario DNP solo será para las familias vulnerables y en condición de pobreza y pobreza extrema. Sumado a este grupo de personas, los que ya recibieron el primero giro de 160.000 pesos accederán automáticamente al segundo. Los cesantes y las personas que no son beneficiarias de ningún subsidio del Gobierno también podrán recibir el Ingreso Solidario.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Ingreso Solidario?

Para verificar si has sido elegido como beneficiario del Ingreso Solidario deberás ingresar a la página web ingresosolidario.dnp.gov.co y seleccionar la opción ‘Consulta giros y beneficiarios en proceso’.

Luego, completa la información sobre tu cédula de identificación y tu primer y segundo apellido. Una vez que digites estos datos, el sistema arrojará la respuesta de si eres o no beneficiario.

Consulta en ingresosolidario.dnp.gov.co si eres beneficiario del Ingreso Solidario.

¿Cómo hacer para recibir Ingreso Solidario si no tengo celular?

El Departamento Nacional de Planeación ha informado a la población que el no contar con un celular o haber cambiado de número no son impedimentos para recibir el Ingreso Solidario. Es así que, en caso de no haber recibido el mensaje de texto, podrás hacer la consulta en ingresosolidario.dnp.gov.co.

En caso de haber sido elegido como beneficiario, recuerda que debes abrir una cuenta digital en el banco que se te recomiende. No obstante, el depósito también podría hacerse a través del Banco Agrario.

¿Qué pasos debo seguir para comprobar en la web si soy beneficiario?

Ingresa a ESTE LINK de la web del Ingreso Solidario para que puedas revisar si eres beneficiario. A continuación deberás seguir los siguientes pasos que te indicamos:

Seleccionar el botón ‘Consulta giros y beneficiarios en proceso’

Ingresar el número de cédula, primer nombre y apellidos y fecha de expedición del documento

Al darle clic en ‘Consultar’, la página te indicará si has sido seleccionado. En caso contrario, aparecerá el texto “No está en el listado de hogares beneficiarios del Ingreso Solidario”.

Si fuiste beneficiario, recibirás información de los días y cómo cobrar el Ingreso Solidario.

Debes abrir una cuenta digital para que se te deposite el bono.

¿Cuáles son los bancos en los que se puede cobrar el Ingreso Solidario?

Puedes revisar mayor información de los bancos aquí:

Daviplata : https://daviplata.com/wps/portal/daviplata/Home/dps

Nequi : https://www.nequi.com.co/2020/03/27/recibe-tu-subsidio-del-gobierno-en-nequi/

Bancolombia : https://www.grupobancolombia.com/personas/plan-apoyo-coronavirus/subsidios

Banco Agrario : https://ingresosolidario.bancoagrario.gov.co/

Movii: https://www.movii.com.co/ Para mover tu dinero de manera digital ingresa a

El Ingreso Solidario sigue llegando a miles de familias pobres y vulnerables. Más de un millón 600 mil hogares han recibido el giro de $160.000. A finales de este mes de mayo se entregará el segundo giro de 160.000 pesos pic.twitter.com/ewAHNmQ4M4 — dnp_colombia (@DNP_Colombia) May 11, 2020

¿Necesito un teléfono inteligente para crear una cuenta bancaria y guardar el bono del Ingreso Solidario?

No es necesario que dispongas de un teléfono inteligente para crear una cuenta digital, ya que podrás hacerlo también a través de un celular básico. Para abrir la cuenta desde dispositivos 3G y 4G debes seguir estos pasos:

Ahorro a la mano

Descarga gratis la app BanColombia A La Mano

Coloca la información correspondiente a fecha de nacimiento, números de documento y celular, y correo electrónico

Acepta los términos y condiciones

Llegará un mensaje de texto con un código de seguridad

Crea tu clave

Daviplata

Descarga la app Daviplata

Elige el tipo de documento, redacta el número y toma foto a la cédula

Escribe la fecha y lugar de expedición del documento, número de celular y correo electrónico

Te llegará un código con 6 dígitos vía mensaje de texto. Ingrésalo

Acepta los términos y condiciones

Crea una clave

NEQUI

Descarga NEQUI de la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil

Digita tu número de celular

Recibirás un SMS con 3 dígitos que deberás ingresar

Ingresa tus datos y escanea el documento

Crea una clave de 4 dígitos

Movii

Descarga Movii

Registra tu número de celular

Recibirás un mensaje de texto con un código de seguridad que deberás ingresar

Elige el tipo de documento y toma una foto al código de barras de tu cédula

Escribe un correo electrónico

Crea una clave

Para los celulares básicos, toma en cuenta estas indicaciones al momento de crear tu cuenta digital:

Daviplata

Ingresa al menú de tu SIM y selecciona el registro de bancos

Una vez en la opción ‘bancos’, elige Daviplata

Selecciona el tipo de documento y digital el número del mismo, así como fecha, ciudad de expedición y tu primer nombre

Crea una clave

Acepta el contrato por www.daviplata.com

Cuando recibas el mensaje de texto, activa Daviplata a través de la opción ‘cuánto tengo’

Ahorro a la mano

Accede al menú de tu SIM Tigo, Claro o Movistar e ingresa a la opción ‘Mis bancos o Banca Móvil’

Selecciona ‘registrar banco’ y luego ‘Ahorro a la mano’

Digita la información sobre tipo de documentación, fecha de nacimiento y de expedición

Acepta los términos y condiciones

Crea una clave de 4 dígitos

El ingreso solidario avanza. Los hogares beneficiados recibirán, a partir de la última semana de mayo, un segundo giro de 160.000 pesos. Más dinero para los más vulnerables. pic.twitter.com/6g3DrN7h0F — dnp_colombia (@DNP_Colombia) May 8, 2020

¿Cómo se entregará el Ingreso Solidario en la Fase 2?

Durante esta Fase 2 de la entrega del Ingreso Solidario DNP se deberán cumplir dos procesos específicos para que los beneficiarios puedan hacer el cobro:

1. Beneficiario sin entidad financiera. Este grupo de personas serán contactadas para que abran cuentas digitales.

2. Recepción del abono. Una vez que la cuenta sea aperturada, el dinero será ingresado en las siguientes 24 horas.

Ingreso Solidario: información de contacto

En caso de tener dudas sobre el Ingreso Solidario, podrán comunicarse al 01 8000 128770 para hacer todas las consultas referentes a esta ayuda económica. El horario de atención será de 8.00 a. m. a 4.30 p. m.

Bonos en otros países

- Perú: Bono 380 soles, Bono Familiar Universal, Bono Rural, Bono Independiente

- Costa Rica: Bono Proteger

- Argentina: Bono 10000 Anses

- Bolivia: Bono Universal

- Chile: Bono Logro Escolar, Ingreso Familiar de Emergencia

- Ecuador: Bono de Protección Familiar por la Emergencia, Bono de Contingencia