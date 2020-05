Cómo inscribirse al Bono Familiar Universal | Desde el miércoles 20 de mayo, las familias que figuren en el padrón de beneficiarios del Bono Familiar Universal pueden cobrar los 760 soles que otorga el Estado peruano con dicho subsidio. Para saber a quiénes les corresponde el pago, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) ha lanzado una página web oficial, donde cada persona puede averiguar si es acreedora al bono con los datos de su DNI. Además, aquellos que no figuren en el padrón de beneficiarios aún tienen la opción de inscribirse para recibir el dinero por medio de otra plataforma que el organismo ha habilitado, de forma temporal, en la que los usuarios tendrán que actualizar los datos de su hogar y, luego de eso, serán evaluados para definir si califican o no a la entrega de este apoyo monetario.

Con el reparto de este bono, así como con el del Bono Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural, el plan del Ejecutivo es atender al 75 % de familias peruanas que no cuentan con ingresos mensuales comprobados para asegurarse de que este sector de la población tenga un soporte económico con el cual proveerse el sustento durante el estado de emergencia originado por la pandemia del nuevo coronavirus. Según cálculos de las autoridades, aproximadamente unos 6,8 millones de hogares recibirán este beneficio extraordinario, con el cual se busca el mayor cumplimiento posible de la cuarentena obligatoria.

PUEDES VER Bono Familiar Universal: LINK oficial para acceder al subsidio e inscribirte en el Registro Nacional de Hogares

CONSULTA Bono Familiar Universal

Este miércoles 20 de mayo inició la entrega del Bono Familiar Universal de 760 soles. En esta nota puedes saber cómo ingresar a la página web oficial de este subsidio y comprobar si saliste elegido como beneficiario, así como las modalidades para cobrar el dinero. Además, ponemos a tu disposición el enlace de la segunda plataforma habilitada por el Midis para que puedas registrarte a la entrega del bono si no figuras en el padrón inicial.

¿Cómo consultar si soy beneficiario del Bono Familiar Universal de 760 soles?

Para saber si fuiste elegido por el Midis como beneficiario del Bono Familiar Universal 2020, entra a la plataforma virtual publicada por dicho organismo y haz la consulta respectiva con los datos de tu DNI.

PUEDES VER Bono Familiar Universal: conoce AQUÍ si eres beneficiario del subsidio y dónde cobrarlo

¿Dónde consultar si soy beneficiario del Bono Familiar Universal con mi DNI?

Las consultas para saber si te corresponde el pago de los 760 soles del Bono Familiar Universal se pueden realizar en la página web habilitada por el Midis con ese propósito. Para acceder a dicha plataforma, haz clic en ESTE ENLACE.

¿Cuándo comenzará a pagarse el Bono Familiar Universal de 760 soles?

La titular del Midis, Ariela Luna, confirmó que desde este miércoles 20 de mayo se realizará el pago de los 760 soles del Bono Familiar Universal. Para consultar la lista de beneficiarios, el público en general tiene a su disposición el portal bonouniversalfamiliar.pe, donde figura toda la información relativa al cobro de este subsidio.

PUEDES VER Bono Familiar Universal: REVISA HOY el LINK para acceder a los 760 soles

¿Existe alguna inscripción para el Bono Familiar Universal de 760 soles?

Sí. A diferencia de los otros tres bonos (Bono Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural), el Midis ha dispuesto en esta ocasión una segunda página web para que quienes no figuren como beneficiarios del Bono Familiar Universal puedan registrar sus datos y así ser evaluados para la entrega de esta ayuda monetaria.

¿Cómo inscribirse al Bono Familiar Universal en Perú?

El proceso para la inscripción al Bono Familiar Universal en el Perú es el siguiente:

- Ingresar a la plataforma virtual del Registro Nacional de Hogares: https://registronacionaldehogares.pe/login.

- Identificarse con el número de DNI y la fecha de emisión del mismo (en caso de no calificar para la inscripción, el sistema terminará automáticamente con el proceso).

- Validar, actualizar o complementar la información de su hogar que figure en la base de datos.

Cabe señalar que la opción para inscribirse solo estará disponible para quienes no se encuentren en el Padrón General de Hogares (PNH), es decir, que no estén o hayan estado incorporados en algún programa social o que no hayan recibido algún bono del Estado.

¿Dónde inscribirse al Bono Familiar Universal de 760 soles?

La página web para la inscripción al Bono Familiar Universal es la que corresponde al Registro Nacional de Hogares, a la cual se puede ingresar haciendo clic AQUÍ. Cabe señalar que dicha plataforma solo estará disponible por diez días, por lo que las personas podrán actualizar sus datos de este registro únicamente hasta las 11.59 p. m. del sábado 30 de mayo.

¿Cómo ingresar a la plataforma del Midis?

Puedes acceder al servidor virtual del Midis por medio del siguiente enlace: https://www.gob.pe/midis. En dicha página web podrás encontrar información relacionada no solo con el Bono Familiar Universal, sino también con los otros subsidios que viene otorgando el Estado peruano.

¿Cómo registrarse en el padrón del Midis para el Bono Familiar Universal?

Si no figuras en el padrón inicial de beneficiarios del Midis para la entrega del Bono Familiar Universal, puedes intentar inscribiéndote en el Registro Nacional de Hogares, donde se evaluará tu caso. Para ello, debes ingresar a esta dirección: registronacionaldehogares.pe y colocar los datos de tu DNI (número y fecha de emisión del mismo). Si cumples con los requisitos establecidos, el sistema te permitirá actualizar los datos de tu hogar. En caso contrario, se te indicará simplemente que no puedes hacer uso de esta opción.

¿Cuál es la plataforma para consultar el Bono Familiar Universal?

Recuerda que para el Bono Familiar Universal se han habilitado dos páginas web: una para la consulta de la lista de beneficiarios, a la cual puedes ingresar desde AQUÍ; y otra para que quienes no figuren en la relación anterior puedan inscribirse, la cual puedes encontrar en ESTE ENLACE.

LINK del Bono Familiar Universal de 760 soles

A continuación, te mostramos el enlace a la página oficial del Bono Familiar Universal, así como la plataforma de inscripción al mismo:

- LINK de consulta para saber si eres beneficiario del Bono Familiar Universal: https://bonouniversalfamiliar.pe/#!/

- LINK para inscribirte al bono (si no fuiste elegido beneficiario): https://registronacionaldehogares.pe/login

¿Cómo consultar el Bono Familiar Universal de 760 soles?

Para saber si te corresponde el pago del Bono Familiar Universal de S/ 760, simplemente debes ingresar a la página oficial del subsidio haciendo clic AQUÍ y realizar la consulta con tu número de DNI y la fecha de emisión del mismo.

¿Cómo registrarse al Bono Familiar Universal en Perú?

La página de inscripción para el Bono Familiar Universal es la siguiente: registronacionaldehogares.pe. Allí, los usuarios tendrán que ingresar los datos solicitados (número de DNI y fecha de emisión) para validar, actualizar y/o complementar la información de su hogar, lo cual servirá para evaluar su caso y determinar si son incluidos en la entrega del bono más adelante.

¿Cómo se podrá cobrar el Bono Familiar Universal de 760 soles?

El Midis ha dispuesto que el Bono Familiar Universal podrá ser cobrado por medio de cinco modalidades: depósito en cuenta en el Banco de la Nación y bancos privados, banca celular del Banco de la Nación, billetera electrónica Tunki de Interbank, pago en ventanilla a través de giro a nivel nacional y por medio de empresas transportadoras de valores (ETV).

¿Cómo es la modalidad de pago para el Bono Familiar Universal 2020?

Todas las modalidades utilizadas para el pago del Bono Familiar Universal ya han sido empleadas en la entrega de los bonos anteriores, por lo que la forma en la que será cobrado el dinero debería ser igual también:

1- Depósito en cuenta: Los 760 soles del subsidio serían abonados directamente en la cuenta que los beneficiarios tengan en el Banco de la Nación y otras entidades financieras y podrían ser sobrados en los cajeros, agentes y locales de las mismas. Todavía no se ha especificado cuáles serán estas instituciones crediticias.

2- Banca celular: En esta modalidad, el usuario tendría que usar la banca móvil del Banco de la Nación y generar una clave con la cual retiraría el dinero en cualquier cajero o agente Multired.

3- Billetera electrónica Tunki: Para hacer uso de esta modalidad, el beneficiario deberá contar con el aplicativo Tunki de Interbank, instalado en su teléfono celular.

4- Giro en ventanilla: El cobro del bono se haría en locales y agentes de entidades financieras aún por confirmar.

5- Empresas transportadoras de valores (ETV): Los llamados “carritos pagadores” llevarían el dinero para que las familias de zonas alejadas puedan cobrarlo.

¿Dónde cobrar el Bono Familiar Universal de 760 soles?

Según la información que se ha publicado sobre las diferentes modalidades, el Bono Familiar Universal podría cobrarse en el Banco de la Nación y otros bancos y entidades financieras que serían confirmadas más adelante.

¿Quiénes recibirán el Bono Familiar Universal 2020?

De acuerdo con un comunicado emitido en conjunto por el Midis, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la entrega del Bono Familiar Universal está restringida a los hogares (no personas) que cumplan con los siguientes requisitos:

- No haber recibido bonos anteriores (Bono Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural)

- No tener ningún integrante inscrito en planilla, ya sea del sector público o privado, excepto pensionistas y modalidad formativa.

- No tener ningún integrante con un ingreso superior a los 3.000 soles mensuales, de acuerdo a la información disponible en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat).

¿Qué es el Bono Familiar Universal?

El Bono Familiar Universal es el último de una serie de subsidios anunciados por el Gobierno peruano para ayudar a la mayoría de hogares a nivel nacional a sobrellevar la cuarentena obligatoria decretada a causa del nuevo coronavirus (COVID-19). Para este fin, se ha destinado a cada una de estas viviendas un pago único de 760 soles, con la finalidad de que este monto les permita cubrir las necesidades básicas de sus integrantes mientras dure el estado de emergencia.