Producción petrolera cae en 50 %

La producción nacional de petróleo cayó en más de la mitad de lo que se registraba en febrero, señaló Seferino Yesquén, presidente de Perupetro.

Y es que en ese mes la producción llegó a los 61.200 barriles por día (bpd), mientras que en mayo fue de solo 30.300 bpd.

Según Yesquén, ello se debe a la caída en la cotización del crudo a nivel internacional, sumado a los cierres de operaciones en el país, así como el del Oleoducto Norperuano.

“La pérdida de producción ha sido fundamentalmente en la selva. Prácticamente ha desaparecido. El Lote 8 y el Lote 192 están parados. Hay aproximadamente 16 mil a 17 mil barriles ahí. El Lote 67 se ha detenido, de 2 mil barriles; y el Lote 95 prácticamente está parado”, indicó en conferencia. En cambio, “Talara se mantiene firme”, añadió.

Para el presidente de Perupetro, ello implica que “todos los campos petroleros pasen a ser antieconómicos y se siguen pagando las regalías”. En el cobro de las regalías, la recolección se redujo en 78,8%, a US$ 13 millones 300 mil, principalmente desde la selva.

Mientras que en la distribución del canon por esta actividad, la entrega a Piura y Tumbes disminuyó en 68,8%, a US$ 4 millones; en Loreto y Ucayali, en 88,9%, a US$ 720 mil; y en Cusco y Huánuco, que perciben por el gas de Camisea, cayó el pago por el canon en 89,2%, a US$ 4 millones 71 mil.

Sostiene Yesquén que se debe buscar restablecer la producción de la selva y cuidar la de Talara para evitar que se detenga.

Asimismo, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señaló que 15 lotes petroleros se declararon en fuerza mayor, igual que el oleoducto. “Todo ello es reflejo de la crisis que vive este importante sector productivo de la economía”, acotó Pablo de la Flor, director ejecutivo de la SNMPE.

