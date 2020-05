Perú entre los países que más ha gastado para combatir pandemia de la COVID-19

Un grupo de investigadores de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) estudió las medidas implementadas por 168 países para combatir la pandemia del nuevo coronavirus.

A la fecha, según Ceyhun Elgin, director del programa Master en Economía de dicha casa de estudios, el total del gasto fiscal a nivel global se acerca a 7,2 billones de dólares, equivalente a 1.152 dólares per cápita.

El Perú se encuentra dentro de los países que más invierte en el marco de la crisis, siendo el líder en América Latina. Pese a que la región ‘’presenta un gasto menor que el promedio a nivel mundial’’ – detalla Elgin a BBC – nuestro país destina 9 % del PBI.

“En América Latina el sector informal es muy grande. Eso hace que la recaudación de impuestos sea baja y por lo tanto, el tamaño de los paquetes más reducido”, precisa el especialista, no sin antes resaltar que en Latinoamérica se gastó 2,4 % del PBI, mientras que a nivel global se desembolsó 3,7 %.

La otra cara de la moneda en la región la tiene Nicaragua, con un equivalente a cero.

Por otro lado, los países que más invierten para combatir los embates de la COVID-19 en el mundo son Japón (21 % del PBI), Luxemburgo (20%), y Bélgica (19%).

Finalmente, Estados Unidos, Austria, Irán, Catar y Singapur, destinan el 13 % del PBI.

"No hay que confundir el tamaño del paquete con la efectividad. Lo más importante es cómo se gasta el dinero, el contenido del paquete, no sólo la cantidad de dinero (…) más grande no significa un paquete mejor’’, agrega Elgin.

Cabe precisar que el estudio de Columbia incluye el gasto adicional al presupuesto aprobado por los países para 2020, y en ese sentido, abarca recursos frescos y deja fuera reasignaciones dentro del mismo presupuesto.

Ello explica en cierta medida los valores diferenciados en otras investigaciones, como en el caso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual arroja que los paquetes llegan al 4,1 % del PBI latinoamericano (incluyendo gasto directo, reasignaciones, préstamos a los bancos y otros factores).

Para el BID, Chile ocupa el primer puesto con una inversión del 15,1 % del PBI, y Perú el segundo, con 11,1 %, seguidos por Colombia y El Salvador, cercanos al 8 %.

Fuente: BBC

