Bono Familiar Universal 760 soles: conoce los detalles de este subsidio estatal que está próximo a iniciar

Bono Familiar Universal Yo me quedo en casa | Según la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, la entrega de los 760 soles del Bono Familiar Universal iniciará próximamente. Asimismo, Luna señaló que esta semana se pondrá en función la plataforma de inscripción para aquellas personas que hasta la fecha no se hayan visto beneficiadas con ninguno de los bonos que está dando el Estado (Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, el Bono Independiente o el Bono Rural).

Con estos subsidios, el Ejecutivo continúa enfocándose con las necesidades que puede tener la población económicamente vulnerable ante la pandemia de coronavirus. Con el Decreto de Urgencia 052-2020 se han establecido medidas "para reducir el impacto negativo en la economía de los hogares afectados por las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria a nivel nacional”, aseguraron.

Cabe destacar que plataforma web del subsidio económico Bono Universal Familiar se encuentra en “periodo de prueba”, siendo habilitada en unos días más, señaló el Midis. Además, la página web de registro, para aquellas familias que deseen inscribirse a este apoyo monetario, continúa en proceso de implementación. Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo MTPE manifestó, a través de la Resolución Ministerial Nº 087-2020-TR, que serán 594.763 hogares de todo el país los que conforman la primera lista de beneficiados. En seguida, encuentra todos los detalles sobre el Bono Familiar Universal de S/ 760.

PUEDES VER Bono universal: Gobierno estima pagar subsidio a 5 millones de hogares durante mayo

Vale indicar que Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) señaló que, hasta el momento, no existe ninguna página oficial para ayuda económica que pida el registro de datos personales, por lo que instó a la población a tener cuidado con las modalidades de fraude online que quieren aprovecharse del estado de emergencia.

🚨 CUIDADO | No existe ninguna página oficial para ayuda económica que solicite el registro de datos.

En este momento seguimos trabajando en la entrega del subsidio monetario #YoMeQuedoEnCasa y el #BonoRural. pic.twitter.com/icgSU23WnJ — MIDIS (@MidisPeru) May 17, 2020

CONSULTA bono familiar universal

Decreto de Urgencia 52-2020 afirmó que el objetivo de la creación del Bono Familiar Universal del 760 soles es “aprobar medidas adicionales extraordinarias, en materia económica y financiera, para disminuir la afectación de la medida de aislamiento social obligatorio en los hogares del país”.

En total, este subsidio monetario beneficiará a más de 6 000.000 de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema; trabajadores independientes e informales, quienes no estén en planilla y a aquellas personas que no se encontraron en los anteriores subsidios monetarios del Gobierno, tales como Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural.

¿Cómo consultar si soy beneficiario del bono universal familiar de 760 soles?

Por el momento, el consultar si soy beneficiario del bono universal familiar no es posible, debido a que todavía no se encuentra disponible para el público la página web oficial.

Recordemos que, hasta la fecha, son tres bonos los que cuentan con una plataforma que los respalde: Bono Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural

¿Dónde consultar si soy beneficiario del bono familiar universal con mi DNI?

La plataforma de consulta para los beneficiarios del Bono Familiar Universal todavía no está disponible.

Sin embargo, una vez sea publicada por el Midis, es muy probable que se siga el mismo procedimiento que con los otros bonos, en los que es necesario ingresar los datos del DNI para conocer la lista de acreedores.

¿Cuándo comenzará a pagarse el bono familiar universal de 760 soles?

Ariela Luna, titular del Midis, remarcó que el pago del Bono Familiar Universal comenzará esta semana. “El bono universal debemos ya empezar a pagarlo alrededor del 19 de mayo en su primera parte, lo urbano y lo rural”, indicó en una entrevista con América TV.

¿Existe alguna inscripción para el bono familiar universal de 760 soles?

Existe la posibilidad de que no se tengan registrados los datos de varias personas a quienes les corresponda este bono, a pesar de que el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) elaboró un padrón de beneficiarios. Debido a esto, Midis confirmó que se lanzará una página web tanto de consulta como de inscripción para las familias que consideren que deben recibir los 760 soles, pero que, hasta el momento, no ha resultado seleccionada en ninguno de los bonos.

Revisa AHORA las posibles fechas de lanzamiento de la plataforma con la lista de beneficiarios y el LINK de inscripción. Foto: Composición.

¿Cómo inscribirse al bono universal familiar en Perú?

Esta inscripción solo estará libre para quienes no hayan sido escogidas en la lista de beneficiarios de cualquiera de los otros bonos. No se conoce cuándo ni cómo se realizará la inscripción de este subsidio, por lo que, el Midis no avala que personas desconocidas le pidan datos personales para registrarlo en el padrón del bono universal.

¿Dónde inscribirse al bono familiar universal de 760 soles?

El Midis informará, en los próximos días, el nombre y dirección de la plataforma web a la que podrán inscribirse los que así lo consideren pertinente.

¿Cómo ingresar a la plataforma del MIDIS?

Si deseas más información relacionada al Bono Familiar Universal, Bono Yo me quedo en casa, Bono Independiente o Bono Rural, puedes ingresar a la página web del Midis haciendo clic AQUÍ.

¿Cómo registrarse en el padrón del Midis para el bono universal familiar?

El MTPE comunicó que la primera lista de beneficiarios, con un total de 594.763 hogares inscritos, se encuentra terminada y cerrada, por lo que no es posible incluir a más personas para cobrar en esta primera fase.

No obstante, el Midis señaló que se publicará una plataforma en la que se podrán inscribir quienes hasta la fecha no hayan recibido ninguno de los bonos para evaluar su caso.

¿Cuál es el la plataforma para consultar el bono familiar universal?

La plataforma de consultas del bono familiar universal aún no se encuentra disponible ya que continúa en fase de prueba. Se presume que esta página web estaría lista este 19 de mayo, para que los seleccionados del primer padrón de este subsidio sepan dónde y cuándo cobrar los 760 soles.

LINK del bono familiar universal de 760 soles

El LINK del bono familiar universal todavía no se encuentra disponible. Este aún está en periodo de prueba, así lo señaló la representante del Midis Ariela Luna. El Midis debería estar dándolo a conocer, en sus redes sociales, en esta semana.

¿Cómo consultar el bono familiar universal de 760 soles?

Por el momento no es posible saber si es seleccionado para cobrar los 760 soles del Bono Familiar Universal.

Sin embargo, si deseas conocer los preparativos que realizan las autoridades para su entrega, puedes mantenerte al tanto siguiendo las cuentas en redes sociales del Midis y visitando su página web, haciendo clic a este enlace.

¿Cómo registrarse al bono universal familiar en Perú?

El Midis y el MTPE han recalcado que si desea registrarse para recibir el Bono Familiar Universal todavía no puede hacerlo. Cuando el padrón de beneficiarios se publique por los canales oficiales, se dispondrá de otra plataforma para que las personas que no salieron elegidas, pero que necesitan del apoyo económico, se inscriban.

¿Cómo se podrá cobrar el bono familiar universal de 760 soles?

Bono familiar universal: fechas, link y programación para el cobro.

El lugar, el día y la modalidad de pago del Bono Familiar Universal se darán a conocer junto con la plataforma de consultas del subsidio. Hasta la fecha, es de conocimiento público que en el Decreto de Urgencia 052-2020 se establece como institución financiera para el pago al Banco de la Nación y otros bancos privados que serán confirmados en las próximas semanas.

¿Cómo es la modalidad de pago para el bono familiar universal 2020?

Vicente Zeballos, Primer Ministro, indicó que no se ha descartado ninguna de las modalidades de pago existentes (como depósitos, aplicaciones o banca móvil) para realizar la entrega de este subsidio económico. “Todas las metodologías que nos proponga el sistema informático serán utilizadas", manifestó Zeballos.

Asimismo, desde el Midis, también se mostraron a favor de aprovechar las diferentes vías, sobre todo la banca móvil, pues, aseguraron, había sido aplicada con éxito en el caso del Bono Rural, así como se evitarían las aglomeraciones en las entidades bancarias.

¿Dónde cobrar el bono familiar universal de 760 soles?

Se ha dispuesto que sea el Banco de la Nación y otras entidades financieras privadas en el país, aún por confirmar, puedan entregar el dinero con el fin de que cada beneficiario pueda acceder a los 760 soles lo más cerca de su hogar.

"El Banco de la Nación prioriza la atención de los beneficiarios a través de canales alternos a sus oficinas, los que pone a disposición para realizar cualquier operación bancaria con el subsidio monetario otorgado, sin cobro de comisiones o gastos”, se escribe en el Decreto de Urgencia 052-2020.

¿Quiénes recibirán el bono familiar universal 2020?

Este bono tiene como objetivo llevar ayuda económica a los hogares sin ingresos comprobados (que ningún integrante figure en planilla) y que tampoco haya recibido cualquiera de los otros bonos (Bono Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural). Asimismo, se pueden encontrar en las siguientes categorías:

1) Ser hogar en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

2) Formar parte del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS, hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” y/o hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza – CONTIGO a cargo del Midis.

3) Tener a sus integrantes no registrados en el Aplicativo de Registro Centralizado de Planillas y de Datos del Sector Público (AIRHSP), o en una planilla privada, a excepción de los pensionistas y a la modalidad formativa.

Para el #BonoUniversal se ha creado el Registro Nacional de Hogares en base a los DNI, el censo del 2017 y el Padrón General de Hogares. Los hogares que no están en esa lista y que no han sido considerados en bonos anteriores se podrán inscribir en una próxima nueva plataforma. — MIDIS (@MidisPeru) May 14, 2020

¿Qué es el bono familiar universal?

Es el subsidio monetario de 760 soles que establece como finalidad cubrir las necesidades básicas de familias en pobreza o pobreza extrema durante el estado de emergencia por la pandemia de coronavirus.

Asimismo, en palabras de la viceministra de Prestaciones Sociales del Midis, Patricia Balbuena, el Bono Familiar Universal no es un subsidio aparte, sino que permite integrar a los otros tres: Bono Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural. El objetivo de esta medida extraordinaria es brindar ayuda a más de 6.8 millones de hogares. Dicha cifra representa a nivel nacional, aproximadamente el 75% de viviendas.