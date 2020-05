Bono independiente de S/ 380 | Desde el 28 de abril, los beneficiarios del Bono Independiente ya pueden cobrar la segunda parte del subsidio monetario. Sylvia Cáceres, ministra de Trabajo, ha señalado que durante el mes de mayo el dinero llegará al 100 % de los hogares empadronados. De esta forma, el Gobierno busca aliviar la economía de 773.000 hogares con un trabajador independiente, para que puedan afrontar la cuarentena, decretada por Martín Vizcarra el pasado 15 de marzo.

En la siguiente nota, CONSULTA qué es el Bono Independiente, cómo saber si eres beneficiario y dónde cobrar los S/ 380.

CONSULTA Bono Independiente de 380 soles

Para conocer si eres beneficiario del Bono Independiente, debes entrar al siguiente LINK: www.bonoindependiente.pe.

Aquellas personas con cuenta en el Banco de la Nación lo recibirán en ella. En el caso de los que no poseen una cuenta en esa institución financiera, podrán disponer del subsidio monetario a través de la banca celular. Bajo esta modalidad, los pasos que debes seguir son:

- Marcar el *551#

- Ingresar la clave recibida en el celular (vía sms) luego de que validaron sus datos en la plataforma www.bonoindependiente.pe

- Seleccionar la opción 4 (retiro)

- Indicar el aporte a retirar (monto total o parcial)

- Confirmar la operación

De esta forma, los beneficiarios recibirán un nuevo mensaje de texto y una clave que les permitirá retirar el dinero en el cajero o agente más cercano. Esta clave tendrá una validez de 48 horas.

¿Dónde ver si soy beneficiario del Bono Independiente 2020 con mi DNI?

¿Cómo saber si soy beneficiario del Bono Independiente de 380 soles? | Para conocer si cobras el Bono Independiente, debes ingresar a la plataforma www.bonoindependiente.pe y escribir el número de tu DNI y la fecha de emisión.

Posteriormente, podrás retirar los S/ 380 en los cajeros automáticos y agentes autorizados del Banco de la Nación más cercanos a tu domicilio.

¿Cuándo comenzará a pagarse el segundo Bono Independiente de 380 soles?

El segundo pago del Bono Independiente inició el 28 de abril de 2020.

Para quienes reciben el bono en su cuenta del Banco de la Nación, el monto de S/ 380 soles estuvo disponible desde esa fecha.

En el caso de los beneficiarios que utilizan la banca celular, el segundo abono se realizó de manera progresiva desde el pasado 28 de abril.

¿Existe alguna inscripción para el Bono Independiente?

No. Para la identificación de los hogares vulnerables con trabajadores independientes se utilizaron diferentes bases de datos oficiales, a partir de las cuales se establecieron los siguientes criterios:

- Hogares calificados como no pobres en el Padrón General de Hogares (PGH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y que se encuentran en los ámbitos geográficos con mayor vulnerabilidad sanitaria de acuerdo con el Ministerio de Salud.

- Hogares que no son beneficiarios de ningún programa de transferencias monetarias del Midis (Juntos, Pensión 65 y Contigo).

- Los hogares no deben ser beneficiarios del bono “Yo me quedo en casa” o el Bono Rural.

- Los miembros del hogar no deben encontrarse registrados como trabajadores dependientes del sector público o privado.

- Los miembros del hogar no deben generar ingresos mayores a S/ 1.200.

¿Cómo inscribirme para el Bono Independiente 2020?

No existe un LINK de inscripción para ser beneficiario del Bono Independiente. Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo no realiza llamadas ni envía correos electrónicos anunciando la condición de beneficiario o la fecha de depósito del subsidio.

El único canal para revisar esa información es a través de la plataforma www.bonoindependiente.pe.

¿Dónde inscribirse para el Bono Independiente de 380 soles?

A inicios de mayo, el MTPE comunicó que no se encuentra empadronando a miembros de ningún gremio para acceder al Bono Independiente ya que el padrón para dicho subsidio se encuentra cerrado y se realizó tomando diferentes bases de datos oficiales.

Este fue aprobado, según la Resolución Ministerial 075-2020-TR, y actualizado, según la RM 080-2020-TR.2.

De esa forma, el Ministerio de Trabajo indicó a los beneficiarios a tener cuidado con las personas inescrupulosas, quienes haciéndose pasar por digitadores de trámites del Reniec, buscan estafar y quedarse con el bono de S/ 380.

PUEDES VER Bono Independiente: CONSULTA HOY en la web del Midis si eres beneficiario

¿Cómo afiliarse al Bono de 380 soles para trabajadores independientes?

Para que un hogar vulnerable con trabajadores independientes pueda ser beneficiario no se necesita realizar ningún trámite o empadronamiento.

El padrón de hogares fue aprobado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través de la Resolución Ministerial 075-2020-TR.

¿Cómo acceder al segundo Bono Independiente 2020?

En la plataforma virtual www.bonoindependiente.pe puedes saber si se accediste al Bono Independiente.

Solo debes ingresar el número y la fecha de emisión de tu Documento Nacional de Identidad (DNI). El cobro se podrá realizar en los más de 6.000 agentes y 940 cajeros automáticos que el Banco de la Nación tiene en todo el territorio nacional.

¿Dónde consultar el Bono Independiente?

Para CONSULTAR si eres beneficiario del Bono Independiente, debes ingresar al LINK www.bonoindependiente.pe

El MTPE recomendó a las personas que cobrarán los S/ 380 que no se dejen sorprender por personas inescrupulosas.

Asimismo, no deben proporcionar sus datos ni buscar ayuda de tramitadores. Ello con el fin de evitar ser víctimas de suplantación. Finalmente, el Ministerio de Trabajo recalcó que ningún proceso relacionado al Bono Independiente se realiza en redes sociales.

¿Habrá tercer bono independiente?

Hasta ahora, el Ministerio de Trabajo o alguna autoridad del Ejecutivo no han hablado sobre la entrega de una tercera parte del Bono Independiente.

Por su parte, la ministra Sylvia Cáceres comentó el pasado 13 de mayo que este mes se abonará el pago al 100 % de los beneficiarios.

¿Cuál es la plataforma del Bono Independiente de 380 soles?

Consulta si eres beneficiario del Bono Independiente AQUÍ: https://www.bonoindependiente.pe.

Este subsidio monetario únicamente podrá cobrarse en los distintos canales del Banco de la Nación. Si el beneficiario ya tiene una cuenta en el BN, el bono será depositado directamente a su cuenta.

¿Cuál es el LINK del Bono Independiente de 380 soles?

Para conocer si eres beneficiario, debes entrar a la plataforma virtual www.bonoindependiente.pe.

Luego, tendrás que ingresar el número y la fecha de emisión de tu Documento Nacional de Identidad (DNI) y finalmente, sabrás si recibirás el subsidio monetario.

Cabe resaltar que el Bono Independiente está dividido en dos pagos de S/ 380 cada uno (S/ 760 en total). El segundo pago puede cobrarse desde el 28 de abril.

¿Cómo cobrar el segundo Bono Independiente 2020?

Si tienes una cuenta bancaria en el Banco de la Nación, recibirás el Bono Independiente en ella, y podrás retirarlo desde un cajero o agente autorizado del banco.

En caso hayas perdido tu DNI, podrás usar el certificado de inscripción (C4) para identificarte.

Por otra parte, si no tienes una cuenta válida en el BN, deberás crear tu acceso a la banca móvil de esa institución financiera a través de tu teléfono celular. Recibirás las instrucciones necesarias en la misma plataforma de consulta.

¿Dónde cobrar el segundo Bono Independiente de 380 soles?

El Banco de la Nación es la única institución financiera acreditada para el pago del Bono Independiente.

Si el miembro del hogar seleccionado para realizar el cobro tiene una cuenta válida en el BN, el dinero le será depositado en dicha cuenta.

En caso no la tenga, deberá validar sus datos desde la plataforma https://www.bonoindependiente.pe/ y realizar el cobro a través de la banca celular del Banco de la Nación.

¿Hasta cuándo se puede cobrar el bono independiente?

El Decreto de Urgencia 033-2020, el cual aprueba el otorgamiento del Bono Independiente, señala que los beneficiarios pueden cobrarlo como máximo hasta 30 días calendario posteriores al término de la emergencia sanitaria.

Culminado dicho plazo, dentro de los 15 días calendario siguientes, el Banco de la Nación y las entidades financieras privadas en el país que hayan recibido el dinero destinado al subsidio monetario, deben extornarlos a la cuenta del Tesoro Público.

¿Qué hacer si no me llega el mensaje del Bono Independiente?

El MTPE informó que ante cualquier duda o consulta sobre el Bono Independiente, puedes comunicarte a la línea (01) 315-0760 o escribir al correo electrónico consultas@bonoindependiente.pe.

Asimismo, indicó que el único canal para revisar si eres beneficiario del subsidio es la plataforma www.bonoindependiente.pe.

A través de un comunicado, el Ministerio de Trabajo también recomendó a las personas que no compartan su información personal, no acepten ayuda de grupos en las redes sociales, no acudan a tramitadores, mantengan en reserva sus códigos y claves de retiro; e ignoren mensajes o correos fraudulentos.

¿Qué es el Bono Independiente?

El Bono Independiente es un subsidio monetario de S/ 760 en total, otorgado a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), para los hogares vulnerables con trabajadores independientes.

Este dinero es entregado como parte del programa para la generación del empleo social inclusivo "Trabaja Perú”, en el marco del estado de emergencia nacional, decretado por el presidente Martín Vizcarra el 15 de marzo.