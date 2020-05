Desde el 15 de marzo, día en que se declaró el estado de emergencia en el país a causa de brote del coronavirus, el presidente Martín Vizcarra ha anunciado diferentes bonos económicos para que las familias de menos recursos puedan solventar sus necesidades básicas durante el tiempo del aislamiento obligatorio. El bono ‘Yo me quedo en Casa’, Bono Independiente, Bono Rural y Bono Familiar Universal son los subsidios del Estado destinados a diferentes sectores de la población, que se están pagando a través de varias entidades financieras y por medio de distintas modalidades para evitar las aglomeraciones.

En la siguiente nota, conoce quiénes son los beneficiarios de estos subsidios y cómo puedes retirar los montos de los bonos.

Bono S/380 o ‘Yo Me Quedo En Casa’

El primer apoyo financiero que dio el Gobierno, tras anunciar la cuarentena en el ámbito nacional, fue el pago de un bono de 380 soles, el cual aumentó a 760 soles, luego que el presidente extendiera los días de inmovilización social obligatoria.

El también llamado Bono ‘Yo Me Quedo En Casa’ está destinado a 2.5 millones de hogares en condición de pobreza y pobreza extrema que fueron los primeros perjudicados con las medidas que dictó el ejecutivo para evitar el contagio por coronavirus.

Actualmente, el Midis está entregando la segunda parte del bono y en algunos casos está entregando los 760 soles en una sola armada. El beneficio podrá ser retirado hasta 30 días después de culminado el estado de emergencia sanitaria.

¿Cómo saber si soy beneficiario del bono de S/380?

Las personas que son parte del padrón oficial del bono ‘Yo me quedo en casa’, pueden verificar si acceden al subsidio realizando los siguientes pasos

1. Ingresar al siguiente link: https://bono2.yomequedoencasa.pe/#!/ , escribir tu número de DNI y fecha de emisión del mismo

2. La plataforma te mostrará si eres beneficiario del bono y, de ser el caso, te dará una fecha para cobrar el dinero

3. Puedes escoger la modalidad de retiro que más se acomode a ti, recordando que se está tratando de evitar las colas en los bancos.



Bono Independiente

Dentro de los subsidios planeados por el Ejecutivo, se encuentra este bono dirigido a 800.000 hogares de trabajadores independientes para tratar de mitigar sus problemas económicos a causa de la pandemia por la COVID-19.

El bono se dividió en dos entregas de 380 soles, por lo que en total se están dando 760 soles a cada familia. Los ciudadanos ya están cobrando este dinero y se espera terminar en la semana del 18 al 24 de mayo.

¿Dónde ver si soy beneficiario del Bono Independiente 2020?

Los hogares que acceden a este bono deben estar calificados como ‘No pobres’ en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), ningún miembro de la familia debe estar registrado como trabajador del sector público o privado y no deben ganar más de 1.200 soles.

Los interesados pueden entrar a la web www.bonoindependiente.pe e ingresar su número de DNI y fecha de emisión del documento para averiguar si son beneficiarios. En el caso de este subsidio, el Banco de la Nación es la entidad bancaria de autorizada para hacer la transacción del bono.



Bono Rural

El penúltimo apoyo económico anunciado por el Gobierno es el Bono rural que planea beneficiar con 760 soles a las familias del sector rural que trabajan en el agro. El objetivo es llegar a más 837.000 hogares por medio de agencias bancarias y en caso de que el beneficiario viva en una zona muy alejada se hará llegar el dinero a sus domicilios.

El padrón de beneficiarios ha sido elaborado en base a la información del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) del Midis. Además, no podrán acceder a este bono, las familias que han recibido cualquiera de los otros subsidios.

¿Cuál es el link del Bono rural de 760 soles?

El Bono rural se comenzó a entregar el 14 de mayo a las familias más vulnerables del sector agrario. Si deseas conocer si puedes retirar el dinero solo tienes que ingresar a https://bonorural.pe/, registrar tu número de DNI y fecha de emisión del mismo, luego haz click en consultar.

Bono Familiar Universal

Uno de los subsidios más esperados es el Bono familiar Universal, pues llegará a todas las personas que no trabajan en planilla y principalmente a los hogares que no han cobrado el Bono ‘Yo me quedo en Casa’, Bono Independiente o Bono Rural.

Se estima que más de 6 millones de hogares se verán beneficiados con el pago de 760 soles. Los que no formen parte de este padrón ni hayan recibido otro bono podrán registrarse en una web que luego será habilitada por el Reniec.

¿Cuando se entregará el Bono Familiar Universal?

Ariela Luna, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, anunció durante su presentación virtual frente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, que el miércoles 20 de mayo comenzará a pagar el subsidio de 760 soles.

“Ya está listo, mañana empieza a pagarse y ya sale la plataforma web. Como ven ya estamos en la primera parte del bono universal”, dijo la titular del Midis.

Las modalidades que se utilizarán para pagar el bono son depósito en cuenta, billetera tunki de Interbank, giro en ventanilla y banca por celular.