Segundo bono 380 soles Yo me quedo en casa | Las familias en situación de pobreza y pobreza extrema continúan cobrando la segunda entrega del bono de 380 soles ‘Yo me quedo en casa’, iniciativa del gobierno peruano para apoyar a este sector vulnerable de la población durante el estado de emergencia por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) en el país. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) habilitó una plataforma virtual para que cualquier persona pueda consultar si le corresponde el pago de este subsidio, así como los lugares y modalidades del mismo en caso de haber salido elegida. De esta forma, el organismo sigue ejecutando el plan de acción del Ejecutivo, el cual involucra también la entrega del Bono Independiente, Bono Rural y Bono Familiar Universal, con los que se busca atender al 75 % de los hogares a nivel nacional sin ingresos económicos comprobados mientras dure la cuarentena obligatoria, cuyo término está programado para el próximo domingo 24 de mayo.

Como se recuerda, la creación de este bono fue anunciada por el presidente Martín Vizcarra mediante el Decreto de Urgencia N° 027-2020 y tiene como meta alcanzar a 2,7 millones de viviendas en todo el país.

Entérate en esta nota de toda la información actualizada acerca del segundo Bono Yo me quedo en casa de 380 soles, como la plataforma habilitada para realizar consultas, fechas y lugares de pago y el plazo máximo para retirar el dinero de esta medida extraordinaria del gobierno peruano. Además, si no fuiste elegido para recibir este bono, revisa cómo puedes consultar si calificas para alguno de los otros subsidios que entrega el Estado.

¿Cómo saber si soy beneficiario del bono 380 soles?

La única forma de saber si saliste elegido para recibir el bono es ingresar al portal oficial habilitado por el Midis para la consulta. En el caso del Bono Yo me quedo en casa, puedes comprobarlo haciendo clic AQUÍ.

¿Dónde consultar si soy beneficiario del segundo bono de 380 soles con DNI?

La plataforma puesta a disposición del público en general para ver quiénes son beneficiarios del bono Yo me quedo en casa es la siguiente: www.yomequedoencasa.pe. Cuando haya ingresado, el usuario deberá identificarse con su número de DNI y la fecha de emisión del mismo, tras lo cual se le indicará su modalidad de pago, si le corresponde el subsidio. En la misma página se pueden encontrar enlaces a tutoriales y preguntas frecuentes para resolver las dudas de los visitantes.

¿Cuándo es la segunda entrega del bono de 380 soles Yo me quedo en casa?

El Midis informó que desde el 1 de mayo se ha estado repartiendo el segundo bono de 380 soles entre los beneficiarios.

Bono 380 soles: cronograma de pagos

Según especifica el Midis en su sección de preguntas frecuentes sobre el bono Yo me quedo en casa, las personas pueden programar el día para cobrar los 380 soles. No obstante, en caso no puedan hacer efectivo el retiro del dinero en la fecha elegida, tendrán un plazo de hasta un mes más después de la cuarentena para hacerlo. Por otro lado, los rezagados en el pago a través de banca celular pueden realizar el cobro desde el 13 de mayo.

LINK de la plataforma del segundo bono de 380 soles

El Midis lanzó hace unos días el LINK de la plataforma donde cada persona puede consultar si le toca cobrar este segundo bono de 380 soles. Puedes ingresar al portal a través de este enlace: BonoYomequedoencasa.pe.

¿Cómo saber si accedo al bono de 380 soles Yo me quedo en casa?

Si ya recibiste un primer bono de 380 soles, en esta oportunidad también te corresponde el pago (si tu nombre no figura en la lista de beneficiarios, puede que otro miembro adulto de tu hogar haya sido designado esta vez). No obstante, el Midis declaró que en este segundo padrón se han añadido hogares que no pudieron ser incluidos en la primera relación, por lo que puede que en esta nueva lista te toque recibir el bono pese a no haber sido beneficiado anteriormente. Para consultar esta situación, ingresa al enlace del bono Yo me quedo en casa AQUÍ.

¿Cómo inscribirse al segundo bono de 380 soles?

No hay una opción para inscribirse al bono Yo me quedo en casa. La lista de beneficiarios se ha elaborado en base al Padrón General de Hogares (PGH), en el cual se encuentra la información de la Clasificación Socioeconómica (CSE) de Hogares. Debido a que este padrón no se puede modificar a causa del vigente estado de emergencia, no existe página o formulario para la inscripción.

¿Cómo cobrar el segundo bono de 380 soles?

Existen varias modalidades para el pago del segundo bono de 380 soles (depósito en cuenta del Banco de la Nación, billetera electrónica, banca móvil o giros en otras entidades financieras).

Según estimaciones de las autoridades, aproximadamente 500.000 hogares con cuenta en el Banco de la Nación (BN) recibirán el dinero por transferencia directa. Otras 70.000 familias accederán al monto a través de los servicios de billetera electrónica, mediante la App Tunki de Interbank. No obstante, la modalidad más utilizada será la banca por celular del BN, mediante el cual se pagará el bono a más de 1.500.000 hogares.

Por otro lado, en el caso del giro por ventanilla en el Banco de Crédito del Perú (BCP), BBVA Banco Continental, Banco de Comercio y la Caja Metropolitana de Lima, los atendidos serán unas 700.000 familias. En esta modalidad las personas podrán la agencia y día que consideren más conveniente para cobrar el bono.

Paso a paso para cobrar mi Bono de 380 soles

A continuación te detallamos los pasos que debes seguir para realizar el cobro del segundo bono Yo me quedo en casa:

1- Ingresa a la web yomequedoencasa.pe, para verificar con los datos de tu DNI que te corresponde el pago y saber qué fecha, turno y modalidad de cobro te toca.

2- Una vez que hayas programado el día para el cobro, puedes hacerlo efectivo dependiendo de la modalidad que te haya tocado (se recomienda optar por el proceso virtual). Recuerda que tienes hasta un mes de plazo después de la cuarentena para cobrar el bono.

Si al momento de hacer la consulta no aparecen tu fecha y modalidad de cobro, prueba nuevamente en 24 horas, pues quizás se siga procesando la información en ese momento. También puedes probar ingresando los datos de los miembros adultos de tu familia para ver si ellos fueron elegidos en tu reemplazo.

Otra recomendación del Midis es que solo cobres el dinero si verdaderamente lo necesitas. Si por tu condición económica actual no se te hace vital reclamar el bono, puedes enviar un correo a consultas@midis.gob.pe con el asunto: ‘No considero estar en situación de pobreza’, para que el organismo destine ese monto a otra familia que lo requiera.

¿Cómo se recibirá el bono de 380 soles Yo me quedo en casa?

Estas son las cuatro opciones habilitadas para la entrega del segundo bono Yo me quedo en casa:

- Depósito en cuenta del Banco de la Nación

- Billetera electrónica TUNKI del Banco Interbank

- Banca móvil del Banco de la Nación y Scotiabank

- Giro en Banco de Crédito del Perú (BCP), Banco Continental BBVA, Banco de Comercio y Caja Metropolitana de Lima.

¿Dónde cobrar el segundo bono de 380 soles?

El cobro del segundo bono de 380 soles se puede realizar de forma virtual por medio de la billetera electrónica de Interbank o banca móvil del Banco de la Nación y Scotiabank. El Midis precisó que también se realizarán depósitos para los que tengan cuenta en el BN, y se habilitarán giros bancarios en BCP, BBVA, Banco de Comercio y Caja Metropolitana.

¿En qué bancos cobrar el segundo bono de 380 soles Yo me quedo en casa?

Como se indicó en las modalidades de pago, las entidades financieras donde se podrá cobrar el segundo el bono de 380 soles son las siguientes:

- Banco de la Nación

- Banco de Crédito del Perú (BCP)

- BBVA Banco Continental

- Banco de Comercio

- Caja Metropolitana de Lima

Cabe aclarar que esto corresponde a la modalidad de cobro “giro por ventanilla”.

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar el bono de 380 soles?

El cobro del segundo bono de 380 soles empezó el 1 de mayo y podrá hacerse hasta 30 días después del final de estado de emergencia, el cual está programado, de momento, para el domingo 24 de mayo.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la segunda parte del bono de 380 soles?

El requisito básico para tener acceso al segundo bono de 380 soles es tener la clasificación de pobre o pobre extremo en el padrón del SISFOH. Además, no pueden cobrar el bono Yo me quedo en casa aquellos que resulten beneficiados con el Bono Independiente, Bono Rural y, próximamente, Bono Familiar Universal.

¿Quiénes recibirán el segundo bono de 380 soles Yo me quedo en casa?

Todos los beneficiarios con la primera entrega del bono Yo me quedo en casa (o los miembros de su familia) son acreedores también en esta oportunidad del segundo pago de 380 soles. Además, algunos hogares que no llegaron a ser incluidos en la primera lista han sido añadidos esta vez.

¿Puedo cobrar el segundo bono de 380 soles si no cobré el primero?

Si no llegaste a ser incluido para el cobro del primer bono, pero figuras en esta nueva lista, podrás reclamar el dinero sin problemas. Ten en cuenta que en este caso recibirás las dos armadas del bono de una sola vez, es decir, te corresponden 760 soles.

¿Qué es el bono 380 soles Yo me quedo en casa?

El bono de 380 soles Yo me quedo en casa es el primer subsidio anunciado por el gobierno peruano para ayudar a las familias en condición de pobreza y pobreza extrema a sobrellevar el estado de emergencia a causa de la pandemia de coronavirus. Este bono tiene como meta atender a 2,7 millones de hogares a nivel nacional y está integrado al Bono Familiar Universal, el cual también agrupa al Bono Independiente y Bono Rural. En conjunto, se espera que estos cuatro apoyos monetarios alcancen al 75 % de familias a nivel nacional, aproximadamente unos 6,8 millones de viviendas.