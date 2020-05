Ingreso Solidario DNP: ¿Eres uno de los beneficiarios de los 320.000 pesos? CONSULTA AQUÍ

INGRESO SOLIDARIO DNP 320.000 pesos | El programa Ingreso Solidario hará entrega durante la penúltima semana de mayo el segundo giro de 160.000 pesos. Esta medida fue promovida como una especie de garantía que sirviera para cubrir las necesidades básicas de las familias vulnerables y de aquellos individuos que no cuenten con un puesto de trabajo estable. Estos problemas que vienen atravesando diferentes sectores de la población se deben al impacto que está generando la pandemia del coronavirus en distintos ámbitos del país. El Gobierno del presidente Iván Duque estimó que esta propuesta económica beneficiaría a un aproximando de tres millones de familias. Al día de hoy, se registra más de 1,8 millones de hogares que se han visto favorecidos por esta subvención gracias a los trabajos de la Departamento Nacional de Planeación (DNP). No obstante, existen ciertos requisitos para ingresar a este subsidio económico: que los ciudadanos no pertenezcan ningún programa social como Familias en Acción, Jóvenes en Acción o Adulto Mayor.

Por otro lado, desde las inmediaciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el director Luis Alberto Rodríguez, indicó que el 21 de mayo será la fecha exacta para que inicie el segundo giro del Ingreso Solidario. Asimismo, los beneficiarios están siendo contactados mediante mensajes de texto para indicarles en qué entidades bancarias se les depositará el subsidio.

El Ingreso Solidario sigue llegando a miles de familias pobres y vulnerables. Más de un millón 600 mil hogares han recibido el giro de $160.000. A finales de este mes de mayo se entregará el segundo giro de 160.000 pesos pic.twitter.com/ewAHNmQ4M4 — dnp_colombia (@DNP_Colombia) May 11, 2020

¿A dónde debo ingresar para saber si soy beneficiario del Ingreso Solidario DNP?

Para saber si usted está dentro de la lista de seleccionados para adquirir el Ingreso Solidario, deberá ingresar al sitio web ingresosolidario.dnp.gov.co y hacer clic en la opción ‘Consulta giros y beneficiarios en proceso’.

Después, deberá completar la información solicitada: número de cédula, primero y segundo apellido, para que se pueda expedir el documento. El sistema te indicará si has sido considerado como beneficiario.

Conoce desde la web ingresosolidario.dnp.gov.co si eres beneficiario del Ingreso Solidario.

¿Cómo puedo cobrar el Ingreso Solidario DNP?

Para que el beneficiario pueda cobrar el Ingreso Solidario DNP, deberá seguir dos tipos de procedimientos:

Si usted tiene con cuenta bancaria: le llegará un mensaje de texto en donde se le indicará que el subsidio fue depositado. Enseguida, deberá dirigirse a un cajero electrónico o a las entidades bancarias. También, se puede realizar transacciones a través de las bancas móviles.

Si usted no tiene cuenta bancaria: recibirá un mensaje de texto con los pasos que debes seguir para realizar el cobro de su Ingreso Solidario. Durante esta operación, ingresará a las plataformas digitales de Bancolombia, Movii, Av Villas y Davivienda. (Estos bancos son los encargos de repartir el bono para las familias vulnerables)

En Ingreso Solidario cerca de 1.800.000 hogares ya recibieron el primer giro. Mañana tendremos un número cercano a los 2 millones de hogares, que nunca habían recibido un giro de parte del Estado: @RodLuisAlberto, director de @DNP_Colombia pic.twitter.com/d3KtV1OGcS — dnp_colombia (@DNP_Colombia) May 15, 2020

¿Qué pasos debo realizar para conocer si soy beneficiario del Ingreso Solidario DNP?

Seleccionar el botón ‘Consulta giros y beneficiarios en proceso’

Ingresar el número de cédula, primer nombre y apellidos y fecha de expedición del documento

Al darle clic en ‘Consultar’, la página te indicará si has sido seleccionado. En caso contrario, aparecerá el texto “No está en el listado de HOGARES beneficiarios del Ingreso Solidario”.

Si fuiste beneficiario, recibirás información de los días y cómo cobrar el Ingreso Solidario.

¿Qué hacer si cambié mi número o no tengo celular?

Si usted presenta problemas con su dispositivo móvil, deberá entrar a través de ESTE LINK para saber si fue seleccionado como beneficiario. Una vez dentro del enlace, proceder a completar los datos que te pide la página. Ahí podrás ver si percibirás el bono económico.

¿Qué pasos debo seguir para abrir una cuenta bancaria en un celular 3G O 4G?

Primero, debes saber que para todas las entidades bancarias existen pasos para abrir una cuenta bancaria. Aquí te detallamos lo que tienes que hacer.

Nequi

- Ingresa a la tienda de aplicaciones y descarga NEQUI.

- Escribe tu número de celular. (Este será el número de la cuenta).

- Escribe los 4 dígitos que recibirás por SMS.

- Escoge tipo de documento, ingresa tus datos y escanea el documento.

- Crea tu clave de cuatro dígitos y tómate una selfie.

Daviplata

- Descarga la App Daviplata en la tienda de aplicaciones.

- Selecciona tipo y número de documento. Selecciona tomar foto de la cédula.

- Diligencia fecha y lugar de expedición de documento, número de celular y correo electrónico.

- Ingresa el código de 6 dígitos que llegará por SMS.

- Acepta términos y condiciones.

- Asigna la clave y haz clic en crear.

Movii

- Ingresa a tienda de aplicaciones y descarga Movii.

- Registra el número de celular, e ingresa el número de seguridad que te llegará por SMS.

- Escoge el tipo de documento y toma una foto al código de barras de tu cédula.

- Escribe tu correo electrónico, crea y confirma tu clave.

Ahorro a la mano

- Ingresa a la tienda de aplicaciones, y descarga gratis la App Bancolombia A La Mano.

- Ingresa tus datos: fecha nacimiento y expedición, número de documento y de celular, y correo electrónico.

- Acepta términos y condiciones.

- Recibirás un mensaje con un código de seguridad para finalizar creando tu clave.

Mi celular es un modelo básico, ¿Cómo hago para abrir una cuenta digital?

Para los ciudadanos que cuentan con un móvil básico deberán seguir los siguientes pasos en los cuáles tendrán como opciones bancarias Daviplata y Ahorro a la mano.

Daviplata

- Ingresa al menú de tu SIM y accede a registro de bancos.

- En la opción bancos, escoge Daviplata.

- Elige tipo de documento, escribe número de documento, fecha y ciudad de expedición. Escribe tu Primer nombre.

- Asigna clave.

- Acepta contrato por www.daviplata .com

- Después de recibir el mensaje, activa Daviplata ingresando a opción cuanto tengo.

Ahorro a la mano

- Ingresa al menú de tu SIM TIGO, CLARO o MOVISTAR y accede a la opción Mis bancos o Banca móvil.

- Elige registrar banco y escoge Ahorro A La Mano..

- Ingresa tus datos: tipo de documento, fecha de nacimiento y fecha de expedición.

- Acepta los términos y condiciones.

- Crea tu clave de 4 dígitos.

¿Cómo se entregará el Ingreso Solidario DNP en la Etapa 2?

Beneficiario sin entidad financiera. Este grupo de personas serán contactadas para que abran cuentas digitales.

Recepción del abono. Una vez que la cuenta sea aperturada, el dinero será ingresado en las siguientes 24 horas.

Ingreso Solidario de Colombia.

Bonos en otros países

Perú: Bono 380 soles, Bono Familiar Universal, Bono Rural, Bono Independiente

Costa Rica: Bono Proteger

Argentina: Bono 10000 Anses

Bolivia: Bono Universal

Chile: Bono Logro Escolar

Ecuador: Bono de Protección Familiar por la Emergencia