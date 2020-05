Industria de útiles escolares y de oficina advierte que el 40% de negocios quebrarían si no se reactiva sector

Varios sectores productivos se han visto afectados producto de las medidas restrictivas que impuso el Gobierno como parte de la estrategia para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

Y es que, a pesar que ya está en curso la primera fase del reinicio de actividades, hay otros rubros que aún esperan su turno para volver a operar. Ese es el caso del sector de fabricantes de útiles de escritorio, útiles escolares y papelería, que sin tener una organización que los represente se han unido para solicitar al Gobierno que sus productos sea declarado como esencial.

Según explica Italo Musso, vocero de las empresas fabricantes, importadores y distribuidores de útiles escolares y oficina, su rubro está siendo considerado para la semana del 20 de julio dentro del plan de reactivación.

“El sector está en una situación grave, está aplicando la suspensión perfecta de labores a más o menos el 40% de su personal y hay fábricas que no creo que lleguen al cuarto mes (julio), las empresas van a colapsar”, añade.

Musso indica que si bien apoya las medidas que adoptó el Gobierno, no comprende porqué no se consideró -en línea con la reanudación de las clases virtuales- a los útiles escolares como un producto esencial para que así se pueda contribuir con el aprendizaje de los alumnos.

“En este momento si se necesitan materiales educativos en las casas. Las empresas van a necesitar papel para imprimir, también correctores y tintas, pero nadie se lo va a proveer porque nadie lo puede trasladar. Hay un vació que no lo han legislado”, apuntó el vocero.

Negocios al límite de la quiebra

De las 10 mil empresas -entre librerías, importadores, fabricantes y ferias- cerca del 40% no volvería a abrir su negocio si es que no reanuda sus actividades.

“El 40% no podría soportar esta situación y de repente soy muy optimista. La cadena de pagos se interrumpió total y absolutamente. Son 50 mil personas que dependen del sector y varios millones de usuarios que no están siendo atendidos y que no tienen material es el sector educativo”, sentenció Musso.

