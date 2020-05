Segundo Bono 380 Quédate en casa: ingresa al LINK con tu DNI pasa saber cuándo y dónde cobrar el subsidio

Consultar bono 380 soles | El Gobierno peruano, por medio del Decreto de Urgencia N° 027-2020, decretó la entrega del segundo bono de 380 soles llamado Yo me quedo en casa. Este subsidio está destinado para hogares en condición de pobreza y extrema pobreza. De esta manera se busca minimizar el impacto económico negativo que se genera por el aislamiento social obligatoria y el estado de emergencia por el nuevo coronavirus (COVID-19) en Perú. Cabe recalcar que el Ministerio de Inclusión Social (Midis) mencionó que, quienes no recibieron el bono en el plazo de la primera entrega, serán acreedores a un pago de 760 soles en una única y final armada. Este subsidio se suma a otros como el Bono Familiar Universal, Bono Independiente y Bono Rural, cuyo objetivo es reducir el impacto económico en las familias peruanas a causa de la pandemia del COVID-19 en nuestro país.

Los seleccionados que cobrarán el subsidio Yo me quedo en casa y que se les haya asignado la modalidad de pago Giro en ventanilla, tienen la opción de escoger el departamento, provincia y distrito donde desean cobrar, así como el día y la agencia, según lo confirmó el Midis a través de sus redes sociales.

CONSULTA segundo bono 380 soles

Bono 380 soles.

La página web a la que debes acceder para conocer si accederás al bono Yo me quedo en casa al encontrarte dentro del grupo de compatriotas en situación de pobreza y pobreza extrema es el siguiente: https://bono.yomequedoencasa.pe/

¿Cómo saber si soy beneficiario del bono 380 soles?

El único sitio oficial para conocer si es beneficiario del bono de 380 es yendo a la página web de Yo me quedo en casa, habilitada por el Midis. Por medio de los siguientes pasos, puede verificar esta información:

1) Ingresa a https://bono.yomequedoencasa.pe/

2) Escribe tu número de DNI, fecha de nacimiento y el código de seguridad que aparece en pantalla.

3) Luego, haz clic en 'Consultar’. Automáticamente, la plataforma avisará si eres uno de los beneficiarios.

4) Si apareces como beneficiario, se te brindará información referente a la fecha y entidad financiera donde podrás cobrar el dinero.

Es importante saber que debes esperar que el Estado te proporcionen estos datos de manera virtual y no acudir a las entidades bancarias, para no formar aglomeraciones innecesarias y evitar el contagio del virus de la COVID-19.

bono 380 soles estafa

¿Dónde consultar si soy beneficiario del segundo bono de 380 soles con DNI?

La plataforma virtual creada para consultar si fuiste uno de los miles de beneficiarios del bono de 380 soles es yomequedoencasa.pe. Por ello, debes de contar con tu número de DNI a la mano, solo así podrás ingresar los datos necesarios. De esta forma, te dirán si te toca recibir o no este bono.

¿Cuándo es la segunda entrega del bono de 380 soles Yo me quedo en casa?

El inició el pago del segundo bono de 380 soles ya empezó. Este subsidio está dirigido a 3.5 millones de familias residentes en zonas urbanas, así lo señaló el mandatario, Martín Vizcarra.

"El avance de 380 soles inicial que está distribuyendo el Midis y Ministerio de Trabajo, ahora esta semana se va a continuar. Hay algunos hogares identificados y a partir de esta semana se completará el bono de 760 soles”, precisó el presidente Vizcarra.



Hoy iniciamos la programación para la entrega del segundo subsidio #YoMeQuedoEnCasa.



— MIDIS PAIS (@MidisPAIS) May 1, 2020

Bono 380 soles: ¿cómo serán los pagos?

Para evitar las aglomeraciones en las sedes del Banco de la Nación, esta entidad bancaria informó que las personas que registraron sus números de celulares en la plataforma web del bono Yo me quedo en casa, desde el pasado 1 de mayo, recibirán una clave en un mensaje de texto. Esta clave se digitará de acuerdo al último número de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La página web tiene como finalidad que se conozca cuando se hará efectivo el depósito y así se pueda evitar que personas acudan de modo innecesario a las agencias bancarias y estar expuestos al contagio de la COVID-19.

LINK de la plataforma del segundo bono de 380 soles

Si eres uno de los beneficiarios del segundo bono de 380 soles, que fue autorizado por el Gobierno tras la extensión de la cuarentena, ingresa a la siguiente dirección web https://bono2.yomequedoencasa.pe/

— Banco de la Nación Perú (@BancodelaNacion) May 7, 2020

¿Cómo saber si accedo al bono de 380 soles Yo me quedo en casa?

Para acceder al pago del Bono de 380 soles ‘Yo me quedo en casa’, debes ingresar al siguiente enlace: https://bono.yomequedoencasa.pe/. En dicha plataforma te confirmarán si fuiste seleccionado o no para recibir este subsidio.

¿Cómo inscribirse al segundo bono de 380 soles?

Lamentablemente no es posible inscribirse directamente al bono de 380 soles Yo me quedo en casa.

El Midis, mediante el padrón en base al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), evalúa a los hogares vulnerables que se encuentran esperando esta ayuda económica. No creas en nadie que te ofrezca inscribirte al Bono de 380 soles. Podrías ser víctima de una estafa.

¿Cómo cobrar el segundo bono de 380 soles?

Si al ingresar tus datos personales a Yo me quedo en casa te indican que eres uno de los elegidos para cobrar el bono, no olvides llevar tu DNI para realizar el giro bancario. El uso de mascarilla es obligatorio. Asimismo, es prescindible conocer que solo debe acercarse el beneficiario.

— Banco de la Nación Perú (@BancodelaNacion) May 6, 2020

Al momento de acudir a estos establecimientos bancarios, no olvides guardar la distancia adecuada para evitar aglomeraciones.

Paso a paso para cobrar mi Bono de 380 soles

Para cobrar el Bono de 380 soles se necesita realizar los siguientes pasos:

- Digita tu número de DNI y fecha de emisión en el enlace yomequedoencasa.pe. Posteriormente, haz click en “consultar”.

- Si resulta beneficiado por este subsidio, se te indicará la fecha, turno y modalidad por la que podrás recoger el dinero

- Si la fecha y el lugar de cobro no aparecen, es porque dicha información se encuentra en proceso. Deberás consultar nuevamente en 24 horas. Asimismo, se recomienda consultar con el documento de identidad de todos los miembros de tu familia para saber si alguno salió como beneficiario.

- Si eres beneficiario, pero por tu situación económica actual no la necesitas, te pedimos por favor que no lo cobres. Envía un correo con tu caso a consultas@midis.gob.pe con el asunto: ‘No considero estar en situación de pobreza’. Dicho dinero irá para familias que actualmente no cuentan con recursos para subsistir en medio de esta pandemia.

¿Cómo se recibirá el bono de 380 soles Yo me quedo en casa?

El Midios comunicó que para la entrega del segundo bono de 380 soles, se realizará por medio de diversas modalidades de pago bancario móvil, como el depósito en cuenta, billetera electrónica, banca por celular y giro bancario. Todo ello con la finalidad de evitar la aglomeración de personas en los centros bancarios y reducir el riesgo de contagio por la COVID-19.

¿Dónde cobrar el segundo bono de 380 soles?

Para poder cobrar este bono se puede realizar por depósito en cuenta, banca por celular del Banco de la Nación, billetera electrónica Tunki de Interbank y giro por ventanilla por BBVA, BCP, Banco de Comercio y Caja Metropolitana.

¿En qué bancos cobrar el segundo bono de 380 soles Yo me quedo en casa?

El Banco de la Nación es una de las principales instituciones bancarias donde se puede cobrar el bono de los 380 soles, para las familias se encuentren en situación de vulnerabilidad frente al nuevo coronavirus.

Bono 380.

Asimismo, las agencias del Banco de Crédito del Perú (BCP), Scotiabank, Interbank y BBVA Continental se encuentran disponibles para que las personas recojan este subsidio. Además, se puede hacer el cobro también en los bancos privados o Cajas municipales.

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar el bono de 380 soles?

Sí hay un plazo máximo para cobrar el Bono Yo me quedo en casa de 380 soles.

Tienes hasta 30 días calendario después de la culminación del estado de emergencia social ante la pandemia del coronavirus para retirar tus 380 soles en las instituciones financieras autorizadas.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la segunda parte del bono de 380 soles?

El principal requisito para retirar el segundo bono de 380 soles es encontrarse en el padrón del SISFOH como pobre o pobre extremo.

¿Quiénes recibirán el segundo bono de 380 soles Yo me quedo en casa?

El bono de 380 soles está dirigido a las familias más vulnerables del país al verse afectadas en su economía por el estado de emergencia nacional. Recordemos que este ha sido ampliado hasta el domingo 24 de mayo.

¿Puedo cobrar el segundo bono de 380 soles si no cobré el primero?

El Ejecutivo informó que esto no es posible. Solo los que han recibido el primer bono de 380 soles podrán cobrar el segundo. Si deseas consultar dónde y cuándo recibir el beneficio con DNI, haz click AQUÍ.



— MIDIS (@MidisPeru) May 12, 2020

¿Qué es el bono 380 soles Yo me quedo en casa?

El bono de 380 Yo me quedo en casa es la primera ayuda económica que decretó el Gobierno, con el objetivo de apoyar económicamente a hogares en condición de pobreza y extrema pobreza, que, por el estado de emergencia ante el coronavirus en Perú, están sufriendo las consecuencias.