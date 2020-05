LINK Bono Familiar Universal 2020 | La plataforma de consulta para el Bono Familiar Universal estaría lista a inicios de la próxima semana, dejó entrever la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna. La funcionaria declaró que los primeros acreedores a este subsidio deberían empezar a cobrarlo a partir del martes 19 de mayo, para lo cual ya se cuenta con un padrón inicial de beneficiarios con 594.763 hogares inscritos, según información brindada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Con esto, se lograría al fin cubrir a la población que no fue incluida en el Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, el Bono Independiente y el Bono Rural, bonos que fueron creados para alcanzar la meta de atender a un 75 % de los hogares a nivel nacional brindándoles un apoyo financiero de 760 soles, medida extraordinaria en medio de la difícil coyuntura que se vive a causa del estado de emergencia decretado por el gobierno como consecuencia de la expansión del coronavirus en todo el territorio peruano.

El presidente Martín Vizcarra anunció la creación de este bono mediante el Decreto de Urgencia 052-2020, el cual ''establece medidas extraordinarias para reducir el impacto negativo en la economía de los hogares afectados por las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria a nivel nacional''. Según estimaciones del Midis, el número total de hogares beneficiados al final de la crisis sanitaria bordearía los 6,8 millones, para lo cual se ha dispuesto de un presupuesto de más de 5.000 millones de soles.

CONSULTA bono familiar universal

Infórmate en esta nota sobre los procedimientos que debes seguir para realizar la consulta sobre el Bono Familiar Universal, las fechas, lugares, modalidades y restricciones del pago de los 760 soles. Además, cómo inscribirte si no fuiste seleccionado para ninguno de los bonos que viene otorgando el Estado peruano.

¿Cómo consultar si soy beneficiario del bono universal familiar de 760 soles?

Cualquier persona podrá saber si ha sido seleccionada para el pago del Bono Familiar Universal cuando el Midis publique la página web correspondiente a este subsidio, así como ocurrió con los otros tres bonos (Bono Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural).

¿Dónde consultar si soy beneficiario del bono familiar universal con mi DNI?

Todavía no se ha habilitado la plataforma de consulta para los beneficiarios del Bono Familiar Universal. No obstante, una vez que esté lista y sea publicada por el Midis, es casi seguro que será necesario ingresar los datos del DNI para conocer la lista de acreedores al bono.

¿Cuándo comenzará a pagarse el bono familiar universal de 760 soles?

Ariela Luna, titular del Midis, anunció que el pago del Bono Familiar Universal comenzará la próxima semana. “El bono universal debemos ya empezar a pagarlo la próxima semana, alrededor del 19 de mayo debemos estar pagando el bono universal en su primera parte, lo urbano y lo rural”, declaró en una entrevista con América TV.

PUEDES VER Bono familiar universal: todo lo que se sabe sobre la plataforma con la lista de beneficiarios

¿Existe alguna inscripción para el bono familiar universal de 760 soles?

Si bien para la elaboración del padrón de beneficiarios se han considerado los datos recopilados en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), es posible que no se tengan registrados los datos de varias personas a quienes les corresponda este bono. Por ello, el Midis confirmó que se lanzará una plataforma de inscripción para la población que considere que debe recibir el bono, pero no ha sido incluido en ninguno de los ya existentes.

Bono Familiar Universal

¿Cómo inscribirse al bono universal familiar en Perú?

Como ya se mencionó, la inscripción solo estará disponible para quienes no hayan resultado escogidas en la lista de beneficiarios de cualquiera de los otros bonos. Aún no se sabe cuándo ni cómo se hará este trámite.

¿Dónde inscribirse al bono familiar universal de 760 soles?

El Midis informará próximamente a través de qué plataforma podrán inscribirse los que así lo consideren pertinente.

¿Cómo ingresar a la plataforma del MIDIS?

Para buscar más información relacionada no solo al Bono Familiar Universal, sino también sobre el Bono Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural, puedes acceder a la página web del Midis haciendo clic AQUÍ.

Plataforma "Yo me quedo en casa" del Midis. Foto: captura.

¿Cómo registrarse en el padrón del Midis para el bono universal familiar?

El MTPE informó que el primer padrón de beneficiarios, con 594.763 hogares inscritos, ya está terminado, por lo que no es posible inscribirse en dicha lista. No obstante, el Midis informó que se lanzará una plataforma en la que se podrán inscribir quienes hasta la fecha no hayan recibido ninguno de los bonos para evaluar su caso.

¿Cuál es la plataforma para consultar el bono familiar universal?

Esta plataforma aún no está disponible debido a que sigue en fase de prueba, pero se espera que antes del 19 de mayo, fecha prevista para el inicio del cobro del bono de 760 soles, ya se encuentre habilitada.

LINK del bono universal familiar de 760 soles

Todavía no existe un LINK que redireccione a la página donde se podrá verificar la inclusión o no al Bono Familiar Universal. El Midis debería estar dándolo a conocer en los primeros días de la próxima semana.

¿Cómo consultar el bono familiar universal de 760 soles?

Por el momento no es posible consultar la lista de beneficiarios del Bono Familiar Universal, pero sí conocer los preparativos que vienen haciendo las autoridades para su entrega. Puedes mantenerte al tanto siguiendo las cuentas en redes sociales del Midis, así como visitando su página web, disponible en este enlace.

Bono Familiar Universal

¿Cómo registrarse al bono universal familiar en Perú?

El Midis y el MTPE han reiterado que la opción de registrarse para el Bono Familiar Universal no existe, por lo menos por ahora. Recién cuando se publique el padrón de beneficiarios se habilitará otra plataforma para la inscripción de personas que no salieron elegidas.

¿Cómo se podrá cobrar el bono familiar universal de 760 soles?

Las precisiones sobre el cobro del Bono Familiar Universal (lugares, fechas y modalidades) deberían darse a conocer junto con la plataforma de consultas del subsidio. Por lo pronto, se sabe que el Decreto de Urgencia 052-2020 establece como entidad autorizada para el pago el Banco de la Nación y otros bancos privados que serán confirmados más adelante.

¿Cómo es la modalidad de pago para el bono familiar universal 2020?

El primer ministro Vicente Zeballos dio a entender que no han descartado ninguna de las modalidades de pago existentes (depósitos, aplicaciones o banca móvil) para hacer efectiva la entrega del bono. “Todas las metodologías que nos proponga el sistema informático serán utilizadas", aseguró Zeballos. Desde el Midis también se mostraron de acuerdo en aprovechar las diferentes vías, sobre todo la banca móvil, pues, aseguraron, había sido aplicada con éxito en el caso del Bono Rural.

Bono Familiar Universal

¿Dónde cobrar el bono familiar universal de 760 soles?

Con la finalidad de que cada persona pueda cobrar el bono lo más cerca posible a su vivienda, se ha dispuesto que el Banco de la Nación y otras entidades financieras privadas en el país, aún por confirmar, puedan entregar el dinero. "El Banco de la Nación prioriza la atención de los beneficiarios a través de canales alternos a sus oficinas, los que pone a disposición para realizar cualquier operación bancaria con el subsidio monetario otorgado, sin cobro de comisiones o gastos”, se lee en el Decreto de Urgencia 052-2020.

¿Quiénes recibirán el bono familiar universal 2020?

Este bono está destinado a los hogares sin ingresos económicos comprobados (ningún integrante en planilla) que tampoco han recibido cualquiera de los otros bonos (Bono Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural). Entre ellos, figuran las siguientes categorías:

1) Hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

2) Hogares beneficiarios del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS, hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” y/o hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza – CONTIGO a cargo del Midis.

3) Integrantes de Hogares que no se encuentren registrados en el Aplicativo de Registro Centralizado de Planillas y de Datos del Sector Público (AIRHSP), o en la planilla privada, exceptuándose a los pensionistas y a la modalidad formativa.

¿Qué es el bono familiar universal?

Es un apoyo monetario de 760 soles cuya finalidad es permitir a los beneficiarios cubrir sus necesidades básicas durante el tiempo en el que su flujo normal de ingresos se vea interrumpido a causa de la cuarentena nacional por la pandemia de coronavirus. Según la viceministra de Prestaciones Sociales del Midis, Patricia Balbuena, el Bono Familiar Universal no es un subsidio aparte, sino que más bien integra a los otros tres: Bono Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural. El objetivo de esta medida extraordinaria es llevar ayuda a 6,8 millones de hogares, cifra que representa aproximadamente el 75 % de viviendas a nivel nacional.

¿Qué pasa si no estoy en el padrón de beneficiarios?

La ministra del Midis, Ariela Luna, señaló que las familias que no estén consideradas dentro del padrón de beneficiarios de los bonos que está entregando el Gobierno, podrá hacerlo a través de una plataforma especial que se habilitará exclusivamente para estos casos.

“Los hogares que no están en esa lista y que no han sido considerados en bonos anteriores, se podrán inscribir en una próxima nueva plataforma. Este Bono Universal viene a ser, de facto, un bono complementario, pues incluye a las familias que por algún motivo no resultaron beneficiados en los anteriores bonos”, señaló la ministra Luna.