Bono Familiar Universal del Midis | Ante la crisis económica a causa de la pandemia por el coronavirus, el Gobierno de Martín Vizcarra dispuso la entrega de diversos subsidios económicos para ayudar a los ciudadanos peruanos a solventarse durante la cuarentena. Los bonos Yo me quedo en casa, Bono Independiente, Bono Rural son iniciativas dirigidas a las hogares de menos recursos económicos. El último apoyo económico anunciado por el Gobierno es el Bono Familiar Universal que planea llegar al 75% de familias a nivel nacional que no tienen a ningún miembro en planilla. Los responsables de otorgarlo son el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE), así lo señala el Decreto de Urgencia 052-2020.

La viceministra de Prestaciones Sociales, Patricia Balbuena, señaló que la plataforma web del Bono Familiar Universal se encuentra en modo de prueba. Además, es importante señalar que el MTPE anunció, a través de la Resolución Ministerial Nº 087-2020-TR, que el primer grupo de beneficiarios comprende 594.763 hogares de todo el país. En la siguiente nota conoce cuándo se lanzará la página web oficial y más detalles del subsidio de S/ 760.

¿Cómo consultar si soy beneficiario del bono universal familiar de 760 soles?

Todavía no se encuentra activa la plataforma online para consultar el Bono familiar universal. Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) ha señalado que la semana que viene la página web estará disponible.

¿Dónde consultar si soy beneficiario del bono familiar universal con mi DNI?

Javier Palacios, viceministro de Promoción del Empleo, informó que desde la próxima semana estará habilitada la plataforma online del Bono familiar universal, donde las personas conocerán qué documentos son necesarios para verificar si acceden al subsidio de 760 soles.

¿Cuándo comenzará a pagarse el bono familiar universal de 760 soles?

Ariela Luna, titular del Midis, explicó que el Bono familiar universal se comenzaría a pagar desde inicios de la semana que viene. “Este subsidio debemos empezar a pagarlo la próxima semana, alrededor del 19 de mayo debemos estar pagando el bono universal en su primera parte, lo urbano y lo rural”, detalló la funcionaria.

PUEDES VER Bono Independiente: LINK oficial para consultar si recibirás los 760 soles

¿Existe alguna inscripción para el bono familiar universal de 760 soles?

El padrón de beneficiarios del último subsidio anunciado por el Gobierno ha sido elaborado por el Midis. Sin embargo, luego se habilitará un sitio web para quienes no estén incluidos en esta lista y no hayan recibido ningún bono del Estado (Yo me quedo en casa, Bono independiente o Bono rural). El Midis evaluará cada caso para ver si la familia accede o no a los 760 soles

¿Cómo inscribirse al bono universal familiar en Perú?

La lista de los accederán al Bono familiar universal se ha construido en base a los datos del Censo Nacional del 2017, del DNI y la información del Padrón General de Hogares. Los ciudadanos que no se encuentren en esta nómina podrán registrarse en una web que luego será anunciada por el Midis.

¿Dónde inscribirse al bono familiar universal de 760 soles?

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, explicó que primero se habilitará la plataforma virtual de consulta para que las personas vean si acceden o no a los 760 soles. Después de difundirá otra página para los que no estén dentro de los beneficiarios del Bono Familiar Universal.

Esta opción también está dirigida a los que no han recibido ninguna asistencia económica del Estado hasta el momento. El Midis estudiará cada caso para ver si procede la entrega del subsidio.

¿Cómo ingresar a la plataforma del MIDIS?

Todavía no se ha lanzado el sitio web del Bono Familiar Universal, pero el Gobierno ha resaltado que estará lista la próxima semana y en ese momento se dará a conocer el procedimiento para retirar los 760 soles.

¿Cómo registrarse en el padrón del Midis para el bono universal familiar?

Después de que haga oficial la página web de consulta, quienes no se encuentren este padrón ni hayan recibido ningún bono del Estado (Yo me quedo en casa, Bono independiente o Bono rural) podrán inscribirse en otra plataforma para que el Midis evalúe si cobra los 760 soles.

¿Cuál es el la plataforma para consultar el bono familiar universal?

Hasta el momento el Gobierno no ha anunciado que la plataforma online de este subsidio esté terminada. Sin embargo, el Midis señaló que la próxima semana estaría lista.

LINK del bono universal familiar de 760 soles

El Gobierno aún no ha habilitado un sitio web del Bono Familiar Universal, pero el Gobierno ha informado que a más tardar la semana que viene los ciudadanos podrán conocer si acceden al subsidio.

¿Cómo consultar el bono familiar universal de 760 soles?

Por el momento no se pueden realizar consultas sobre los beneficiarios, pues no se cuenta con una plataforma virtual oficial con la lista de personas seleccionadas. El Midis ha publicado toda la información disponible en sus redes sociales oficiales.

¿Cómo registrarse al bono universal familiar en Perú?

Una vez que esté activa la página web de este subsidio, quienes no estén en la lista para acceder al Bono Familiar Universal y que no hayan recibido ningún otro apoyo económico del Estado podrán inscribirse para recibir los 760 soles.

¿Cómo se podrá cobrar el bono familiar universal de 760 soles?

El dinero del subsidio se podrá cobrar en la entidad bancaria más cercana a su domicilio. Además, se emplearán diferentes modalidades de pago, pues el objetivo es evitar las aglomeración de personas por el coronavirus.

¿Cómo es la modalidad de pago para el bono familiar universal 2020?

Vicente Zeballos, primer ministro, detalló que se están evaluando diferentes opciones de pago: depósitos, aplicaciones o Banca móvil. "Todas las metodologías que nos proponga el sistema informático también serán utilizadas”, dijo el premier.

¿Dónde cobrar el bono familiar universal de 760 soles?

El presidente de la República, Martín Vizcarra, contó que el Bono Familiar Universal será entregado en el Banco de la Nación y otras entidades financieras, de acuerdo a cual se encuentre más próximo a la casa del beneficiario.

¿Quiénes recibirán el bono familiar universal 2020?

El subsidio económico planea llegar al 75% de las familias a nivel nacional, un aproximado de 6.8 millones de hogares que no tienen a ningún integrante en planilla o que no han recibido otro bono del Estado.

El Gobierno explicó que durante el mes de mayo la ayuda económica llegará a 5 millones de familias. No obstante, el MTPE detalló que el primer grupo de ciudadanos que cobrarán los 760 soles está conformado por 594.763 hogares.

¿Qué es el bono familiar universal?

Es el subsidio que el Estado dará a las familias que no tengan a ningún integrante trabajando en planilla. La meta es llegar a aquellas familias que hasta el momento no han recibido apoyo del Estado. Las carteras responsables de la elaboración del padrón oficial y de la entrega del dinero son el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).