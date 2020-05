Bono Rural 760 soles: AQUÍ LINK con padrón oficial de beneficiarios del subsidio estatal

Bono rural 760 soles | Yo me quedo en casa | A través del Decreto de Urgencia N° 042-2020, promulgado el pasado 19 de abril por el presidente Martín Vizcarra, se anunció la entrega de un nuevo subsidio económico para que los hogares más vulnerables puedan subsistir durante el estado de emergencia: el Bono Rural de 760 soles. Este bono busca llegar a más de 830.000 familias en condición de pobreza y extrema pobreza, para lo cual el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) ha establecido cuatro métodos de pago, que incluyen también dinero en efectivo. Del mismo modo, luego que se publicara el LINK del Bono Rural de 760 soles, la titular del Midis, Ariela Luna, ha venido dando detalles sobre el pago de este subsidio que comenzó el 14 de mayo.

Recuerda que cuando ingreses a la página web bonorural.pe, solo deberás colocar tu DNI y su fecha de emisión para saber si fuiste seleccionado o no. No pierdas más tiempo y entra a la plataforma presionando ESTE ENLACE y conoce la modalidad de pago que te corresponde.

CONSULTA Bono rural 760 soles

CONSULTA AQUÍ Bono rural 760 soles | Los pasos que debes seguir para que averigües si son beneficiarios son:

1) Ingresar a la web: https://bonorural.pe/

2) Escribir tu número de DNI y fecha de emisión del mismo.

3) Hacer click en consultar.

Portal web del bono rural 2020 habilitado por el Midis.

¿Cómo saber si soy beneficiario bono rural de 760 soles?

Ingresando a la plataforma https://bonorural.pe/ deberás colocar tu número de DNI y su fecha de emisión y, además, marcar la casilla de verificación. Allí, podrás conocer si eres beneficiario del bono rural y recibirás las indicaciones para cobrarlo.

En caso no tengas acceso a internet, podrás acercarte a los Tambos del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS), para que te ayuden a realizar la consulta.

¿Dónde consultar si soy beneficiario del bono rural 2020 con mi DNI?

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) habilitó el LINK para conocer si eres beneficiario del bono rural de 760 soles.

¡Atención, Perú!

¿Cuándo comienza la entrega del bono rural Yo me quedo en casa?

La entrega del bono agrario de 760 soles inició este 14 de mayo. “El padrón de beneficiarios del bono rural incluye mayoritariamente a agricultores”, enfatizó la titular del Ministerio de Inclusión Social (Midis), Ariela Luna, a ATV.

¿Cuál es la página web del bono rural de 760 soles?

Para que averigües si accedes al bono rural de 760 soles, solo debes ingresar tus datos personales y número de emisión de DNI, en este enlace: https://bonorural.pe/

LINK del bono rural de 760 soles

El LINK para que ingreses a la plataforma del bono rural Yo me quedo en casa es el siguiente: https://bonorural.pe/

Bono rural Yo me quedo en casa

El bono rural de 760 soles ya cuenta con una página web oficial dónde podrás conocer si eres beneficiario del subsidio. El Gobierno ha habilitado la plataforma de https://bonorural.pe/ para las zonas rurales del país.

¿Cómo saber si accedo al bono rural 2020?

Los hogares en condición de pobreza y extrema pobreza del ámbito rural podrán saber si acceden al bono por medio del Midis. Para ello debes de digitar tu número de DNI y fecha de emisión del mismo en la siguiente página web: https://bonorural.pe/

ATENCIÓN:

Hoy se inicia el #BonoRural, subsidio que beneficiará a más de 837 mil hogares rurales. Ingresa a https://t.co/umCu6htpsw

¿Cómo inscribirse al bono rural agrario?

No hay forma de que se inscriban los interesados en acceder al Bono Rural de 760 soles Yo me quedo en casa porque estos ya deben estar considerados en los sistemas de focalización del Midis. No obstante, para aquellos que no han recibido ningún bono y consideran que deberían ser beneficiarios, se les ofrecerá la posibilidad de que se inscriban a través de una web que sería lanzado la próxima semana.

¿Dónde inscribirse al bono rural de 760 soles?

Solo las personas u hogares que no estén consideradas en los sistemas de focalización del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), deberán inscribirse en la plataforma digital que habilitará la institución la próxima semana. De esta manera, se le solicitará los datos personales, número de emisión de DNI e información de las condiciones vulnerables en que se encuentra el hogar.

¿Quiénes recibirán el bono rural agrario de 760 soles?

Más de 380.000 familias del sector rural, que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza, accederán al subsidio para el cual el Gobierno ha calculado un presupuesto de 86 millones de soles.

Los beneficiarios del bono rural han sido identificados en base a un padrón que ha tomado en cuenta datos del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), así como de otros mecanismos de focalización del Midis.

¿Cómo cobrar el bono rural de 760 soles?

Existen cuatro modalidades de cobro para que dispongas del subsidio de 760 soles:

1. Depósito en cuenta: Casi 110 mil hogares tendrán que presentarse en los locales de las siguientes instituciones financieras: Banco de la Nación, Banco de Crédito BCP, Interbank, Caja Arequipa, Caja del Santa, Caja Huancayo, Caja Los Andes, Caja Raíz y Financiera Compartamos. Cabe señalar que este grupo de hogares ya dispondrá de su abono en cuenta desde el día de hoy.

2. Banca celular: Para más de 485 mil hogares, quienes podrán retirar sus bonos en cajeros automáticos Multired del Banco de la Nación.

3. Giro: Casi 100 mil hogares deberán aproximarse a ventanilla de los bancos BBVA Banco Continental, Interbank, Banco de Comercio, Caja Metropolitana, Caja del Santa y Caja Raíz.

4. Distribución directa: A más de 140 mil hogares de las localidades más alejadas del país mediante vehículos de Empresas Transportadoras de Valores (ETV). Modalidad que ya se utiliza de manera periódica en el pago de los subsidios económicos de otros programas sociales gestionados por el MIDIS.

¿Dónde cobrar el bono agrario en zona rural 2020?

El retiro de los 760 soles del bono rural se podrá realizar en cualquier entidad bancaria. Además, existe la opción de realizar la transacción de forma virtual y en algunos casos se podrá recibir el dinero en el propio domicilio.

“Estarán carritos pagadores de empresas transportadoras de valores para llevar el dinero a más de 140 mil hogares de zonas rurales”, precisó la ministra Luna.

¿En qué bancos se podrá cobrar el bono rural de 760 soles?

Si tienes una cuenta en las siguientes entidades bancarias, recibirás el bono allí.

- Banco de la Nación

- Banco de Crédito del Perú

- Banco Interbank

- Caja de Arequipa, Caja del Santa, Caja Huancayo, Caja Los Andes y Caja Raíz

- Financiera Compartamos

El pago del #BonoRural ya inició.

Tenemos tres modalidades de pago

💳 Depósito en cuenta

📲 Banca celular

🚚 Carritos pagadores

¿Puedo cobrar el bono rural si ya recibí otro bono del estado?

No. Cada uno de los bonos creados por el Estado es excluyente, por lo que aquellas personas que ya hayan sido beneficiadas con el Bono Independiente o Bono Yo me quedo en casa no podrán acceder a este Bono rural. De la misma forma, quienes cobren el bono rural no tendrán permitido solicitar cualquiera de los otros subsidios existentes.

¿Qué es el bono rural 2020?

El Bono Rural fue creado con el objetivo de atender a más de 83.000 hogares en el país que, además de vivir en condición de pobreza, tienen como principal sustento la agricultura familiar. Para ello, se le hará a cada uno un pago de 760 soles, provenientes de un presupuesto asignado de 86 millones de soles, según informó el Ejecutivo.

¿Cuáles son los bonos que está entregando el estado peruano 2020?

Los subsidios económicos que viene entregando el Estado, a fin de paliar las consecuencias del estado de emergencia por la COVID-19 en Perú, son el Bono Familiar Universal, Bono Independiente de 380 soles, Bono Rural, Bono Perú Unido, Bono de 380 soles Yo me quedo en casa, entre otros más.