Bono Rural 760: LINK para conocer si eres beneficiario del subsidio estatal

Bono rural LINK 760 soles | A través del Decreto de Urgencia N° 042-2020, promulgado el 19 de abril por el presidente Martín Vizcarra, se anunció la puesta en marcha de un nuevo subsidio del Estado para mitigar económicamente a familias de las zonas más alejadas del Perú: el Bono Rural. Un subsidio cuyo objetivo es llegar a más de 1 millón 98 mil hogares y entregarles 760 soles del erario público. El LINK del Bono Rural de 760 soles ya ha sido habilitado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a cargo de la ministra Ariela Luna, para conocer si eres beneficiario de este dinero. Esta cartera anunció, mediante su cuenta de Twitter, que desde ya inició la entrega del subsidio monetario y que la plataforma está operativa. Cuando ingreses a la página web solo deberás colocar tu DNI y su fecha de emisión para saber si fuiste seleccionado o no. No pierdas más tiempo y entra a la plataforma presionando ESTE ENLACE y conoce la modalidad de pago que te corresponde.

Cabe recalcar que en el texto de la norma se señala que este bono “establece medidas extraordinarias destinadas a coadyuvar y a disminuir la afectación de la economía peruana de los hogares en situación de pobreza o pobreza extrema en los ámbitos rurales frente a la COVID-19”. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) comunicó la habilitación de la página web de consulta del Bono Rural y el inicio del cobro desde hoy.

Consulta de bono rural

El bono rural de 760 soles del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) será entregado a más de un millón de hogares vulnerables durante la crisis económica por la COVID-19 en Perú. La forma y cronograma de pago ya inició. Solo debes ingresar a la página web oficial y saber qué modalidad te corresponde.

¡Atención, Perú!

Ya está disponible el #BonoRural, subsidio económico que beneficiará a más de 837 mil hogares en pobreza y pobreza extrema del ámbito rural. Para saber si eres uno de los beneficiarios ingresa a https://t.co/umCu6htpsw#PerúEstáEnNuestrasManos#YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/bh7SoGAhfc — MIDIS (@MidisPeru) May 14, 2020

ATENCIÓN:

Hoy se inicia el #BonoRural, subsidio que beneficiará a más de 837 mil hogares rurales. Ingresa a https://t.co/umCu6htpsw

Mas detalles 👇 #PerúEstáEnNuestrasManos pic.twitter.com/dfg4OdK2Bv — MIDIS (@MidisPeru) May 14, 2020

Cómo saber si soy beneficiario del bono rural

El último miércoles 13 de mayo, el MIDIS oficializó la web oficial en la que los beneficiarios del Bono rural pueden realizar la consulta de si accederán a este subsidio económico, así como las fechas y lugares de cobro.

Los pasos para realizar consulta son los siguientes:

1) Ingresar a la web: https://bonorural.pe/

2) Escribir tu número de DNI y fecha de emisión del mismo

3) Hacer click en consultar

LINK del bono rural

El Ejecutivo oficializó el padrón digital de beneficiarios del Bono Rural que recibirán este subsidio de 760 soles. La única forma de saber si accediste a este beneficio es a través del siguiente enlace: https://bonorural.pe/#!/

El ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro, aclaró que recibirán este bono agrario aquellas familias que no hayan sido percibido recursos de programas sociales (Pensión 65 o Juntos) o algún otro tipo de subsidio económico.

¿Te tocó cobrar por giro en ventanilla?

Si aún no sacaste cita para cobrar el subsidio #YoMeQuedoEnCasa, sigue los siguientes pasos ⬇️

👉🏼La localidad se establece de acuerdo a la información del DNI.

También puedes revisar los vídeos tutoriales en https://t.co/oS17GNP1MS pic.twitter.com/apitCq2Tk3 — MIDIS (@MidisPeru) May 14, 2020

¿Cuándo comienza la entrega del bono rural agrario?

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), informó que desde hoy, jueves 14 de mayo, inicia la entrega del reparto del bono rural. Para ello, han habilitado diversas modalidades de pago y no se a desestimado ningún modo.

Bono Rural LINK oficial

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) habilitó el LINK para conocer si eres beneficiario del Bono Rural de 760 soles. Para acceder a esta plataforma presiona aquí.

¿Cómo saber si accedo al bono rural 2020?

La única de forma de saber si algún hogar es beneficio del Bono Rural 2020 es a través de los canales oficiales del Midis. En este caso, la plataforma habilitada para saber si fuiste elegido para cobrar este subsidio puedes encontrarlo presionando aquí. Recordar que solo es a través de esta plataforma y no mediante mensajes de texto a sus celulares.

¿Quiénes recibirán el bono rural Agrario de 760 soles?

El sector de la población considerado en la entrega de este bono es el que pertenece a hogares en condición de pobreza o pobreza extrema asentados en ámbitos rurales. El padrón final de beneficiarios ha sido elaborado tomando en cuenta datos del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), así como de otros mecanismos de focalización del Midis.

bono rural

¿Dónde consultar el bono rural de 760 soles?

Para saber si accediste al Bono Rural de 760 soles aprobado para beneficiar a más de un millón de hogares del sector agrario debes ingresar al LINK habilitado por el Midis: https://bonorural.pe/#!/

¿Existe una plataforma virtual para consultar el bono rural?

Sí. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), encabezado por Ariela Luna, activó una plataforma virtual para que puedas conocer si eres uno de los beneficiarios del Bono Rural de 760 soles. En este LINK te pedirán tu número de DNI y la fecha de emisión del mismo para que puedas ingresar a la información mencionada. Para entrar a la página web presiona aquí.

¡CUIDADO! ✋

No existen mensajes de texto que informen sobre el beneficio del Bono Rural.

Solo guíate de información oficial a través de la página https://t.co/HU8jYcZQ1K 💻 pic.twitter.com/vB94dhqZSE — MIDIS (@MidisPeru) May 12, 2020

¿Cómo cobrar el bono rural de 760 soles?

Debido a las diferentes realidades que vive cada familia que será beneficiada con el bono rural, el Midis ha señalado que las modalidades de cobro serán flexibles. Por ejemplo, se podrá realizar de manera presencial en las agencias bancarias, a través de transferencias electrónicas e incluso se evalúa llevar el dinero en efectivo hasta las casas de quienes habiten en las zonas más alejadas del país.

¿Dónde cobrar el bono agrario en zona rural 2020?

El pago de los 760 soles que contempla el bono rural estará disponible en cualquier sede de los bancos pertenecientes al sistema financiero nacional. No obstante, también existe la opción de realizar la transacción de forma virtual y, en los casos más extremos, recibir el dinero en el propio domicilio.

¿En qué bancos se podrá cobrar el bono rural de 760 soles?

Las autoridades informaron que el retiro de este bono se podrá realizar en cualquier entidad bancaria, con el objetivo de facilitar a la población el acceso a los centros de cobranza. Para ello, la persona beneficiada debe acudir al banco donde desee recibir los 760 soles correspondientes portando su DNI para la validación de sus datos.

¿Puedo cobrar el bono rural si ya recibí otro bono del estado?

No, cada uno de los bonos creados por el Estado es excluyente, por lo que aquellas personas que ya hayan sido beneficiadas con el Bono Independiente o Bono Yo me quedo en casa no podrán acceder a este Bono rural. De la misma forma, quienes cobren el bono rural no tendrán permitido solicitar cualquiera de los otros subsidios existentes.

#TeCuidoPerú es un grupo de trabajo implementado para detectar a los infectados de #COVID19 con síntomas leves y asintomáticos, a sus familiares y contactos, con el fin de aislarlos y romper la cadena de contagio en el país.



El #PerúEstáEnNuestrasManos 🇵🇪 pic.twitter.com/RcIQuKKapq — Consejo de Ministros (@pcmperu) May 14, 2020

¿Qué es el bono rural 2020?

El Bono Rural fue creado con el objetivo de atender a más de 1 098 000 hogares en el país que tienen como principal sustento la agricultura familiar. Para ello, se le hará a cada uno un pago de 760 soles, provenientes de un presupuesto asignado de 86 millones de soles, según informó el Ejecutivo.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) comunicó que se enviará un mensaje de texto a quienes estén incluidos en el padrón de beneficiarios, decretado a través de la Resolución Ministerial Nº 079-2020-MIDIS.

¿Cuáles son los bonos que está entregando el estado peruano 2020?

Además del bono rural, el Estado dispuso la creación de otros subsidios, como el Bono Yo me quedo en casa, Bono independiente el Bono familiar universal. Cada uno está destinado para un sector de la población en específico, y la cantidad de dinero a repartirse oscila entre 380 soles, como mínimo, y 760 soles, como máximo.

VIVO | La titular del #Midis, @ArielaLunaF, informa sobre el inicio del pago del #BonoRural de S/ 760 a más de 800 mil hogares pobres y pobres extremos de las zonas rurales del país. Vía @Latina_Noticias pic.twitter.com/0zoguDkotd — MIDIS (@MidisPeru) May 14, 2020

¿Cómo puedo realizar más consultas si no cuento con acceso a internet?

En vista de las limitaciones de internet en las zonas rurales, el MIDIS ha dispuesto que 375 Tambos o plataformas de servicios ubicadas en 21 departamentos del país, pongan a disposición sus redes de internet a más de 400 mil hogares para que así accedan a la plataforma y sepan su modalidad de pago. También habrá asesoría por parte de los funcionarios del programa PAIS en los trámites para acceder a sus bonos.

LINKS para consulta de los Bonos del Gobierno

Si quieres saber si accedes a alguno de los diferentes bonos que ha entregado el Estado, puedes informarte a través de los canales oficiales que han habilitado los ministerios de Trabajo y Desarrollo e Inclusión Social:

Bono 380 soles: https://bono2.yomequedoencasa.pe/#!/

Bono Independiente: https://www.bonoindependiente.pe/

Bono Rural: https://bonorural.pe/#!/

Bono Familiar Universal: A la espera de la publicación de la página oficial

¿Cuáles son los bonos de otros países?

-Chile (Ingreso Familiar de Emergencia)

-Ecuador (Bono Emergencia)

-Argentina (Bono Anses)

-Colombia (Ingreso Solidario Colombia)

-Estados Unidos (Cheque 1 200 dólares)

-México (Seguro de desempleo)

Para un cobro seguro, ten presente esta información 👇🏻



✅ La clave para retiro es personal

✅ Cobra tu subsidio #YoMeQuedoEnCasa en agentes y cajeros

❌ No compartas tu clave con nadie pic.twitter.com/aNnzaHjg96 — MIDIS (@MidisPeru) May 9, 2020

Lista de bancos en el Perú

Banco de la Nación

Vía BCP

Scotiabank

Interbank

BBVA Continental

Banco De Comercio

Caja Metropolitana

¿Cuáles son las modalidades de pago del Bono Rural?

El Bono Rural, es un subsidio económico de 760 soles que será distribuido a través de cuatro modalidades de pago:

1. Depósito en cuenta: Casi 110 mil hogares tendrán acercarse a los locales de las siguientes: Banco de la Nación, Interbank, Banco de Crédito BCP, Caja Arequipa, Caja del Santa, Caja Huancayo, Caja Los Andes, Caja Raíz y Financiera Compartamos.

2. Banca celular: Para más de 485 mil hogares, quienes podrán retirar sus bonos en cajeros automáticos Multired del Banco de la Nación.

3. Giro: Casi 100 mil hogares deberán aproximarse a ventanilla de los Interbank, Banco de Comercio, BBVA Banco Continental, Caja Metropolitana, Caja del Santa y Caja Raíz.

4. Distribución directa: A las más de 140 mil hogares de las localidades alejadas del país con vehículos de Empresas Transportadoras de Valores (ETV). Modalidad que ya utilizada en el pago de subsidios económicos de otros programas sociales gestionados por el MIDIS.

¿A qué número llamar para más consultas?

Bonos rurales 760 CONSULTA | El Midis ha dispuesto la línea gratuita 101 como otro canal de consultas. En esta línea los operadores telefónicos brindarán ayuda y podrán acompañar con la gestión del trámite a los usuarios. Su horario de atención es de lunes a domingo de 8:30 a. m. a 8:00 p. m.