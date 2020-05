Padrón beneficiarios Bono Familiar Universal: últimas novedades sobre la entrega de los 760 soles

Bono familiar universal | Millones de peruanos está a la espera de que se habilite la plataforma oficial para acceder al Bono Familiar Universal, el más reciente de una serie de subsidios anunciados por el presidente Martín Vizcarra para apoyar a la población que se ha visto afectada económicamente por el cese de las actividades laborales como consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus. El mandatario dispuso la creación de este bono mediante el Decreto de Urgencia 052-2020, que “establece medidas extraordinarias para reducir el impacto negativo en la economía de los hogares afectados por las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria a nivel nacional”. Esta medida establece la entrega de S/ 760, en un solo pago, para aquellas personas que todavía no se han visto beneficiadas con con auxilios monetarios anteriores, como el Bono Yo me quedo en casa, el Bono Independiente, el Bono Rural. Todos estos bonos tienen como objetivo cubrir las necesidades básicas de los beneficiarios durante el tiempo que dure el estado de emergencia, el cual fue extendido hace unos días hasta el domingo 24 de mayo.

Las instituciones a cargo de la elaboración y reparto del Bono Familiar Universal son el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, la cobertura de este bono abarcará el 75 % de las familias peruanas, aproximadamente unos 6,8 millones de hogares a nivel nacional, cuyos ingresos se han reducido de forma significativa debido al estado de emergencia o no cuentan con uno de sus integrantes inscrito en planilla. Sobre la página para inscribirse a este beneficio extraordinario, la viceministra de Prestaciones Sociales del Midis, Patricia Balbuena, indicó que se viene probando una plataforma a nivel informático que se irá ajustando para su lanzamiento en los próximos días.

¿Cómo consultar si soy beneficiario del bono universal familiar de 760 soles?

El Midis se encargará de habilitar un sitio de consulta para que cualquier ciudadano pueda averiguar si le corresponde o no recibir el bono. El organismo anunciará a través de sus canales oficiales (página web, cuentas en redes sociales) desde cuándo estará disponible este sitio.

Para saber todo lo relacionado a los 760 soles del Bono Familiar Universal, como las fechas, modalidades y lugares para el cobro, además de los procedimientos a seguir y las restricciones del mismo, revisa la información detallada que te presentamos a continuación.

¿Dónde consultar si soy beneficiario del Bono Familiar Universal con mi DNI?

Aún no hay manera de saber quiénes recibirán los 760 soles del subsidio, ni ingresando los datos del DNI ni de ninguna otra forma.

La lista final de personas seleccionadas para la entrega del Bono Familiar Universal todavía no ha sido publicada por el Midis. Sin embargo, debería estar dándose a conocer en los próximos días, pues las autoridades del Midis y el MTPE dejaron entrever que ya están ultimando los detalles para dar inicio a la entrega del subsidio.

¿Cuándo comenzará a pagarse el Bono Familiar Universal de 760 soles?

Todavía no hay una fecha fija para que los beneficiarios puedan cobrar este bono. No obstante, de acuerdo a declaraciones hechas por el viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral del MTPE, Javier Palacios, el pago de los S/ 760 empezará a realizarse desde la próxima semana.

¿Existe alguna inscripción para el bono familiar universal de 760 soles?

No. El Midis aclaró que no está solicitando información personal para definir el padrón de beneficiarios del bono. Por ello, alertó a la población a que no se deje engañar con mensajes engañosos y publicaciones falsas.

¡No te dejes engañar! ❌✋



No estamos realizando empadronamiento y mucho menos solicitamos datos o dinero para ello. ¡Cuidado!

Infórmate solo por medios oficiales.#PerúEstáEnNuestrasManos pic.twitter.com/CaouzPn65T — MIDIS (@MidisPeru) May 6, 2020

¿Cómo inscribirse al Bono Universal Familiar en Perú?

El Midis precisó que no habrá una inscripción para acceder al Bono Familiar Universal, pues para la elaboración de la lista de beneficiarios se están tomando en cuenta los datos existentes en el Padrón General de Hogares, el Censo del 2017, la base informática del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y las personas consideradas en el sistema de focalización del propio ministerio.

¿Dónde inscribirse al Bono Familiar Universal de 760 soles?

Según la información proporcionada por el Midis, no existe la opción de inscribirse para este subsidio. Por lo tanto, tampoco hay enlaces, sitios web o links oficiales para realizar la inscripción al beneficio.

¿Cómo ingresar a la plataforma del Midis?

En la página web oficial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), encontrarás toda la información necesaria sobre los bonos que otorga el Gobierno durante la emergencia nacional.

Puedes acceder a su plataforma virtual en el siguiente enlace: https://www.gob.pe/midis

¿Cómo registrarse en el padrón del Midis para el bono universal familiar?

No es posible gestionar uno mismo la inclusión en el padrón de beneficiarios del Midis para el Bono Universal Familiar, pues para la elaboración de esta lista se están utilizando los datos que ya se tiene sobre cada persona.

¿Cuál es la plataforma para consultar el bono familiar universal?

La viceministra de Prestaciones Sociales del Midis, Patricia Balbuena, señaló que la plataforma del Bono Familiar Universal todavía está en fase de prueba, por lo que no es posible acceder a ella. “Estamos probando la plataforma a nivel informático con el Reniec solo para las familias que no han podido acceder a ningún bono, a modo de declaración jurada con datos verdaderos, porque si ponen datos falsos pueden ser acusados de falsedad genérica”, declaró hace unos días para Capital.

Sobre la página web para el Bono Familiar Universal, la viceministra Balbuena precisó que la plataforma se encuentra en periodo de prueba. — MIDIS (@MidisPeru) May 11, 2020

LINK del bono familiar universal de 760 soles

El lanzamiento del link oficial para consultar la entrega del Bono Familiar Universal aún no se realiza, aunque es probable que en los próximos días se anuncie su habilitación por parte de las autoridades a cargo.

¿Cómo consultar el Bono Familiar Universal de 760 soles?

Junto con el lanzamiento de la plataforma del Bono Familiar Universal se indicarán los procedimientos a seguir para realizar las consultas.

¿Cómo registrarse al Bono Universal Familiar en Perú?

De acuerdo a lo declarado por el Midis, no hay ni habrá forma de registrarse para acceder a la entrega del bono de 760 soles, pues la lista de beneficiarios se realizará evaluando los datos ya disponibles.

¿Cómo se podrá cobrar el Bono Familiar Universal de 760 soles?

Las modalidades de pago se especificarán cuando se habilite la página web de consulta. El primer ministro Vicente Zeballos señaló que se iban a considerar todas las opciones que brinda el sistema crediticio en el Perú, como las transferencias vía internet, los depósitos, banca móvil, etc.

Bono universal

¿Cómo es la modalidad de pago para el Bono Familiar Universal 2020?

Los detalles sobre las modalidades de pago para este bono serán comunicadas luego. No se descarta la opción de banca móvil, pues la ministra del Midis, Ariela Luna, dijo que se estaba teniendo bastante éxito con esta opción para el pago del Bono Rural.

¿Dónde cobrar el Bono Familiar Universal de 760 soles?

Según explicaron las autoridades, los lugares disponibles para el cobro de este subsidio serían las agencias del Banco de la Nación y de otras entidades financieras, pues la idea es que cada beneficiario realice el cobro lo más cerca posible a su domicilio.

¿Quiénes recibirán el bono familiar universal 2020?

La población a la que se busca beneficiar con este bono es aquella perteneciente al 75 % de familias peruanas sin ingresos económicos comprobados (ningún miembro en planilla) que no hayan recibido los otros subsidios monetarios que ya empezaron a repartirse. Se calcula que el total de hogares que recibirán ayuda del Estado durante la cuarentena por coronavirus será de 6,8 millones.

Bono Familiar Universal. Foto: Presidencia Perú

¿Qué es el Bono Familiar Universal?

El Bono Familiar Universal es un subsidio otorgado por el gobierno peruano para permitir que las familias que han visto golpeada su economía por el estado de emergencia decretado a causa de la pandemia de coronavirus en el Perú puedan sobrellevar este difícil momento hasta el final de las medidas de confinamiento. La viceministra Patricia Balbuena precisó que engloba a los otros bonos (Bono Yo me quedo en casa, Bono Independiente y Bono Rural) y beneficiará a 6,8 millones de hogares a nivel nacional.