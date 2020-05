Retiro AFP Habitat 25%: conoce cómo actualizar tus datos y cuál es el proceso para revisar tu estado de cuenta

AFP Habitat Perú | El estado de emergencia por la COVID-19 comprometió la economía familiar de miles de peruanos, debido a la paralización de la actividad productiva. Por ello, y tras una serie de debates y roces entre poderes del Estado, el Congreso de la República autorizó la disponer de hasta la cuarta parte (el 25 %) de tus aportes realizados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La Ley N° 31017, aprobada el último 7 de mayo, es la norma afecta al Sistema Privado de Pensiones para solicitar la devolución de su dinero para hacerle frente a la difícil coyuntura que viene dejando el estado de emergencia.

Tras varios días, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó la resolución N° 1352, que no es otra cosa que el reglamento operativo para acogerse a este beneficio extraordinario. Cabe mencionar que, anteriormente, el presidente Martín Vizcarra y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) habían decretado que las personas que hasta el 31 de marzo de 2020 no habían aportado a su AFP puedan retirar un monto no mayor a los S/ 2.000. Esta iniciativa, además de la entrega de bonos a la población vulnerable, forma parte de la estrategia del gobierno peruano para mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19.

La #SBSPerú ha publicado la Resolución N.° 1352-2020, la cual aprueba el procedimiento operativo para el retiro... Posted by Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú on Monday, May 11, 2020

¿Quieres conocer cuáles son los pasos para solicitar el retiro del 25 % de la AFP? ¿Necesitas saber cuánto dinero tienes en tu fondo de pensiones? ¿Cómo saber en qué AFP estoy? Conoce AQUÍ todo la información relacionada a esta disposición y más detalles importantes sobre la resolución de la SBS.

CONSULTA retiro del 25% de mi AFP Habitat

De acuerdo a la Ley N° 31017, cualquier aportante activo al Sistema Privado de Pensiones puede disponer del 25% de su fondo personal.

Para saber cuánto puedes disponer de manera extraordinaria de tu AFP debes fijarte cuánto es el dinero que tienes acumulado en tu fondo de pensiones.

Si es menor a 4.300 soles, o su equivalente a 1 UIT, obligatoriamente deberás retirar todo. El desembolso se efectuará 10 días calendario después que presentaste la solicitud.

En cambio si es mayor a 4.300 soles, las opciones variarán a lo siguiente:

- Si tu saldo es menor o igual a 17.200 soles, únicamente podrás recibir 4.300 soles.

- Si es menor o igual a 51.600 soles, recibirás el 25% del total.

- Si es mayor a 51.600 soles, recibirás hasta 12.900 soles.

Infografía sobre el proceso de retiro del 25 % de la AFP. Foto: La República.

Ten en cuenta algo muy importante, el dinero no se te entregará en efectivo por el alto riesgo que eso implica, sino que será depositado en una cuenta bancaria.

#AFPHabitatTeRecomienda Si ya evaluaste y has decidido que vas a retirar hasta el 25% de tu fondo de pensiones, te recomendamos que abras una cuenta bancaria, en caso no tengas una, para poder depositarte dicho monto a través de una transferencia. (1/2) pic.twitter.com/67ek6oEgmS — AFP Habitat Perú (@AFPHabitatPeru) May 14, 2020

¿Cómo retirar el 25% de mi AFP Habitat?

La SBS y la AFP publicaron la Resolución N.° 1352-2020 que autoriza “el procedimiento operativo para el retiro extraordinario facultativo del fondo de pensiones, aprobado por el Congreso de la República y dispuesto en la Ley N.° 31017”, la misma que comprende los lineamientos de la presentación de la solicitud, asignación, información, plazo y forma de pago, dados por las AFP.

Por su parte, AFP Habitat envió un comunicado a sus afiliados sobre el retiro del 25% de tus fondos. “Si ya evaluaste y has decidido retirar hasta el 25% de tu fondo, te compartimos montos máximos a retirar y las formas de pago, de acuerdo al saldo de tu fondo acumulado. Recuerda que este retiro es opcional. Evalúalo antes de tomar una decisión”, escribió en sus redes. Realizó un material comunicativo para orientar a sus clientes. No ha anunciado ningún proceso de consulta. Si tienes algunas dudas puedes comunicarte al teléfono (01) 230-2200 o ingresar a su página web oficial www.afphabitat.com.pe

¿Cómo actualizar mis datos de AFP Habitat

Para actualizar tus datos en AFP Habitat, tienes dos métodos:

El primero es mediante la línea telefónica, el Contact Center. Para ello solo debes marcar, para Lima, al número (01) 230-2200. Por otro lado, si te encuentras en una ciudad del interior del Perú, puedes llamar al 0801-14-224. Si realizas esta llamada desde un teléfono fijo, no tendrá costo alguno.

La segunda manera es vía online a través del siguente enlace: https://t.co/sr40lvqH9V?amp=1.

También podrías hacerlo acercándote personalmente a cualquiera de las oficinas de AFP Habitat en Lima, Trujillo, Ica, Piura, Chiclayo, Arequipa y Cusco. Sin embargo, por el estado de emergencia por la Covid-19, esta opción no es posible de realizar debido a que las oficinas están cerradas hasta que se levanten las restricciones del Gobierno.

Si eres afiliad@ de AFP Habitat y tienes tu celular y/o email registrado con nosotros, escríbele a Habi. Conoce tu Fondo Obligatorio Acumulado, actualiza tus datos y más. Hazlo aquí 👉 https://t.co/sr40lvqH9V. #TuAFPaUnInbox pic.twitter.com/bSVyrqxD2G — AFP Habitat Perú (@AFPHabitatPeru) May 7, 2020

¿Cómo ver mi estado de cuenta de AFP Habitat?

Para conocer tu estado de cuenta y saber cuánto tienes en tu fondo provisional personal, tienes tres maneras:

- La primera, y la más recomendable, es mediante el estado de cuenta virtual. Por ley, cada mes te debe llegar un mensaje al correo electrónico que brindaste a tu AFP, con la información de cómo viene fluctuando tu dinero.

Si no te llega el correo electrónico, ponte en contacto con tu AFP para que actualice tu información.

- La segunda manera es mediante la consulta online. Solo debes ingresar a la página web oficial de AFP Habitat https://www.afphabitat.com.pe/ y seguir las instrucciones para conocer al instante cuánto tienes en tu fondo.

Es posible que te pida tu número de DNI y alguna contraseña para ello, por lo que deberás tener ambos datos a la mano.

- La tercera opción es mediante el estado de cuenta físico. La AFP te enviará cada 3 meses una carta explicándote cómo se viene manejando tu fondo. Esta será remitida al domicilio que registraste en el momento de tu afiliación.

Recuerda que puedes elegir la opción que más te convenga en cualquier momento AQUÍ.

¿Cómo saber cuánto tengo en mi AFP Habitat?

La única manera de conocer cuánto dinero tienes acumulado en tu fondo personal de AFP Habitat es mediante el estado de cuenta. Puedes consultarlo en el correo electrónico que registraste al momento de tu afiliación o mediante este enlace.

Si eres afiliad@ de AFP Habitat y cuentas con tu celular y/o email registrado con nosotros, puedes pedirle a Habi, vía inbox en Facebook, que te comparta el monto de tu fondo obligatorio acumulado actualizado. Solo escríbele “Saldo” y listo. Hazlo aquí: https://t.co/sr40lvIiyv. pic.twitter.com/0gxheRwIZB — AFP Habitat Perú (@AFPHabitatPeru) April 6, 2020

Teléfono de AFP Habitat

Para conversar directamente con un asesor de AFP Habitat puedes hacerlo vía telefónica con el Contact Center.

Para ello solo debes marcar, para Lima, al número (01) 230-2200.

En cambio, si te encuentras en una ciudad del interior del Perú, puedes llamar al 0801-14-224. Si realizas esta llamada desde un teléfono fijo, no tendrá costo alguno.

Consultas en línea AFP Habitat

Por otro lado, AFP Habitat también tiene canales de atención en línea para consultas ligadas al retiro del 25% de tu fondo personal.

La empresa habilitó un chat de WhatsApp, el cual funcionará mediante el número (+51) 981-211-004.

Además, AFP Habitat también dispuso un chat web en vivo. Para iniciar una conversación con un asesor virtual debes ingresar al siguiente enlace https://www.afphabitat.com.pe/contacto/ y seguir las instrucciones.

Ten en cuenta que el chat web estará en funcionamiento de lunes a viernes, de 9 a. m. a 6 p. m., y los sábados desde las 9 a. m. hasta la 1 p. m.

#AFPHabitatTeInforma Nos encontramos a la espera de la publicación del procedimiento operativo por parte de la SBS para el retiro de hasta 25% de los fondos de pensiones. Recuerda que el trámite será 100% digital, sin necesidad de acercarte a nuestras agencias. #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/KZkq0J1BqM — AFP Habitat Perú (@AFPHabitatPeru) May 1, 2020

¿Quiénes pueden retirar el 25% del AFP?

El retiro de 25 % de la AFP está dirigida a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, quienes de forma voluntaria y extraordinaria quiera acceder a este beneficio parlamentario, según la Ley N° 31017 aprobado por el Congreso de la República . Estos podrán cobrar de sus fondos acumulados en su cuenta individual, estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a 3 UIT y como mínimo de retiro el equivalente a 1 UIT.

¿Si ya retiré los 2000 soles puedo retirar el 25% de mi AFP Habitat?

¡Sí! En caso que antes ya hayas retirado hasta 2.000 soles de tu fondo provisional también podrás acceder al retiro del hasta 25% de tu AFP. Sin embargo, de acuerdo a la Ley N.° 31017, deberás restarle esos 2.000 soles al nuevo monto de retiro.

Por ejemplo: si tu fondo es de 4.300 soles y quieres retirarlos, solo podrás disponer de 2.300 soles.

#AFPHabitatTeInforma Si ya evaluaste y has decidido retirar hasta el 25% de tu fondo, te compartimos montos máximos a retirar y las formas de pago, de acuerdo al saldo de tu fondo acumulado. Recuerda que este retiro es opcional. Evalúalo antes de tomar una decisión. pic.twitter.com/hUXJqis0Bz — AFP Habitat Perú (@AFPHabitatPeru) May 12, 2020

¿Qué es la AFP?

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son instituciones financieras privadas cuyo fin es la administración de los fondos de pensiones bajo la modalidad de cuentas personales. Otorgan pensiones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y proporcionan gastos de sepelio, según la Asociación de AFP (AAFP), que representa a cuatro Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en el Perú: AFP Habitat, AFP Integra, Prima AFP y Profuturo AFP.

¿Cuál es la diferencia entre AFP Y ONP?

Existen dos principales diferencias entre la Organismo de Normalización Previsional (ONP) y la AFP:

1) El dinero que aportas a la ONP ingresa a un fondo común que se usa para pagar las pensiones de los jubilados. En tanto, en las AFP, el dinero que aportas ingresa a una cuenta individual de tu propiedad, el cual se invierte para que siga creciendo, beneficiándote a ti y a toda tu familia.

2) Para jubilarte en la ONP requieres demostrar haber aportado durante 20 años. Mientras que en las AFP te puedes jubilar sin importar los años de aportes que tengas.