Bono Rural 760 soles: consulta AQUÍ si eres beneficiario

Haz tu consulta AQUÍ Bono Rural 2020 | El LINK del Bono Rural de 760 soles para saber si eres beneficiario fue habilitado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y, de acuerdo con su titular Ariela Luna, desde el jueves 14 de mayo se inicia la entrega del subsidio estatal. Al ingresar a la plataforma bonorural.pe, deberás registrarte con el número y la fecha de emisión de tu DNI para enterarte si podrás cobrar los S/760 correspondientes al bono rural agrario. El pasado 29 de abril, el Gobierno, por medio del Midis, hizo oficial el padrón de beneficiarios del subsidio de 760 soles para un millón de familias del ámbito rural del país, ante la pandemia de la COVID-19 en Perú. Con ello, se busca apoyar monetariamente a las familias afectadas por el avance del nuevo coronavirus en el país y quienes deben sostener la economía de sus hogares hasta el final de la cuarentena. Con el Decreto de Urgencia N° 042-2020, se aprobó la lista de personas que recibirán el subsidio estatal, de acuerdo a lo establecido en los mecanismos de focalización del Midis.

CONSULTA Bono rural 760 soles

El Bono Rural tiene un presupuesto de 86 millones de soles para más de 1 millón 98 mil hogares del país. Según informó el Gobierno, este subsidio beneficiará principalmente a aquellos hogares que tienen como sustento la agricultura familiar, ya que representan una de las principales actividades económicas a nivel nacional al producir el 80 % de los alimentos.

¡Atención, Perú!

Ya está disponible el #BonoRural, subsidio económico que beneficiará a más de 837 mil hogares en pobreza y pobreza extrema del ámbito rural. Para saber si eres uno de los beneficiarios ingresa a https://t.co/umCu6htpsw#PerúEstáEnNuestrasManos#YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/bh7SoGAhfc — MIDIS (@MidisPeru) May 14, 2020

¿Cómo saber si estoy en el bono rural?

El miércoles 13 de mayo, el MIDIS publicó la web oficial en la que los beneficiarios del Bono rural pueden realizar la consulta de si accederán a este subsidio económico, así como las fechas y lugares de cobro.

Los pasos para realizar consulta son:

1) Ingresar a la web: https://bonorural.pe/

2) Escribir tu número de DNI y fecha de emisión del mismo

3) Hacer click en consultar

Bono rural 760 soles

¿Dónde consultar si soy beneficiario del bono rural 2020 con mi DNI?

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) habilitó el LINK para conocer si eres beneficiario del Bono Rural de 760 soles. Para acceder a esta plataforma presiona aquí.

¿Cuándo comienza la entrega del bono rural Yo me quedo en casa?

La titular del Midis, Ariela Luna, indicó que la entrega del bono de 760 soles inicia desde hoy. “Se trata de pobres y pobres extremos del área rural. Incluye más del 90% (de las familias) del área rural”, señaló la funcionaria.

¿Cuál es la página web del bono rural de 760 soles?

El LINK para conocer si eres beneficiario del Bono Rural de 760 soles es el siguiente: https://bonorural.pe/. A través de este enlace habilitado por el Midis podrás tener la información de último minuto respecto a si accediste a este subsidio estatal.

Bono rural de 760 soles: LINK para saber si eres beneficiario y cómo cobrar este subsidio estatal

LINK del bono rural de 760 soles

Desde hoy, podrás acceder al LINK oficial habilitado por el Midis para enterarte si eres beneficiario del Bono Rural de 760 soles. Para ingresar, haz click aquí: https://bonorural.pe/.

Bono rural Yo me quedo en casa

El LINK para conocer si eres beneficiario del Bono Rural de 760 soles es el siguiente: https://bonorural.pe/. A través de este enlace habilitado por el Midis podrás acceder a la información de último minuto respecto a si aplicas a este subsidio estatal.

¿Cómo saber si accedo al bono rural 2020?

La única de forma de saber si algún hogar es beneficio del Bono Rural 2020 es a través de los canales oficiales del Midis. En este caso, la plataforma habilitada para saber si fuiste elegido para cobrar este subsidio puedes encontrarlo presionando aquí. Recordar que solo es a través de esta plataforma y no mediante mensajes de texto a sus celulares, como informaron las autoridades anteriormente.

¡CUIDADO! ✋

No existen mensajes de texto que informen sobre el beneficio del Bono Rural.

Solo guíate de información oficial a través de la página https://t.co/HU8jYcZQ1K 💻 pic.twitter.com/vB94dhqZSE — MIDIS (@MidisPeru) May 12, 2020

¿Quiénes recibirán el bono rural Agrario de 760 soles?

Más de 1 millón 98 mil hogares del país del sector rural recibirán este subsidio de 760 soles. Para ello, el Gobierno ha dispuesto un presupuesto de 86 millones de soles.

¿Dónde cobrar el bono agrario en zona rural 2020?

El Midis informará a través de sus canales oficiales sobre las entidades financieras en los que se podrá disponer del bono o, dependiendo del área rural en donde se encuentren los hogares, el dinero llegaría al domicilio de los beneficiarios. Además, la institución gubernamental no ha desestimado el pago a través de aplicaciones electrónicas.

¿Cómo cobrar el bono rural de 760 soles?

Según informó la ministra Ariela Luna, titular del Midis, se han habilitado cuatro modalidades. Para conocer cuál es la que te corresponde, deberás ingresar a la página web oficial y, en caso seas beneficiario, se te indicará cómo disponer del dinero.

¿En qué bancos se podrá cobrar el bono rural de 760 soles?

Los beneficiarios del subsidio podrán disponer de los 760 soles en cualquier entidad bancaria, de acuerdo a lo establecido. Para ello, deben acercarse con su DNI a la entidad financiera asignada.

¿Puedo cobrar el bono rural si ya recibí otro bono del estado?

No. Si has recibido otros bonos por el nuevo coronavirus, no podrás disponer del subsidio. A causa de la COVID-19, el Gobierno señaló que -por única vez- se entregará 760 soles al 75 % de los hogares a nivel nacional, en el marco del Bono Familiar Universal. Para ello, se encuentra dispnoible el Bono Yo me quedo en casa, el Bono Independiente, el Bono Rural y, se está aguardando que otros 2.3 millones de hogares, que no han sido considerados en ningún beneficio, puedan registrarse.

¿Qué es el bono rural 2020?

El Bono Rural es un apoyo monetario de 760 soles que entregará el Gobierno a los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema del ámbito rural, debido a la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) en el país. Se espera que este subsidio permita a las familias paliar los efectos económicos que puedan estar viviendo por la llegada de la nueva enfermedad.

¿Cuáles son los bonos que está entregando el Estado peruano 2020?

Si quieres saber si accedes a alguno de los diferentes subsidios económicos que ha entregado el Estado, puedes informarte a través de los canales oficiales que se han habilitado:

Bono 380 soles: https://bono2.yomequedoencasa.pe/#!/

Bono Independiente: https://www.bonoindependiente.pe/

Bono Rural: https://bonorural.pe/#!/

Bono Familiar Universal: a la espera de la publicación de la página oficial.