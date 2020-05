Posiciones discrepantes sobre la propuesta del MEF de cerrar la ONP

Posiciones discrepantes tuvieron el exviceministro de Trabajo, Fernando Cuadros, y el economista Javier Zúñiga, respecto a la propuesta del Ministerio de Economía (MEF) de desaparecer a la ONP como parte de la reforma del sistema pensionario en el país.

Fue durante el programa RTV Economía de esta mañana, conducido por el periodista Rumi Cevallos, donde cada especialista, a su turno, desde su perspectiva, dieron sus opiniones sobre el anuncio.

Para Fernando Cuadros, debe haber es una reforma integral del sistema de pensiones que involucre al sistema privado, a la ONP, a Pensión 65, entre otros tipos de pensiones que pueden existir en el país. No obstante, para el exviceministro, estos sistemas previsionales públicos y privados tendrían que integrarse, ser complementarios, pero no eliminarse.

“Una cosa es que la ONP sirva como un mecanismo para tener una pensión mínima para los afiliados previsionales y otra es que desaparezca”, señaló Cuadros.

En opinión de Cuadros, la mejor manera de obtener una pensión mínima es que todos los trabajadores dependientes o independientes aporten a la ONP y se construya un fondo suficiente para brindar a los aportantes una pensión mínimamente aceptable, de calidad y esa pensión entregada por la ONP, como entidad pública a través de un fondo colectivo, debería ser complementada por la pensión brindada por las AFPs.

“Para ello se debería mantener la afiliación tanto a la ONP como a la AFP, de tal manera que vía el sistema previsional privado, bajo el sistema de cuentas individuales de capitalización, se complementa con esta pensión mínima entregada por la ONP, y así tendríamos un mejor sistema, más justo donde todos puedan acceder a una pensión mínima aceptable y los que ganen más, igual, puedan complementarla vía su cuenta individual de capitalización en las AFPs, pero no debería desaparecer ninguno de los dos sistemas”, dijo.

Insistió en que ambos sistemas deben ser complementarios en lugar de alternativos, donde se adicione Pensión 65 reformado y que sirva para dar pensiones a quienes no hayan podido nunca aportar a un sistema previsional público o privado.

Insistió que desaparecer la ONP sería perjudicial sobre todo para los trabajadores de menores ingresos.

De otro lado, consideró que la propuesta debería partir del Ejecutivo, desde el Ministerio de Trabajo, que es el ente rector competente en materia de seguridad social, tanto en salud como previsional para los trabajadore. “El MEF tiene la administración de la ONP, pero no es el ente rector en materia de política pública referida en este caso a las pensiones”, señaló.

“Quien debería liderar la propuesta del Ejecutivo es el MTPE y de manera complementaria con el MEF y otras entidades del Estado vinculadas y entrar en un proceso de construcción de una propuesta en base a un diálogo social. Hay que incluir también aquí a la parte interesada, a los afiliados”, sostuvo.

En cuanto al Sistema Privado de Pensiones, el exviceministro dijo que requiere de importantes reformas. Una de ellas tiene que ver con el sistema de cobros de comisiones. “Aquí hay un problema porque las AFPs, aún cuando el afiliado pierda el valor de su fondo como ahora, igual siguen cobrando sobre la remuneración y no pierden. Allí se debería migrar a un sistema donde el grueso de la remuneración o de la comisión de las AFPs, sea un porcentaje de la rentabilidad ganada en el mes para el afiliado. Y otra parte menor, se cobre sobre las remuneraciones de los trabajadores, que sea para financiar los gastos de la operación de las AFPs pero no como fuente principal”, sostuvo.

De otro lado, Javier Zúñiga, economista y exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima, consideró apropiada la propuesta del MEF. En su opinión se debe reforzar el SPP donde las personas puedan tener su cuenta individual de capitalización, que no ocurre en la ONP.

Consideró interesante la propuesta del MEF, sobre todo por la eliminación de la ONP, un sistema donde no existe la capitalización individual. “Si no la hay, no se puede recibir nunca una pensión digna cuando seamos ancianos”, insistió.

Para Zúñiga, las AFPs perdieron una buena oportunidad desde 1992 para informar a los peruanos de que se trata de un esquema financiero interesante, el de la capitalización individual. “La ONP no permite tener una pensión que permita vivir de manera cómoda”, señaló al insistir que la capitalización individual, bien promocionada, permite que las personas en edad de jubilación puedan vivir de manera relativamente cómoda.

“Me gusta la idea del MEF porque permite tener un solo sistema y cada uno en función a lo que ahorre dependerá de lo que quera gozar cuando se jubile”, señaló.

De otro lado, consideró que las AFPs deberían cambiar de imagen y que no es posible que cobren comisiones por adelantado y que lo más adecuado es el cobro de las comisiones en función de la rentabilidad.

Sobre la propuesta del MEF, dijo que debe ser analizada, trabajada y que se debe crear una comisión con economistas expertos, como de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) del Banco Central de Reserva (BCR) para que surja una propuesta justa. “Se trata de un tema técnico y no político”, sostuvo.

“Creo que el sistema privado de pensiones es bueno, hay que retocarlo, hay que súper mejorarlo”, señaló.