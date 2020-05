Bono Independiente | A raíz de la llegada de la pandemia del coronavirus que viene afrontando el país, el Gobierno peruano decretó que cerca de 959.695 trabajadores peruanos independientes cuenten con el subsidio de un Bono Independiente de 380 soles para solventar económicamente la canasta básica familiar. De este modo, se habilitó el LINK de la plataforma digital bonoindependiente.pe, para saber si eres beneficiario del bono de 380 soles.

Debido al alargamiento de la cuarentena hasta el próximo domingo 24 de mayo, este bono se amplió hasta 760 soles. Esta comenzó el martes 28 de abril. Para cobrarlo puede optar por un depósito en cuenta, billetera electrónica, banca por celular o giro bancario, así se evita la aglomeración de personas en las entidades bancarias y se reduce la probabilidad de contagio por coronavirus.

Los requisitos para cobrar este bono Independiente son los siguientes, según el SISFOH: hogar considerado como NO POBRE, no ser beneficiario de los programas Juntos, Pensión 65 o Contigo, no haber recibido algún otro bono del MIDIS como el Bono Yo me Quedo en Casa, los miembros de hogar no deben encontrarse registrados como trabajadores dependientes del sector público o privado ni ser alcaldes, gobernadores regionales o congresistas y no debe generar ingresos mayores a S/ 1.200 soles.

CONSULTA LINK Bono Independiente de 380 soles

Para acceder a la segunda entrega del Bono independientes de 380 soles, debes entrar al siguiente LINK que activaron los ministerios de Trabajo y Desarrollo e Inclusión Social: https://www.bonoindependiente.pe/.

Ahí deberás ingresar el número de tu DNI y la fecha de emisión de este documento. Asimismo, marcar en el cuadrado que verifica que no eres un robot. Luego, has click en ‘CONSULTAR’ para conocer si puedes acceder o no a esta ayuda económica.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Bono Independiente de 380 soles?

Para saber si eres el beneficiario del Bono Independiente de 380 soles, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) se encargó de ubicar a las familias más vulnerables del país por medio de una base de datos oficial.

El MTPE consideró los siguientes aspectos al seleccionar a los que cobrarán el subsidio.

1. Deben encontrarse en el Padrón General de Hogares del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

2. Los hogares deben localizarse en zonas geográficas con mayor vulnerabilidad sanitaria, según el Minsa.

3. No figurar en algún programa social estatal como Contigo, Juntos, Pensión 65, ni tampoco haber recibido el bono de 380 soles del Midis.

4. Los beneficiados con el bono independiente no deben estar en planillas del sector público o privado ni tener contrato con el sector público

5. Sus ingresos mensuales deben ser menores a los 1.200 soles. Dicha información está registrada en la Sunat y la SBS.

¿Dónde ver si soy beneficiario del Bono Independiente 2020 con mi DNI?

Para conocer si es beneficiado por el Bono Independiente 2020 en el Padrón General de Hogares del Midis., debe ingresar, con DNI en mano, a la página www.bonoindependiente.pe .

¿Cuándo comenzará a pagarse el segundo Bono Independiente de 380 soles?

El último 28 de abril comenzó el pago de los 760 soles para las personas que no alcanzaron a cobrar el primer Bono independiente.

Por otro lado, quienes sí obtuvieron el subsidio de 380 en la primera fase, pueden acercarse al Banco de la Nación para recoger los 380 soles restantes. Así, se llega a 760, que es la cantidad total de dinero que ofrece este bono.

¿Existe alguna inscripción para el Bono Independiente?

Para acceder al Bono Independiente no hay inscripción de por medio. Los que fueron seleccionados se encuentran en un padrón que considera a los hogares calificados como no pobres en el Padrón General de Hogares (PGH) del Midis, hogares con mayor vulnerabilidad sanitaria según el MINSA y demás criterios que se evalúan.

¿Cómo inscribirme para el Bono Independiente 2020?

No se necesita inscribirse para recibir el Bono Independiente. Los beneficiarios se encuentran en una lista con diferentes categorías como Hogares calificados como no pobres en el Padrón General de Hogares (PGH) del Midis, Hogares con mayor vulnerabilidad sanitaria según el MINSA, entre otras bases de datos registradas por los ministerios.

Si deseas saber si eres beneficiario de los 380 soles, ingresa, con DNI a la mano, a www.bonoindependiente.pe.

Para recibir el Bono Independiente no hay que acudir a ningún sitio web o lugar para inscribirse. Los beneficiarios de este subsidio para trabajadores independientes están en un padrón en distintas categorías, como Hogares calificados como no pobres en el Padrón General de Hogares (PGH) del Midis, Hogares con mayor vulnerabilidad sanitaria según el MINSA, entre otros a examinar.

No es posible afiliarse al Bono Independiente. El MTPE y el Midis, por medio de criterios a los hogares peruanos, poseen un padrón donde figuran los beneficiarios a este subsidio económico

¿Cómo acceder al segundo Bono Independiente 2020?

El Bono Independiente cuenta con su propia web oficial: www.bonoindependiente.pe. En esta plataforma debes de ingresar tu DNI y la fecha de emisión. Con un click en ‘Consultar’ sabrás automáticamente si podrás cobrar los 380 soles, así como la fecha y lugar dónde te toca recogerlo.

Si presentas alguna pregunta sobre este bono por coronavirus otorgado por el Gobierno de la República, el Ministerio de Trabajo dispuso a la población la línea gratuita 01-3150760 y el correo electrónico consultas@bonoindependiente.pe

¿Habrá tercer bono independiente?

Hasta el momento, el Gobierno no ha dispuesto de una medida que ejecute un tercer bono independiente.

Recordemos que el monto total de la primera y segunda fase de este subsidio económico es de 780 soles por persona.

La plataforma del Bono Independiente de 380 soles es www.bonoindependiente.pe. En esta página web, con el número de tu DNI y su fecha de emisión, podrás saber si eres beneficiario.

El link para conocer si eres seleccionado a recibir el Bono Independiente de 380 soles es el siguiente:

www.bonoindependiente.pe

¿Cómo cobrar el segundo Bono Independiente 2020?

Si tienes una cuenta bancaria en el Banco de la Nación, recibirás el bono en ella, por lo que podrás sacarlo desde un cajero o agente autorizado del banco.

Si no tienes una cuenta en esta entidad bancaria, deberás ingresar con una cuenta nueva a la Banca Móvil del Banco de la Nación a través de su aplicación.

Una vez instalada la app, podrás visualizar las indicaciones para la creación de tu cuenta.

¿Dónde cobrar el segundo Bono Independiente de 380 soles?

El Ministerio de Trabajo ha recalcado que las únicas formas de pago del Bono Independiente son mediante retiro en agentes autorizados, cajeros automáticos y agencias del Banco de la Nación.

¿Hasta cuándo se puede cobrar el bono independiente?

La Ministra de Trabajo, Silvia Cáceres señaló el pasado 13 de mayo que la próxima semana se estaría concluyendo con la entrega de los Bonos Independientes 2020 a más de 773 mil hogares en todo el país.

''Sobre el nivel de avance en el primer tramo, el abono corresponde a poco más del 90 % de hogares, y en cuanto al segundo pago, vamos al 85 %. La expectativa es que a la subsiguiente semana podamos haber abonado al 100 % de hogares'', remarcó Cáceres.

¿Qué hacer si no me llega el mensaje del Bono Independiente?

Si no llega el mensaje del Bono Independiente, puedes llamar al número 01-3150760 que ha puesto a disposición de los peruanos el Gobierno, así como escribir al correo electrónico consultas@bonoindependiente.pe

¿Qué es el Bono Independiente?

Es el subsidio estatal que busca beneficiar a más de 773 mil familias en todo el Perú.

El monto dado por el Estado asciende a 780 soles, recibidos en dos armadas de 360 soles. Son entregados a trabajadores independientes o informales afectados por el estado de emergencia ante el nuevo coronavirus.