Bono Familiar Universal | Mediante Decreto de Urgencia N° 052-2020, el Gobierno de Martín Vizcarra oficializó la entrega del Bono Familiar Universal de 760 soles a los hogares más afectados por el impacto económico dado por el estado de emergencia, aislamiento social y obligatorio, toque de queda, entre otras medidas, tomadas para controlar el avance del coronavirus (COVID-19) en el Perú. Los sectores responsables de otorgar el Bono Familiar Universal a cerca de 75 % de familias vulnerables son el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) junto al Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE), tal como lo señala el Decreto de Urgencia. Los beneficiarios serán aquellos que no se encuentran en planilla, que no accedieron al Bono de 380 soles “Yo me quedo en casa”, Bono Independiente, entre otros; además, de una serie de criterios establecidos.

Por su parte, la titular del Midis, Ariela Luna, señaló que el padrón de beneficiarios se dará a conocer mediante una plataforma online, donde los ciudadanos podrán consultar si acceden o no al Bono Familiar Universal. No obstante, indicó que aquellos que no se encuentran en el padrón deberán inscribirse a través de un link que será también habilitada por el Midis en los próximos días. Sin embargo, precisó que la información que proporcionen las personas para acceder al subsidio monetario pasará por un proceso de evaluación muy riguroso. La crisis por el coronavirus no solo ha golpeado al Perú que ya superó los 76.000 casos de contagios sino también a más de 120 países a nivel mundial, siendo las personas en situación de pobreza y extrema pobreza los más afectados por la expansión de la pandemia.

El Midis anunció que se habilitará una plataforma online para acceder al cobro del Bono Familiar Universal de 760 soles. Indicó el pasado 11 de mayo que dicha página web se encuentra en un “periodo de prueba”. Los hogares más vulnerables que se han visto afectadas por la paralización de sus actividades económicas por el estado de emergencia a nivel nacional a causa del coronavirus conforman la lista de beneficiarios; sin embargo, estos deben cumplir ciertos criterios.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Bono Familiar Universal de 760 soles?

De acuerdo al Decreto de Urgencia N° 052-2020, el padrón de beneficiarios del Bono Familiar Universal de 760 soles fue consolidado con base a las fuentes oficiales del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE) y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Conoce los criterios de las instituciones sobre quienes accederán al subsidio monetario para enfrentar su situación económica ante el avance del coronavirus en el Perú:

- Aquellos hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

- Aquellos hogares beneficiarios del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (Juntos), y/o aquellos hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” y/o aquellos hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza (Contigo) a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

- Aquellos hogares cuyos integrantes no se encuentren registrados en el Aplicativo de Registro Centralizado de Planillas y de Datos del Sector Público (AIRHSP), o en la planilla privada, exceptuándose a los pensionistas y a la modalidad formativa.

-Las familias beneficiadas con la entrega del Bono Yo me quedo en casa (otorgado en dos armadas de 380 soles), el Bono Rural y el Bono Independiente, no accederán al padrón de beneficiarios.

-Las familias con integrantes que perciben ingresos mayores a 3.000 soles mensuales, de acuerdo a información de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), tampoco serán incluidos.

¿Cuándo comenzará a pagarse el Bono Familiar Universal de 760 soles?

El Gobierno dispuso que el Bono Familiar Universal de 760 soles para las familias afectadas por el estado de emergencia, el toque de queda, entre otras medidas, adoptadas para frenar la pandemia será entregado en una sola armada. Sin embargo, no especificó la fecha del depósito del subsidio económico, aunque el Midis comunicó que la página web de consulta se encuentra en periodo de prueba.

¿Existe alguna inscripción para el Bono Familiar Universal de 760 soles?

El Midis explicó que, dentro de unos días, habrá una plataforma en línea por donde los ciudadanos podrán saber si acceden o no al Bono Familiar Universal y con ello al cobro de los 760 soles. Sin embargo, precisó que quienes no se encuentran en el padrón de beneficiarios tendrán la opción de inscribirse, previa evaluación del Midis, para poder obtener el subsidio monetario. Hasta la fecha, Ariela Luna, la titular de dicha entidad, no ha dado más detalles sobre la inscripción.

¿Cómo inscribirse al Bono Familiar Universal en Perú?

Una vez que se oficialice la página web de consulta Bono familiar universal, quienes no aparezcan como beneficiarios ni tampoco hayan recibido algún otro bono (Yo me quedo en casa, Bono independiente y Bono rural), pondrán inscribirse para cobrar los 760 soles, de acuerdo a una previa evaluación del Midis.

¿Dónde me inscribo para el Bono Familiar Universal de 760 soles?

El Midis no anuncia detalles sobre el proceso de inscripción de quienes no son parte del padrón de beneficiarios del Bono Familiar Universal de 760 soles.

“La plataforma se encuentra en periodo de prueba”, así informo el Midis sobre la página oficial del Bono Familiar Univeral de 760 soles, lo que significa que el LINK aún no está habilitada. Una vez disponible la plataforma las personas podrán consultar si son beneficiarias del subsidio económico.

¿Cómo consultar el Bono Familiar Universal de 760 soles?

A través de la plataforma oficial que aún no está habilitada, según el Midis, los ciudadanos podrán consultar si son beneficiarios del Bono Familiar Universal de los 760 soles para enfrentar la gran crisis económica que ha sumido el coronavirus al Perú. La entidad anunció que la página web estará disponible en los próximos días.

¿Cómo registrarse al Bono Familiar Universal en Perú?

El Midis debe habilitar la plataforma oficial de consulta del Bono Familiar Universal de los 760 soles para conocer el padrón de beneficiarios del subsidio monetario. Si el ciudadano se da cuenta que no puede acceder al cobro del Bono, debe realizar una inscripción, previa evaluación, según indicó la ministra Ariela Luna.

¿Cómo se podrá cobrar el Bono Familiar Universal de 760 soles?

El presidente Martín Vizcarra explicó que los beneficiarios del Bono Familiar Universal podrán cobrar los 760 soles a través de entidades bancarias habilitadas cerca a sus domicilios. En tanto, el premier Vicente Zevallos precisó que el dinero no será depositado solo en el Banco de la Nación, sino que se tendrá en cuenta a todas las instituciones del sistema financiero. A su vez, se implementarán varias modalidades de pago.

¿Cómo es la modalidad de pago para el Bono Familiar Universal 2020?

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, explicó que viene analizando tres formas de pago: depósitos, aplicaciones o Banca móvil. “Todas las metodologías que nos proponga el sistema informático también serán utilizadas”, detalló Zeballos sobre el Bono Familiar Universal de 760 soles.

¿Dónde cobrar el Bono Familiar Universal de 760 soles?

Según el Ejecutivo, el depósito del Bono Familiar Universal de 760 soles se hará en el Banco de la Nación, como en otras entidades financieras. Este subsidio será entregado a las familias más vulnerables bajo criterios establecido en el establecidos en el Decreto de Urgencia N° 052-2020.

¿Quiénes recibirán el Bono Familiar Universal 2020?

El Gobierno dispone que el Bono Familiar Universal llegará a las tres cuartas partes (75 %) del total de familias vulnerables en el territorio nacional, afectadas por el estado de emergencia a causa del coronavirus en el Perú. La cantidad de hogares beneficiados será de aproximadamente 6.8 millones. Además, para ser acreedores a este subsidio, ningún miembro de dichos grupos familiares debe figurar en planilla, ni haber recibido alguno de los otros bonos con anterioridad.

¿Qué es el Bono Familiar Universal?

El Bono Familiar Universal es el más reciente subsidio anunciado por el Gobierno de Martín Vizcarra para permitir que los hogares cuyos ingresos se hayan visto comprometidos con las medidas de aislamiento social y obligatorio por la pandemia de coronavirus puedan abastecerse hasta el fin del estado de emergencia, el cual fue fijado hasta el próximo 24 de mayo.

¿Cómo ingresar a la plataforma del MIDIS?

Dentro de los próximos días, el Midis oficializará la plataforma oficial en línea del Bono Familiar Universal para que las personas puedan consultar si son beneficiarias de los 760 soles. Explicó a través del twitter que la página web se encuentra en “periodo de prueba”.